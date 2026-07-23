"Es normal tener más curvas a medida que envejeces": anima a las mujeres a cambiar su perspectiva sobre sus cuerpos.

Crecer, envejecer, ver cómo cambia tu cuerpo… ¿y si todo esto fuera simplemente normal? Ese es el mensaje que la creadora de contenido Bethany Cook (@bethanycook_) quiere transmitir a través de un video que se ha vuelto viral. Un recordatorio oportuno en una sociedad donde los cambios físicos todavía se perciben con demasiada frecuencia como un "problema que hay que solucionar".

Un cuerpo no está hecho para permanecer estático.

En TikTok, la creadora de contenido Bethany Cook compartió un video con un mensaje tan simple como poderoso: es normal tener más curvas con la edad. En pocas palabras, desafía una idea profundamente arraigada: que el cuerpo adulto debería verse como el que teníamos a los 18 años.

Para muchas mujeres, ver cómo cambia su figura con el tiempo viene acompañado de sentimientos de culpa. Sin embargo, el cuerpo cambia a lo largo de la vida. Las hormonas, los embarazos, el estrés, los hábitos de vida, los tratamientos médicos o simplemente el paso de los años pueden influir en el peso y la forma del cuerpo. Y eso es perfectamente normal.

"No te dejaste llevar."

Junto a su video, Bethany Cook (@bethanycook_) compartió un mensaje reconfortante con su comunidad. Les recordó que envejecer también significa entrar en una nueva etapa de la vida, y que esto puede ir acompañado de cambios físicos. Detrás de esta afirmación se esconde un punto crucial: subir de peso no significa que te hayas descuidado. Esta expresión, a menudo usada para juzgar a las mujeres, perpetúa la idea de que un cuerpo con más curvas es necesariamente el resultado de la falta de fuerza de voluntad. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.

Tener curvas o ser gorda no es un fracaso.

La palabra "gordo/a" no es un insulto. Es un adjetivo descriptivo, al igual que "alto/a", "bajo/a" o "rubio/a". Tener curvas o ser gordo/a, independientemente de la edad, no es motivo de vergüenza. Con el paso de los años, algunas personas suben de peso. Otras lo bajan. Algunas mantienen la misma figura toda su vida, mientras que otras ven cómo su cuerpo cambia varias veces.

Todas estas trayectorias son válidas. La idea no es afirmar que "todo el mundo engorda con la edad", sino recordar que puede suceder… y que es perfectamente normal. Tu valía no depende ni del número que marca la báscula ni de tu talla de ropa.

Un mensaje que te hace sentir bien

Como era de esperar, la publicación de Bethany Cook (@bethanycook_) tuvo gran repercusión en internet. Muchos se identificaron con sus palabras tras años comparando sus cuerpos de adultos con los de adolescentes. Este tipo de diálogo aborda una necesidad real: la de ver representaciones más honestas y compasivas del cuerpo. Los cánones de belleza suelen centrarse en una figura joven, delgada y supuestamente inmutable, mientras que el cuerpo humano, por definición, está en constante evolución.

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En resumen, la clave está en recordar que nadie está obligado a permanecer igual con el paso de los años. El mensaje de Bethany Cook (@bethanycook_) nos anima a sustituir los prejuicios por la amabilidad. Envejecer es un privilegio, y los cambios que acompañan a esta etapa de la vida no deben considerarse un fracaso. Independientemente de tu edad, peso o complexión, tu cuerpo merece respeto.