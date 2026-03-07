"Peso 100 kg y mido 1,68 m": abraza con orgullo su cuerpo sin complejos.

Aceptar tu cuerpo, disfrutar de la moda y dejar atrás las preocupaciones: esa es la misión que Tania Piombino ( @taniamakeuplus) se ha propuesto . Con cientos de miles de seguidores en Instagram, la creadora de contenido demuestra a diario que el estilo y la confianza en una misma no tienen nada que ver con la talla en la etiqueta.

Un creador de contenido que celebra los cuerpos tal como son.

En sus videos, Tania Piombino no se anda con rodeos. "Peso 100 kg y mido 1,68 m", afirma con sencillez. Esta afirmación, lejos de ser una confesión avergonzada, se convierte en un manifiesto. Al mostrarse tal como es, sin retoques ni pretensiones, transforma lo que algunos aún consideran inseguridades en auténticas fortalezas.

Con más de 338.000 seguidores en Instagram y una comunidad que supera los 370.000 en TikTok, comparte a diario su visión alegre y libre del estilo de tallas grandes. Sus publicaciones llaman la atención tanto por su apariencia como por la energía positiva que irradia.

Looks de talla grande que derrochan estilo

La moda es su terreno de juego. Tania destaca creando conjuntos que favorecen las figuras con curvas sin intentar disimularlas. Vestidos ajustados, conjuntos coordinados, prendas más atrevidas: todo se convierte en una excusa para crear looks inspiradores y accesibles.

En sus Reels, muestra cómo transformar básicos en conjuntos con personalidad. Un blazer estructurado, un vestido ajustado o un conjunto urbano pueden convertirse rápidamente en piezas clave si se llevan con seguridad. Su enfoque es simple: la moda debe ser un placer, no una obligación. Y, sobre todo, no depende de una talla específica.

Un mensaje fuerte y positivo sobre el cuerpo

Más allá de la ropa, sus videos transmiten un mensaje mucho más amplio. Tania habla del cuerpo con una transparencia pocas veces vista en redes sociales. Estrías, celulitis, barriga de delantal: todo lo que a menudo se oculta o se retoca, aparece con naturalidad en ella.

Esta forma de mostrar la realidad del cuerpo humano, sin filtros, ayuda a cambiar nuestra percepción de estas características tan comunes. En lugar de percibirlas como defectos, las presenta como parte de la vida cotidiana. Ya sea filmando sus atuendos mientras viaja por Costa Rica o en un entorno urbano de streetwear, la creadora de contenido siempre muestra la misma seguridad y serenidad. Es una forma de recordarnos que la belleza no se limita a un solo estándar.

Una influencia que afecta profundamente a su comunidad

El éxito de sus videos no se debe únicamente a su talento como estilista. Se basa principalmente en la fuerte conexión que mantiene con su comunidad. Abundan los testimonios en sus publicaciones. Algunos suscriptores explican que por fin se atreven a usar la ropa que les encanta. Otros comparten que han aprendido a mirar su cuerpo con más cariño.

Estos comentarios ilustran el impacto tangible de su contenido. Para muchos, sus videos son mucho más que simples consejos de moda: se convierten en un auténtico espacio de apoyo y aliento.

Una comunidad solidaria e inspiradora

Con más de 600 publicaciones, Tania Piombino ha creado un mundo donde la moda rima con amabilidad y alegría. Comparte sus looks del día a día, sus viajes, sus compras y sus consejos para sentirte bien con tu ropa. Su mensaje es claro: tener curvas o tallas grandes no significa renunciar al estilo, la audacia ni la creatividad.

La moraleja de la historia es que, al declarar "Peso 100 kg y mido 1,68 m", Tania Piombino simplemente afirma una verdad: todo cuerpo merece ser visto, celebrado y vestido con orgullo. Y si su mensaje tiene tanto éxito, quizás sea porque nos recuerda algo esencial: la confianza en uno mismo siempre es la mejor prenda.

Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
"Es hermosa": Esta influencer luce con orgullo su marca de nacimiento

