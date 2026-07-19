Ante los comentarios sobre su físico, esta tenista está cambiando las percepciones.

Una tenista, considerada "no lo suficientemente atlética" para devolver las pelotas a sus oponentes y hacer chirriar sus zapatillas en la cancha de arcilla, está democratizando las curvas bajo las faldas plisadas. Con amabilidad, Sandy (@seindie en Instagram) demuestra que el deporte no tiene límites de talla y que la habilidad en la cancha no se reduce a la medida de las caderas. Un hermoso desafío a las normas sociales.

Las figuras con curvas tienen su lugar en las canchas.

No necesitas los brazos musculosos de Sabalenka ni las piernas bien formadas de Naomi Osaka para golpear la pelota con fuerza y atraparla en el último segundo con una acrobacia digna de un spagat. Sin embargo, en el imaginario colectivo, es imprescindible tener músculos definidos y ser muy ligera para practicar este exigente deporte de raqueta, que requiere resistencia, agilidad y fuerza física. La apariencia no define a un atleta. Además, es solo un detalle menor entre las redes. Excepto que, como siempre, las medidas de las mujeres parecen importar más que sus puntuaciones.

La creadora de contenido Sandy (@seindie en Instagram) desafía la imagen del "cuerpo ideal" y subvierte los estereotipos sobre la delgadez. Esta joven dinámica, apasionada por el deporte, no se limita a ver los partidos de Wimbledon desde el sofá, sino que participa activamente en el tenis y juega a nivel amateur.

Mientras desconocidos, protegidos por sus nombres de usuario, le ofrecen consejos poco sinceros para que "haga más deporte", ella responde con su impresionante historial. "Este fin de semana jugué tres partidos de pádel, dos de tenis y gané una final", declara, como una pelota en pleno saque o una piedra lanzada a un estanque. Porque si bien Sandy (@seindie) ha ganado varias medallas, aún no se ha ganado el reconocimiento de esta sociedad, que juzga el talento deportivo por la circunferencia del abdomen o los muslos.

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El tamaño de la cintura no define las capacidades atléticas de una persona.

«Hago ejercicio porque me da alegría», declara sin rodeos. Como para aclarar que no lo hace para «adelgazar» ni para «perder peso». Porque no, Sandy (@seindie) no persigue un ideal, solo pelotas de color amarillo neón. Consideradas atípicas en cuanto a estética o excepciones anatómicas, las mujeres con cuerpos curvilíneos compiten constantemente con los cánones de belleza.

Cuando las mujeres tienen músculos prominentes, se las critica por " masculinizar " o "sabotear su potencial de elegancia", como sucedió con Serena Williams. Y, paradójicamente, cuando tienen celulitis, michelines o un vientre flácido en lugar de abdominales marcados, se les dice que les vendría bien "adelgazar" y "tonificar". Sin embargo, ya sean músculos muy visibles o cubiertos de grasa, una mujer nunca debería ser descalificada por su cuerpo.

Las curvas que todavía se asocian con demasiada frecuencia a la falta de actividad

Según una creencia arraigada, tan persistente como la plastilina sobre los calcetines blancos, las personas con sobrepeso u obesidad deben su figura a la pereza y la falta de motivación. Para muchos, los michelines son reflejo de la falta de higiene, las comidas ricas en calorías, los constantes picoteos, el consumo excesivo de patatas fritas y la pasividad. Como si pudieran leer la piel y juzgar un cuerpo por su apariencia. Estas conclusiones apresuradas ilustran principalmente la gordofobia cotidiana.

Esta tenista lo experimenta en cada punto, pero Sandy (@seindie) se niega a que los comentarios a pie de pista dicten su valía. Detrás de sus pantallas, algunos espectadores improvisados aún creen que un cuerpo con curvas o con sobrepeso es incompatible con un físico atlético. Confunden la forma del cuerpo con la condición física, la apariencia con el rendimiento y la forma física con la habilidad.

El testimonio de Sandy (@seindie) nos recuerda una verdad que a menudo olvidamos: no hay una sola forma de ser atlético. La potencia no se mide únicamente por unos abdominales definidos, la resistencia no se determina por la circunferencia de los muslos y la agilidad no depende de la talla de ropa. La pelota no le pregunta al jugador que la golpea cuánto pesa. El marcador, sin embargo, solo refleja lo que realmente sucede en el campo.