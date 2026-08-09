¿Por qué la "neutralidad corporal" se está volviendo cada vez más popular entre las mujeres?

¿Y si simplemente dejaras de preguntarte si amas tu cuerpo? Tras el movimiento de positividad corporal, surge otra filosofía: la neutralidad corporal. ¿Su idea? Hacer las paces con tu apariencia, sin la obligación de adorarla. Un enfoque más amable y, sobre todo, que genera menos culpa.

Cuando "amar tu cuerpo" se convierte en una nueva presión

Durante varios años, el movimiento de positividad corporal ha supuesto un cambio radical. Al celebrar una mayor diversidad de formas corporales y cuestionar los cánones de belleza, ha contribuido a que las representaciones sean más inclusivas. Sin embargo, para algunas mujeres, persiste una duda: ¿de verdad tenemos que amar nuestros cuerpos todos los días?

Entre la presión por sentirse bella, celebrar las propias curvas y proyectar una confianza absoluta, puede surgir un nuevo tipo de presión. Porque cuando no sientes ese amor declarado frente al espejo, es difícil no sentir que estás "haciendo algo mal". La neutralidad corporal ofrece una salida a esta trampa.

¿Qué es exactamente la neutralidad corporal?

Este concepto surgió alrededor de 2015 y se asocia principalmente con Anne Poirier , especialista en trastornos alimentarios y alimentación intuitiva. Su enfoque se basa en una idea simple: no es necesario evaluar constantemente el cuerpo. En lugar de centrarse en su apariencia, la neutralidad corporal invita a reconocer todo lo que permite lograr: caminar, bailar, trabajar, reír, descansar, crear, viajar o simplemente vivir el día a día. No hay necesidad de pensar: «Mi cuerpo es hermoso». Tampoco hay necesidad de criticarlo. Simplemente... está ahí. Y tienes derecho a dedicar tu energía a otra cosa.

Una filosofía que es más fácil de adoptar en el día a día.

Esto probablemente explica su éxito. La neutralidad corporal no exige sentir una emoción positiva a toda costa. Puedes tener un día en el que te sientas perfectamente a gusto contigo mismo, y otro en el que tu reflejo te deje indiferente. Ambas situaciones son compatibles con esta filosofía.

Este enfoque ha demostrado ser especialmente valioso para apoyar a personas que experimentan cambios corporales significativos, como el embarazo, la enfermedad o el envejecimiento. Durante estos periodos de transformación, aceptar el propio cuerpo sin necesidad de amarlo de inmediato puede ser un gesto particularmente compasivo.

¿Aceptación corporal positiva o neutralidad corporal? ¿Tenemos que elegir?

Buenas noticias: no tienes que elegir un bando. Estos dos movimientos incluso pueden complementarse. La positividad corporal tiene una dimensión colectiva: aboga por la visibilidad y la representación de todos los cuerpos, a la vez que denuncia los estándares de belleza excesivamente restrictivos. La neutralidad corporal se centra más en tu relación personal con tu apariencia. Uno busca cambiar la percepción que la sociedad tiene de los cuerpos; el otro te permite distanciarte de esa visión. Dependiendo de la etapa de tu vida, puede que te identifiques más con uno u otro.

Menos apariencias, más libertad

El éxito de la neutralidad corporal reside, en última instancia, en su simplicidad. En un mundo donde la apariencia juega un papel tan importante, dejar de ver el cuerpo como un proyecto constante de mejora puede ser un verdadero soplo de aire fresco. ¿Y si no necesitaras amar tu cuerpo cada mañana para sentirte bien? ¿Y si tu cuerpo pudiera ser simplemente tu cuerpo, mientras disfrutas de todo lo demás?

Una cosa es segura: ninguna filosofía debe convertirse en una nueva obligación. Si tu relación con tu imagen te causa sufrimiento duradero, hablar con un profesional de la salud puede brindarte el apoyo adecuado.