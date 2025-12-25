Search here...

Sólo quieren parecer educados: eso es lo que esconde este comportamiento, según los psicólogos.

Psicología
Fabienne Ba.
La cortesía suele percibirse como una cualidad universal, un signo de educación y respeto. Sin embargo, tras algunas frases excesivamente educadas, puede que se esconda algo completamente distinto. Los psicólogos advierten que no todos los comentarios bienintencionados son sinónimo de amabilidad, y algunos se utilizan principalmente para obtener ventajas.

Cuando la cortesía se convierte en una máscara muy práctica

A primera vista, es difícil sospechar de alguien que habla con suavidad, elige sus palabras con cuidado y acentúa sus frases con disculpas o precauciones. Después de todo, probablemente hayas aprendido que la cortesía es señal de madurez emocional. Sin embargo, los especialistas en comportamiento humano nos recuerdan algo esencial: no es el tono lo que transmite amabilidad, sino la intención y el impacto real de las palabras.

Algunas personas dominan el arte del eufemismo verbal. Usan un lenguaje sereno, casi tranquilizador, para transmitir mensajes que, sin este envoltorio, se percibirían claramente como hirientes o intrusivos. Frases como «Lo digo con la mejor intención» o «Por favor, no te lo tomes a mal, pero…» actúan como un anestésico emocional. Bajan la guardia y dan la impresión de que lo que sigue es necesariamente correcto, incluso beneficioso.

En realidad, esta estrategia sirve principalmente para evitar la introspección. Si reaccionas mal, el problema parece provenir de tu sensibilidad y no del comentario en sí. Entonces te encuentras dudando de tus sentimientos, aunque tu intuición te diga que hay una incomodidad legítima.

La frase que merece toda tu atención

Según muchos psicólogos , una frase se repite con frecuencia en los intercambios manipuladores: «Lamento ser yo quien te diga esto, pero…» . Tras esta frase se esconde un mecanismo bien ensayado. La persona se presenta como valiente, casi abnegada, alguien que se atreve a decirte una verdad difícil. En realidad, esta apertura sirve principalmente para evitar asumir la responsabilidad de la carga emocional que conlleva.

Este "pero" a menudo da pie a juicios sobre tu apariencia, tu estilo de vida, tu vida amorosa o tus decisiones personales. Y, sin embargo, se espera que aceptes estas críticas como un regalo, ya que supuestamente son "por tu propio bien". Tu cuerpo, tus decisiones y tu estilo de vida se convierten entonces en sujetos susceptibles de evaluación, sin un verdadero respeto por tus límites.

Observa el efecto más que las palabras

Los expertos en comunicación sugieren cambiar tu perspectiva. En lugar de analizar la cortesía de un comentario, observa cómo te hace sentir. ¿Te sientes apoyado, comprendido y valorado? ¿O te sientes menospreciado, culpable o menospreciado? Tu cuerpo y tus emociones son excelentes indicadores. Un comentario genuinamente amable crea espacio, fortalece la autoestima y respeta tu integridad.

Por el contrario, una frase disfrazada de falsa dulzura suele dejar un sabor amargo. Puede generar vergüenza, obligarte a justificarte o hacerte sentir que algo anda mal contigo. Y este sentimiento merece ser tomado en serio, porque habla de tu necesidad fundamental de respeto.

Recuperar el propio valor y los propios límites

Adoptar un enfoque más consciente en estos intercambios también es un acto emocionalmente saludable. Tienes derecho a amar tus decisiones y tu singularidad sin tener que defenderlas ante críticas veladas. Tienes derecho a establecer límites, incluso con alguien que te habla con amabilidad.

En resumen, la verdadera bondad nunca aplasta, ni culpa ni busca controlar. Eleva, apoya y respeta tu espacio personal. Al aprender a distinguir la bondad genuina de la manipulación cortés, cultivas una relación más sana con los demás, pero sobre todo, contigo mismo. Y esa es una forma de poder silencioso que no necesita máscara.

