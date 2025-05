À l’heure où les standards de beauté et de style sont encore trop souvent dictés par la jeunesse et la minceur, Grece Ghanem casse les codes avec une élégance radicale.

Une rigueur de vie… et une joie d’exister

Microbiologiste de formation, exilée du Liban vers le Canada pour offrir une vie paisible à sa fille, elle est aujourd’hui une icône mode suivie par plus de deux millions de personnes sur Instagram. Avec ses looks bien pensés, son énergie lumineuse et son authenticité, Grece Ghanem incarne une vérité simple mais puissante : le style n’a pas d’âge.

En parallèle, Grece Ghanem cultive une discipline de fer. Pas d’alcool, une alimentation ultra saine, une activité physique quotidienne, etc. Ce mode de vie n’a rien de superficiel : il reflète un respect profond de soi et une manière de rester fidèle à ses besoins, dans un monde qui glorifie souvent l’excès.

Un parcours entre déracinement et affirmation

Loin des clichés sur les influenceuses privilégiées, Grece Ghanem a connu l’exil et la reconstruction. Elle quitte le Liban avec sa fille pour s’installer à Montréal, espérant une vie plus sûre. Elle y découvre un climat glacial, une culture vestimentaire qu’elle trouve peu expressive, et une solitude d’expatriée. Pourtant, c’est dans ce décor qu’elle va développer sa signature : un style vibrant et profondément joyeux.

Elle avoue d’ailleurs que l’empilement des couches d’hiver est pour elle l’antithèse du style. Ce qu’elle aime, ce sont les couleurs vives, les coupes inattendues, les mélanges osés. Sa garde-robe est à son image : pleine de vie, de caractère et d’élan.

Une icône mode qui défie les standards

Grece Ghanem ne cherche pas à paraître plus jeune, ni à rentrer dans une norme. Elle incarne un style qui libère, plutôt que contraint. Qu’elle porte une robe graphique, un tailleur oversize fluo ou une combinaison futuriste, elle dégage une confiance qui transcende l’apparence.

Et c’est précisément ce qui séduit sa communauté. Loin des dictats de l’industrie de la mode, elle montre qu’il est possible de rayonner sans se conformer, sans s’effacer.

Une influenceuse à impact

Sa popularité ne repose pas sur des filtres ou des slogans creux, mais sur une authenticité rare et contagieuse. Son compte Instagram est une source constante d’inspiration, non seulement pour ses looks, mais pour la philosophie qu’elle transmet : prendre soin de soi, exprimer sa personnalité à travers les vêtements, et surtout, ne jamais s’excuser d’être visible.

Grece Ghanem est une muse contemporaine, pas parce qu’elle correspond aux critères d’une époque, mais parce qu’elle les dépasse tous.

La mode n’est pas qu’une affaire de tendance ou de morphologie. C’est une question de présence, de courage, d’expression personnelle. Grece Ghanem ne prouve pas seulement que le style n’a pas d’âge : elle prouve que le style, c’est de vivre intensément et librement, à chaque étape de sa vie.