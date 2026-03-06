Con "rizos disco", Jessica Alba sorprende con un vestido inspirado en los años 70.

Jessica Alba regresa triunfalmente a la estética retro con un "volcado fotográfico" para Instagram que revive los años setenta. Lejos de su habitual estilo californiano, la actriz de "Trigger Warning" sorprende con rizos disco y un vestido con estampado de cebra.

Desde rizos voluminosos y de diseño hasta el bob perfecto

En la primera foto, Jessica luce una melena voluminosa y rizada, con raya al medio, que recuerda a los íconos de la música disco de los 70. Combinada con aros dorados XXL y maquillaje malva, este peinado contrasta con sus suaves ondas habituales y crea el ambiente festivo para el carrusel.

Vestido halter con estampado de cebra: lo más destacado del desfile

¿La estrella del espectáculo? Un vestido maxi de cuello halter con estampado de cebra, abertura en el busto y una caída fluida. Esta pieza retro esculpe su figura y evoca a las divas de antaño. Una elección de moda que evoca el resurgimiento de la música disco.

"Un poco de programación habitual", tituló con picardía. Abandonando el minimalismo dominante de los 90, Jessica Alba abraza con convicción el resurgimiento de los 70. Rizos disco, estampado animal, aros gigantes: demuestra que se pueden revolucionar las décadas con elegancia.

Regresando de Milán con su hija Haven

Tras un viaje relámpago de 48 horas a Milán con su hija Haven, de 14 años, Jessica Alba combina recuerdos de viaje con mantras positivos en este vídeo. Con una margarita en la mano, poses divertidas con sus hijos y citas inspiradoras: todo derrocha alegría de vivir tras la Semana de la Moda.

Con sus rizos disco y su vestido halter con estampado de cebra, Jessica Alba regresa con un estilo setentero que electriza Instagram. Lejos de las ondas recatadas, reinventa su estilo con estilo: ¡un repertorio de fotos que te dan ganas de desenterrar vinilos y plataformas de streaming!