¿Demasiado musculoso para el uniforme? Esta azafata está rompiendo moldes.

Tiene un cuerpo esculpido por el levantamiento de pesas y una figura firme, pero sus bíceps se sienten apretados en su uniforme de trabajo. Una azafata, creadora de contenido, @leonasim_fitness tiene un código de vestimenta estricto del que no puede desviarse. El uniforme de talla estándar de su empresa no le sienta bien a su complexión musculosa, y sus poderosos brazos tensan las costuras, que amenazan con reventar con cada turno. Este uniforme recuerda silenciosamente a todos los criterios físicos para este trabajo aún estereotipado.

Bíceps prominentes "poco compatibles con el uniforme"

Cuando no está levantando pesas en bancos de pesas, empuja carritos por los estrechos pasillos de los aviones. En tierra, las zapatillas y los leggings son prácticamente una segunda piel. Pero en el aire, un traje de falda es indispensable y parece la opción obvia contra su piel venosa. La creadora de contenido @leonasim_fitness, que comparte tanto imágenes tras bambalinas de su trabajo como de sus hazañas físicas, se ve un poco limitada con su uniforme rojo brillante.

Sus músculos luchan por encontrar su lugar dentro de esta ropa, que parece diseñada a partir de las medidas de Barbie. A diferencia de su ropa deportiva, que tiene la ventaja de ser elástica y moverse con su cuerpo tonificado, su uniforme está casi rígidamente fijado a su figura. Sus bíceps , incluso en reposo, presionan contra las costuras de su blazer y le levantan constantemente las mangas. Tiene que tirar de ellas a cada segundo para ajustar la prenda y lograr el look impecable deseado.

Y cuando tensa los músculos, se forma un bulto a través de la tela, dando la impresión de que está a punto de reventar. Aunque la azafata se ríe y aborda este fallo de vestuario con humor, está resaltando una realidad oculta: los uniformes se moldean según estándares rígidos , lo que refleja una flagrante falta de diversidad corporal. En la industria aérea, las azafatas están sujetas a estrictos requisitos físicos, como si una figura esbelta y una sonrisa digna de Hollywood fueran necesarias para tranquilizar a los pasajeros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leona (@leonasim_fitness)

Discreción escondida tras las costuras

Recógete el pelo en un moño, usa maquillaje visible pero no ostentoso, empolvate la nariz con regularidad si la tienes grasosa, cubre tus tatuajes con base de maquillaje, ten una figura armoniosa y un IMC saludable. Para aspirar a servir café a 10.000 metros de altitud y viajar gratis por el mundo, casi tienes que tener la apariencia edulcorada e impecable de un ángel de Victoria's Secret. Es como presentarse a un concurso de belleza, pero en su versión profesional.

Los auxiliares de vuelo son la imagen de la aerolínea: deben inspirar amabilidad, seguridad y amabilidad. Y el uniforme contribuye a esta sensación general de confianza y profesionalismo. Sin embargo, como demuestra @leonasim_fitness, estas prendas se adhieren a un ideal y hacen que quienes no lo cumplen se sientan culpables. Un músculo demasiado visible, un bulto de grasa que sobresale… estos detalles corporales no son bienvenidos bajo este colorido lienzo.

Mientras que algunas aerolíneas han relajado sus códigos de vestimenta, permitiendo el uso de pantalones para las mujeres y faldas para los hombres, otras se mantienen apegadas a las viejas tradiciones. Estos uniformes con el logotipo de cada aerolínea son una extensión de los dictados de la delgadez y, sin quererlo, perpetúan el mito de la mujer esbelta. Además, basta con observar la fila en las puertas de embarque: las azafatas dan la impresión de ser clones.

Rompiendo los estereotipos sobre los auxiliares de vuelo

A menudo percibidas como simples extras o comparadas con mascotas glorificadas, las azafatas se reducen a una simple fantasía. En el imaginario colectivo, tienen piernas interminables, una cintura increíblemente delgada, una postura elegante y una sonrisa deslumbrante. Sin embargo, aunque los perfiles dentro de la tripulación se mantienen relativamente similares, hay mujeres que desafían la figura esbelta y desafían esta imagen excesivamente "suavizada" de la feminidad.

Esto es lo que la creadora de contenido @leonasim_fitness hace con sus músculos, que difícilmente puede ocultar o minimizar. Se niega a cambiar su rutina de ejercicios ni a sacrificar sus ejercicios de press de banca para hacer su trabajo y mimetizarse con su atuendo. No es ella quien decide cambiar su look, sino los estilistas detrás de estas creaciones.

La creadora de contenido @leonasim_fitness, que vive y respira culturismo, desafía las convenciones del deporte y los estereotipos. Tiene un cuerpo fuerte y resistente que lo resiste todo, incluso los cambios radicales de la industria impulsados por la moda.