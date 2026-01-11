Search here...

Al mostrar orgullosamente sus curvas, esta modelo demuestra que la belleza no tiene estándares.

positividad corporal
Anaëlle G.
@tabriamajors/Instagram

Tabria Majors no sigue ninguna regla para brillar. Modelo de tallas grandes, creadora de contenido y activista de la positividad corporal, encarna una feminidad libre y asertiva, alejada de los estándares tradicionales. Desde el nacimiento de su hija en agosto de 2023, ha compartido una vida cotidiana sincera y auténtica, donde sus curvas posparto se han convertido en un verdadero manifiesto para quienes desean amarse tal como son.

La maternidad como fuente de empoderamiento

La maternidad ha transformado profundamente la forma en que Tabria percibe su cuerpo y su estilo. Atrás quedaron las prendas restrictivas o diseñadas para disimular sus curvas: ahora prioriza la comodidad y la celebración de su cuerpo tal como es hoy. Cada atuendo, cada elección de ropa, se convierte en un acto de libertad y una celebración de sí misma. Demuestra que es posible combinar la maternidad, la elegancia y la confianza en sí misma sin someterse jamás a los dictados de la moda ni a la delgadez.

Para Tabria, la belleza no se mide por las cifras de una etiqueta ni por los estándares de la industria. Defiende una imagen corporal positiva y realista, demostrando que un cuerpo posparto puede ser hermoso y digno de celebrar. Al exhibir con orgullo sus curvas, demuestra que es posible sentirse bella en cualquier etapa de la vida, sin importar la talla, la figura o las marcas del embarazo.

Una representación de miles de mujeres

Las publicaciones de Tabria Majors han desatado una auténtica ola de entusiasmo y reconocimiento. Los comentarios de sus seguidores reflejan una profunda necesidad de visibilidad: "Por fin, una modelo que se parece a nosotras", "Gracias por hacernos visibles". En una industria que aún está dominada por estándares de belleza uniformes, la presencia de una figura como Tabria actúa como un espejo bienvenido para miles de mujeres. Les demuestra que pertenecen, que sus cuerpos merecen ser celebrados y que no tienen nada que ocultar.

Su influencia trasciende el ámbito de la moda. Se ha convertido en un símbolo de empoderamiento y diversidad corporal, inspirando a quienes, hasta ahora, se sentían excluidos o invisibles en los medios y las redes sociales. Gracias a ella, el concepto de belleza se ha ampliado y enriquecido, abarcando todos los tipos de cuerpo, todas las experiencias y todas las etapas de la vida.

Positividad corporal, la versión honesta

Tabria no muestra imágenes retocadas ni idealizadas. Habla abiertamente sobre la celulitis, las estrías, la fatiga posparto y todas esas realidades que muchas prefieren ocultar. Su mensaje es claro: la belleza no reside en la perfección, sino en la autenticidad y la autoaceptación. Anima a sus seguidores a aceptar sus cuerpos tal como son, con sus historias y transformaciones.

Al compartir sus momentos de vulnerabilidad y felicidad, Tabria ofrece a su hija un modelo de feminidad liberada, donde la confianza en sí misma prima sobre los estándares sociales. Demuestra que es posible ser madre, modelo y mujer plena, abrazando el propio cuerpo y la libertad de elección.

A través de su trayectoria y publicaciones, Tabria Majors invita a una nueva generación (especialmente a las mujeres) a amarse incondicionalmente y a celebrar la diversidad corporal. Representa una voz fuerte y necesaria que redefine las nociones de belleza y elegancia. Al exhibir sus curvas con seguridad y alegría, demuestra que la belleza no tiene estándares y que toda mujer merece sentirse bella, única y libre.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
Article précédent
"Grande": Esta influencer de talla grande posa en la playa para un mensaje positivo sobre el cuerpo.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Grande": Esta influencer de talla grande posa en la playa para un mensaje positivo sobre el cuerpo.

Unas pocas palabras duras bastaron para desencadenar una ola de empoderamiento. Ante la gordofobia cotidiana, una creadora de...

A sus 63 años, se pregunta si los pantalones cortos se han vuelto "demasiado vulgares para su edad".

¿Y si una simple prenda bastara para revolucionar décadas de convenciones? En Instagram, un video aparentemente desenfadado ha...

Una vez ridiculizados, ahora elegantes: el increíble regreso de los brackets

Si alguna vez usaste brackets, probablemente preferirías olvidar esa época para siempre y destruir cualquier rastro de esos...

Ashley Alexiss, con sus atrevidas curvas, pretende redefinir los estándares de belleza.

Ashley Alexiss encarna la nueva era que inunda la moda y las redes sociales. Modelo con curvas y...

Esta modelo de talla grande denuncia la desaparición silenciosa de la moda inclusiva

En los últimos años, la moda pareció finalmente respirar con libertad. Cuerpos diversos, asertivos e inspiradores ocuparon el...

¿Qué pasaría si las "narices grandes" se convirtieran en el nuevo estándar de belleza para las mujeres en 2026?

Un viento de cambio sopla en las redes sociales. Cada vez más mujeres aceptan sus rasgos naturales e...

© 2025 The Body Optimist