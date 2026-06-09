Tras las críticas recibidas por su desfile de moda playera, la jugadora de rugby Ilona Maher responde con franqueza.

Ilona Maher, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 con el equipo femenino estadounidense de rugby a siete, se ha convertido en una de las voces más influyentes del movimiento de aceptación corporal en las redes sociales. Su última respuesta, publicada en TikTok tras una oleada de críticas, lo ilustra a la perfección.

Un desfile que genera controversia

Todo comenzó el 30 de mayo de 2026 en Miami. Para el desfile anual de una importante revista estadounidense especializada en ropa de playa, Ilona Maher lució un bañador de una pieza a rayas azules y blancas con un escote pronunciado que llegaba hasta el ombligo. Una prenda decididamente moderna, que lució con la misma seguridad que la atleta demuestra cada domingo en el campo de rugby.

Apenas unas horas después de que salieran a la luz las primeras fotos, las redes sociales estallaron. Varios comentarios particularmente duros criticaron abiertamente su apariencia y la acusaron de haber sido "mal vestida" por la organización. Ilona Maher no tardó en responder a esta acusación.

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La respuesta sarcástica en TikTok

El 4 de junio de 2026, Ilona Maher publicó un video en el que no intentó disimular ni su cansancio ni su sentido del humor. «Me dejaron los mejores comentarios. En serio, tienen un don con las palabras», comenzó con sarcasmo. Antes de aclarar las cosas: fue ella, y solo ella, quien eligió el atuendo. «Me gustó. Me gustó que se me viera toda la espalda y un poco del costado. Así que los entiendo, pero fue mi elección», explicó.

Una cuestión que va más allá del caso particular de Ilona Maher.

Más allá de simplemente responder a las críticas, la jugadora de rugby planteó una pregunta particularmente perspicaz. "¿Es realmente 'poco favorecedor', o el problema radica simplemente en ver un cuerpo con curvas en una habitación así? No lo sé, díganme", preguntó.

Esta pregunta pone de manifiesto un prejuicio arraigado en la cultura de la moda contemporánea: juzgar la ropa como favorecedora solo cuando estiliza la figura o se ajusta a los cánones tradicionales de delgadez. Este marco conceptual, heredado de décadas de revistas, excluye de hecho cualquier tipo de cuerpo que se desvíe de la norma.

El movimiento de positividad corporal, una filosofía claramente definida.

La imagen de Ilona Maher forma parte de una filosofía que ha defendido desde sus inicios en el mundo del espectáculo. Para sus millones de seguidores, Ilona Maher les recuerda constantemente que los cánones de belleza pueden ignorarse por completo. Resume su filosofía en el mismo vídeo: «Ponte tu ropa de playa. Si tienes un cuerpo, tienes un cuerpo hecho para la playa». Una declaración impactante que bien podría convertirse en el lema oficial de todo el verano.

Ilona Maher ofrece mucho más que una simple respuesta a sus detractores. Imparte una valiosa lección de confianza en sí misma, en una época donde los cánones de belleza siguen profundamente arraigados y donde una voz deportiva, femenina y segura de sí misma marca la diferencia.