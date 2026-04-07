Con un vestido de color amarillo mantequilla, esta modelo española atrae todas las miradas con un look luminoso.

La modelo neerlandesa-española Cindy Kimberly sigue inspirando al mundo de la moda con un atuendo que refleja a la perfección uno de los colores más de moda de la temporada. En una publicación reciente de Instagram, aparece luciendo un vestido corto de color amarillo mantequilla, un tono suave y luminoso que se está convirtiendo poco a poco en un básico del armario veraniego.

Amarillo mantequilla, el color insignia desde 2025.

Fotografiada al aire libre, sentada en un banco de madera clara, Cindy Kimberly opta por una silueta depurada que resalta la sencillez del corte. El vestido, estructurado por una hilera de botones y mangas ligeramente abullonadas, evoca una estética minimalista a la vez que enfatiza la elegancia natural del look. Desde 2025, el amarillo mantequilla se ha consolidado como uno de los tonos más destacados en las colecciones de moda. Más sutil que un amarillo brillante, destaca por su delicada apariencia, a menudo asociada con siluetas ligeras y veraniegas.

Este tono forma parte de una tendencia más amplia que favorece las paletas suaves y fáciles de combinar. El amarillo mantequilla combina especialmente bien con tonos neutros como el blanco, el beige o el crema, creando looks luminosos pero discretos. La creciente presencia de este color en las pasarelas y las redes sociales sugiere que seguirá siendo una fuerte tendencia durante el verano de 2026. Adaptable a diversos tejidos, luce igual de bien en vestidos fluidos, conjuntos estructurados y accesorios.

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Una estética natural que atrae a los usuarios de internet.

En las fotos publicadas por Cindy Kimberly, el estilismo es intencionadamente sencillo: maquillaje rosa, recogido y accesorios minimalistas. Este enfoque resalta el corte del vestido y la suavidad del color, reforzando la impresión de equilibrio visual. El entorno también contribuye a la atmósfera del look. La luz natural y los tonos claros del lugar enfatizan el aire veraniego de la silueta. Los internautas reaccionaron rápidamente a la publicación, elogiando un estilo que es a la vez moderno y atemporal.

Con este vestido amarillo mantequilla, Cindy Kimberly ilustra a la perfección la tendencia hacia los colores suaves y luminosos. Este tono sutil, que ya goza de gran popularidad desde 2025, se espera que siga siendo tendencia durante el verano de 2026, confirmando el interés por las paletas de colores elegantes y fáciles de llevar.