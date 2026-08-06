Cuerpos muy alejados de los estándares de las pasarelas: la Semana de la Moda de Copenhague da el ejemplo.

Desde hace varios años, las curvas han estado ausentes de las pasarelas de la Semana de la Moda. Tras generar esperanza colectiva al diversificar sus castings y presentar modelos más accesibles, la industria de la moda rápidamente volvió a sus viejas costumbres. No logró mantener sus buenas intenciones y la diversidad se convirtió una vez más en un sueño lejano. La Semana de la Moda de Copenhague, que se celebra hasta el 7 de agosto, es una excepción a esta tendencia de delgadez y un recordatorio de que todos los cuerpos merecen ser representados.

En Copenhague, las modelos están dando un paso más allá de lo convencional.

Los países escandinavos siempre van un paso por delante y suelen servir de ejemplo, tanto en el parlamento como en las pasarelas. Confirmaron esta visión de futuro en la última Semana de la Moda de Copenhague. Si bien puede que tenga menos repercusión mediática que las ediciones parisina o londinense, ofrece valiosas perspectivas.

Mientras que en otros países que acogen este gran evento de moda las modelos tienen tipos de cuerpo similares y rara vez superan la simbólica talla 6, en Copenhague son más sofisticadas. Su piel se mueve bajo la tela, sus vientres se balancean tras el tejido y sus prominentes pechos son la joya de la corona de su imagen. Es un mundo aparte, donde la elegancia no es necesariamente sinónimo de delgadez y donde la belleza no se mide con una cinta métrica.

Porque, a pesar de algunos intentos por promover la inclusión y la diversidad corporal, la industria de la moda rápidamente volvió a sus viejas costumbres y volvió a priorizar la delgadez. Se aferra a este ideal de belleza, que roza el déficit calórico, con el que ninguna mujer se identifica. Además, las cifras hablan por sí solas: según un informe de Vogue Business , solo hubo un 0,3 % de modelos de tallas grandes en la Semana de la Moda de 2026.

El movimiento de aceptación corporal fue tan efímero como las tendencias de la moda. Parecía un capítulo fugaz, no una nueva historia por escribir. Afortunadamente, en Copenhague, esta revolución positiva continúa, encarnada por modelos que no aspiran a convertirse en fantasías inalcanzables. Su objetivo es brindar seguridad a mujeres de todo tipo y ser como un espejo que las refleje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Copenhagen Fashion Week (@cphfw)

Se celebra la variedad de siluetas y la infinidad de tallas.

La Semana de la Moda de Copenhague ofrece una visión de la moda más auténtica, genuina y menos calculada. Permite comprender mejor lo que significa "aceptar las diferencias". Mientras que las Semanas de la Moda anteriores nos han acostumbrado a ver huesos al descubierto y figuras esbeltas, esta presenta la anatomía con mayor franqueza. En Copenhague, no existe un único tipo de cuerpo ni siluetas de edición limitada.

La marca Operasport presentó su colección "Growth" con modelos de todas las tallas y complexiones. Volantes, encajes, bordados florales y orquídeas gigantes adornaban cuerpos realistas y dinámicos. Modelos de tallas grandes, medianas, embarazadas y delgadas: cada mujer tenía su propia embajadora.

En Paolina Russo, la variedad de tipos de cuerpo fue igualmente diversa, y la diseñadora tampoco se limitó a un único perfil dominante. En una hermosa muestra de sororidad, modelos con tonos de piel contrastantes y figuras complementarias dieron vida a vibrantes piezas con influencias del estilo Y2K. Gestuz compartió esta misma mentalidad abierta, refutando por completo la idea de que la elegancia no se puede lograr con curvas o caderas voluptuosas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Copenhagen Fashion Week (@cphfw)

Un enfoque inclusivo que demuestra que no todo está perdido.

En la Semana de la Moda de Copenhague, los cuerpos no se limitan a imitarse; forman un todo, articulándose en una deliciosa mezcla. En esta ciudad, que evoca un paraíso inclusivo, la moda no es selectiva: es un lenguaje universal que todos comprenden. Al contemplar esta hermosa coreografía de cuerpos y telas, los espectadores dejan de sentir que nacieron en el cuerpo equivocado. Pueden identificarse con las modelos en la pasarela y encontrar puntos en común con ellas.

La Semana de la Moda de Copenhague es especialmente hábil para devolver la confianza. De hecho, es su mayor especialidad, su rasgo distintivo. En cada edición, triunfa donde otras fracasan estrepitosamente. En la edición de 2024, por ejemplo, desplegó la alfombra roja para modelos con discapacidad, entre ellas Lucy Edwards , un icono de la moda de tallas grandes con discapacidad visual. También rindió homenaje a modelos a menudo descalificadas o marginadas: mujeres relegadas a los últimos puestos de los catálogos.

Esta Semana de la Moda de Copenhague debería ser una fuente de inspiración. Ofrece una base más sana para la moda y muestra cuerpos con los que todas las mujeres se identifican, no semidiosas que generan culpa o autodesprecio .