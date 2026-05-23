Tras recibir comentarios sobre su cuello "extraño", Paris Jackson decide someterse a exámenes médicos.

La cantante, compositora y actriz estadounidense Paris Jackson, hija de Michael Jackson, compartió recientemente con sus seguidores un procedimiento médico "inusual". Tras los comentarios de varios internautas sobre el aspecto "extraño" de su cuello en una de sus publicaciones, decidió, por precaución, someterse a una serie de exámenes médicos. Documentó este proceso en sus redes sociales, poniendo de manifiesto el impacto que los comentarios en línea pueden tener en las figuras públicas.

Exámenes médicos como medida de precaución.

Paris Jackson explicó sus acciones en Instagram : «Me voy a hacer una ecografía para revisar mis ganglios linfáticos, ya que todos ustedes comentaron lo extraño que se veía mi cuello en mi última publicación». Visiblemente preocupada por estos comentarios, admitió que empezó a «entrar en pánico». Como medida de precaución, un médico fue a su estudio de ensayo para realizarle una ecografía de garganta y también le extrajeron sangre.

Resultados tranquilizadores

Afortunadamente, todos los análisis dieron resultados normales. En un video publicado al día siguiente, Paris Jackson aclaró que solo tenía un ligero enrojecimiento en las cuerdas vocales, sin ningún daño relacionado con el canto. Explicó que este fenómeno es común entre los cantantes que usan mucho estos músculos, y que simplemente era más visible en su caso. La joven tranquilizó a sus seguidores y relativizó la situación: "Creo que solo es mi cuello, y me están asustando al pensar que hay algún problema".

El impacto de los comentarios en línea

Esta secuencia ilustra, una vez más, la presión que pueden ejercer los comentarios sobre la apariencia de las figuras públicas. Preocupada por su voz, especialmente antes de un concierto en California, Paris Jackson logró canalizar su ansiedad hacia una actitud responsable, al tiempo que ponía de manifiesto, indirectamente, el impacto de los comentarios no solicitados. Un recordatorio útil de la cautela con la que se debe comentar la apariencia física de los demás.

Al compartir abiertamente esta experiencia, Paris Jackson nos recuerda la importancia de escuchar a nuestro cuerpo y mantener la calma ante los comentarios en línea. Es una actitud responsable hacia la salud, acompañada de un mensaje de amabilidad hacia los demás.