A sus 80 años, ya no cree en la belleza física y se inspira de otras maneras.

A sus 80 años, Helen Mirren desafía con valentía la noción misma de "belleza" tal como la hemos consumido durante décadas. Ya no busca encarnar un ideal fijo; prefiere el dinamismo, el aplomo, esa presencia vibrante que no depende del espejo ni de la edad. Y es precisamente así como inspira, mostrando un estilo y una energía que le son propios.

Ella desconfía de la palabra "belleza".

La actriz británico-estadounidense Helen Mirren podría, como tantos otros iconos, aferrarse a los códigos de belleza clásicos y estandarizados. Sin embargo, los desafía con una elegancia casi desconcertante. En el evento Women of Worth 2025 de L'Oréal Paris en Los Ángeles, declaró que desconfía de la palabra "belleza", considerándola demasiado limitada y cargada de expectativas a menudo irreales. Este término, según ella, nos confina. Nos congela. Especialmente a medida que envejecemos, cuando se convierte en un campo minado donde cada arruga se escudriña como una afrenta.

Lo que más le gusta es la "confianza". Una palabra que evoca una actitud, una forma de ser, una confianza serena que se refleja tanto en su forma de caminar como en su forma de reír. "Confianza" es lo que revela a una persona más allá de su apariencia física, lo que cuenta una historia incluso antes de que abra la boca. Para ella, la apariencia no lo es todo. La energía, en cambio, nunca miente. Dice que quiere ser recordada no por un rostro pulido ni una figura perfectamente esculpida, sino por esa vibración interior que trasciende los años sin desvanecerse jamás.

La comodidad antes que la coquetería

En su enfoque de la moda, Helen Mirren ahora aboga por algo profundamente liberador. Atrás quedaron los días de zapatos que torturaban los pies, vestidos demasiado ajustados para respirar y las poses rígidas impuestas por el glamour excesivamente codificado. Con humor y claridad, nos recuerda que un atuendo exitoso comienza con... zapatos cómodos. Esta simple "regla" lo dice todo: el verdadero chic nace de la comodidad, de sentirse bien consigo mismo, a gusto con la edad y con el propio estilo. Una libertad que transforma nuestra forma de vestir y nuestra percepción de nosotros mismos.

La alfombra roja: una actuación más que un juicio

En cuanto a la alfombra roja, Helen Mirren la ve como un escenario, no como un tribunal. Una actuación alegre, casi teatral, un momento suspendido que no merece ni obsesión ni ansiedad. Este desapego le permite desconectar de un mundo donde la imagen reina suprema, donde la más mínima "imperfección" es escrutada.

Para ella, estos momentos son para jugar, para divertirse, para encarnar, por un minuto, un personaje más extravagante de lo habitual. Luego pasa a otra cosa. Esta capacidad de poner las cosas en perspectiva, de tratar el glamour con delicadeza, es quizás una de sus lecciones más valiosas.

Envejecer como una victoria, no como una rendición

Y luego está su visión de la edad. Helen Mirren no la considera una inevitabilidad ni una sentencia de muerte, sino una victoria. Tener 80 años, según ella, es casi un privilegio. Poder seguir trabajando, reír, maquillarse, saborear una copa de vino, ir al cine, descubrir una película o ver una serie de corrido: son placeres sencillos que disfruta plenamente.

Para ella, envejecer significa acumular posibilidades, no limitaciones. Significa cultivar una curiosidad intacta y una relación serena con uno mismo. Significa avanzar con una libertad renovada, libre de la obsesión por las opiniones ajenas.

Así pues, su verdadero legado no tiene nada que ver con un ideal estético fijo. Reside en su forma de ver la vida con humor, con desapego, con una libertad que desafía las normas. La actriz británico-estadounidense Helen Mirren encarna una belleza vibrante, segura y rebelde. Una belleza que no se puede medir, pero se siente. Una belleza que, a los 80, irradia de forma diferente, porque ya no depende de la juventud, sino de la actitud.