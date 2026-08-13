Falda con abertura y top corto: esta abuela está redefiniendo la moda apropiada para su edad.

Un top de malla plateada, una camiseta de malla que se abre para dejar ver la piel, microshorts, un top corto asimétrico que llega hasta el ombligo… estas prendas, lucidas exclusivamente en figuras juveniles, no tienen un público objetivo único. También se pueden usar sobre arrugas y conviven con piel flácida. Esto lo demuestra la creadora de contenido @_ecommom, sin duda la mujer más rebelde de su generación. Tiene edad para ser abuela, pero conserva un espíritu juvenil que se refleja en sus atuendos.

Una abuela que parece sacada directamente de una película de gánsteres.

Cuando le pides a Google que te muestre imágenes de mujeres mayores, siempre aparece la misma imagen, y no precisamente te inspira a imaginar el futuro. Es la imagen de una mujer pensativa, sentada en un banco o un sofá, con un proyecto de punto a la espalda, un libro en la mano, una regadera o un ovillo de lana. Ante esta visión de la jubilación, es difícil afrontar esta etapa con serenidad. Claramente, no nos entusiasma la idea de convertirnos en parte de las paredes de nuestras propias casas y cambiar nuestros tacones por zuecos de plástico.

Para una representación más elocuente y estimulante del envejecimiento, basta con navegar por las redes sociales y encontrar la cuenta de @_ecommom. Esta mujer, que ama la cultura urbana tanto como la ropa de noche, ofrece su propia interpretación de la palabra "senior" y es mucho menos aburrida de lo que los buscadores nos harían creer. La mujer a la que sus amigos cercanos llaman Gigi está lejos de languidecer frente a la ventana de su sala. Con una gruesa cadena de oro al cuello, una camiseta de baloncesto sobre los hombros, uñas impecables y maquillaje digno de una ocasión especial, hace playback de música rap detrás de las ventanas tintadas de su coche.

Gigi, mirando a la cámara como las generaciones más jóvenes, se enfrenta directamente al objetivo y realiza coreografías con atuendos contemporáneos que complementan a la perfección su fluidez natural. Lo que los jóvenes suelen considerar ridículo, aquí es motivo de admiración. Con dinero en efectivo, el dedo corazón levantado y el cuero como una segunda piel, encajaría a la perfección en un videoclip lleno de energía o en una película al estilo Mad Max.

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Ni valiente ni audaz, su estilo es ante todo libre.

Gigi, que luce su nombre en diamantes alrededor del cuello como los artistas que escucha, tiene un estilo muy cambiante. Un día lleva una falda con volantes, una camiseta corta que deja al descubierto su abdomen y sandalias con pedrería. Al día siguiente, Gigi cambia radicalmente de look, pasando de una coquetería discreta a ropa urbana repleta de logotipos o mensajes sutilmente ocultos.

Gigi difumina los límites de lo políticamente correcto, pero sobre todo, luce con soltura prendas que las mujeres de su edad dejarían en manos de las más jóvenes y que ni siquiera se atreverían a usar, bajo la apariencia de un desafío. Para esta mujer, a quien se le podría atribuir fácilmente el halago de "estilo", no se trata ni de un desafío ni de una sátira. Es simplemente quien es.

Gigi, creadora de contenido y considerada una especie de abuela adoptiva en internet, tiene un estilo indomable. Rechaza esos consejos de moda que, bajo la apariencia de falsa amabilidad, buscan borrar a las mujeres mayores del ámbito público y aprisionarlas en la ropa. No tiene ninguna intención de desaparecer tras una recatada camiseta, y mucho menos de tener un armario que la deprima.

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Una mujer nunca debería acabar relegada al fondo del armario.

¿Y si envejecer no significara renunciar a tu estilo, sino liberarte de las reglas que lo han limitado durante tanto tiempo? Eso es precisamente lo que Gigi parece estar demostrando. Con su estilo desinhibido, nos recuerda que no hay fecha de caducidad para una minifalda o un abdomen al descubierto.

Porque tras este vibrante vestuario se esconde algo más significativo que la mera ropa. Muchas mujeres siguen interiorizando gradualmente las restricciones propias de la edad : ya no muestran las piernas, evitan la ropa ajustada, abandonan los estampados considerados «demasiado llamativos» o cambian las prendas «sugestivas» por siluetas supuestamente más «elegantes». Como si, después de cierta edad, de repente tuvieran que vestirse para volverse invisibles.

Gigi adopta un enfoque totalmente opuesto a esta desaparición planificada. Viste lo que le gusta, sin intentar parecer más joven ni ajustarse a la imagen de una mujer mayor. Su estilo no busca borrar sus arrugas, su piel ni las marcas del paso del tiempo. Simplemente coexiste con ellas.

¿Y si el verdadero privilegio de la edad fuera precisamente este: vestirse ya no para complacer, tranquilizar o ajustarse a las convenciones, sino simplemente porque a uno le encanta lo que lleva puesto? La moda no debería ser un privilegio al alcance de una élite genética, sino un derecho universal.