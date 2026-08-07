Ella integra su prótesis de pierna a su estilo y revoluciona los códigos de la moda.

Si bien la discapacidad rara vez se ve en las pasarelas de los grandes desfiles de moda, no es incompatible con el arte de la moda. Para la creadora de contenido @allysstar_, que tiene una pierna amputada, no es un obstáculo para el estilo, sino una invitación a crear de forma diferente y a ser ingeniosa. Por lo tanto, su prótesis no es simplemente un dispositivo médico para mantener el equilibrio: es la piedra angular de su imagen, la pieza central de sus atuendos.

Una prótesis única en su clase.

La creadora de contenido @allysstar_ es una fuente de inspiración en sí misma. Esta mujer vanguardista se viste como las modelos de revista y ofrece su propia visión de las tendencias. Su cuenta de Instagram es de esas que te dan ganas de guardar todo. No se limita a seguir hashtags que terminan en "core" ni a copiar lo que ya existe.

Conocida por su estilo discreto pero distintivo, logra crear conjuntos icónicos incluso con las prendas más sencillas. Es una de esas pocas afortunadas que pueden lucir cualquier estilo, incluso los más desenfadados. Y su carisma no es la única razón de ese efecto impactante. Así como Lagerfeld convirtió sus gafas de sol oscuras en un icono, y Chanel lo hizo con su omnipresente tweed, Alice, su nombre real, también tiene su accesorio característico. Y, en un principio, le fue impuesto más que elegido.

Con cada atuendo, luce una prenda que no responde ni a las tendencias de la moda ni a los dictados de las revistas femeninas, sino a una necesidad física. Es una prótesis, y no imita a la perfección la apariencia de una pierna normal. Refleja la personalidad libre y alegre de quien la lleva. Es un magnífico trampantojo: una pierna artificial cubierta por un tatuaje casi completo que parece más real que la vida misma. Un único motivo que aporta toda la fantasía que un atuendo requiere.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alice Tampalini (@allysstar_)

Cuando la moda y la discapacidad se convierten en una sola cosa.

En las pasarelas de la Semana de la Moda, en los anuncios urbanos de gran formato que se exhiben en las calles o en las revistas, la discapacidad está infrarrepresentada, cuando no es completamente invisible. Esto no sorprende, ya que la industria de la moda diseña sus prendas basándose en cuerpos sin discapacidad, sin diferencias físicas y, a menudo, moldeados según modelos estándar.

Sin embargo, aunque a veces no cumpla con su compromiso con la inclusión , Alice demuestra que la discapacidad está lejos de ser un obstáculo en su búsqueda de estilo. Esta joven, que irradia resiliencia en cada publicación, muestra lo que le gustaría ver con más frecuencia en los desfiles de Victoria's Secret o en la Semana de la Moda.

Ella no oculta su prótesis bajo gruesas capas de ropa para pasar desapercibida en público. La luce con orgullo, como otros hacen con un bolso de diseño o joyas valiosas. Su prótesis, diseñada a medida, es su sello personal, su toque de originalidad, un lenguaje propio. Porque no, la discapacidad no es un tabú ni un límite a la autoexpresión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alice Tampalini (@allysstar_)

Una representación que importa

En los últimos 25 años, la discapacidad ha estado presente en menos del 1% de los anuncios publicitarios. En Hollywood, el 95% de los papeles que implican una discapacidad son interpretados por actores sin discapacidad. Según estas alarmantes cifras, la discapacidad parece ser un obstáculo importante en la selección de reparto.

Quienes se ven afectados se sienten marginados, olvidados, injustamente expuestos a la atención pública. A través de sus videos estilo "prepárate conmigo" y su contenido introspectivo pero estéticamente atractivo, Alice abre un mundo de posibilidades donde la discapacidad se aborda sin filtros ni vergüenza.

Icono de la moda, pero también portadora de esperanza y optimismo, demuestra que las barreras, en su mayoría, están en la mente. No ve su discapacidad como una pérdida, sino como una oportunidad para renovarse, reinventarse y lucir su ropa de una manera diferente, con aún más libertad y placer.