"A todo el mundo le puede gustar el rosa": esta madre reaviva el debate sobre cómo criar a los niños.

La cantante estadounidense de música country Maren Morris generó recientemente un gran debate tras compartir una reflexión personal sobre cómo se socializa a los niños desde temprana edad. En un video publicado en TikTok a principios de abril de 2026, relata una conversación con una conocida sobre las normas de género y la crianza de los hijos.

Fomentar la expresión emocional en los niños

Su mensaje se basa en una idea simple: las preferencias, como el gusto por el color rosa o ciertas influencias culturales, no deben asociarse a un género específico. Maren Morris explica que estos estereotipos pueden aparecer muy pronto en la vida de los niños, a veces incluso en la escuela o a través de sus interacciones con quienes los rodean. Madre de Hayes, un niño de seis años, subraya la importancia de permitir que los niños expresen sus emociones libremente.

Explica que quiere criar a su hijo en un entorno donde pueda desarrollar sus gustos y personalidad sin verse limitado por las expectativas tradicionales de masculinidad: «Me ha dado mucha esperanza, porque a mi hijo y a sus amigos, tanto chicas como chicos, les va muy bien, y tengo esperanza en esta generación porque están siendo criados por comunidades como la nuestra, que están rompiendo con estos patrones, y espero que esto les permita a todos tener una vida mejor». Según ella, ciertos discursos que promueven la idea de que los chicos deben «endurecerse» pueden obstaculizar el aprendizaje de la regulación emocional.

Por el contrario, Maren Morris destaca que su hijo está aprendiendo a identificar y expresar sus sentimientos, una habilidad que considera esencial para su desarrollo personal. Lo describe como un niño con intereses diversos, que disfruta del béisbol, los musicales y actividades creativas como la fabricación de joyas. Para Maren Morris, estas preferencias simplemente ilustran la diversidad natural de las personalidades.

Un debate que aún está presente en la sociedad.

Las declaraciones de la cantante Maren Morris forman parte de un debate más amplio sobre la evolución de las normas educativas y sociales. Durante varios años, muchos especialistas en desarrollo infantil han destacado la importancia de un entorno que permita a los niños explorar sus intereses sin la presión de los estereotipos.

La cuestión de cómo los niños desarrollan su identidad, especialmente en lo que respecta a las emociones y los gustos, es un tema recurrente en los campos de la psicología y la educación. La idea de que ciertos colores, actividades o actitudes están reservados a un género en particular se cuestiona cada vez más (y con razón). Para Maren Morris, fomentar en los niños el desarrollo de su sensibilidad y habilidades comunicativas puede contribuir a su bienestar y a sus futuras relaciones.

Una generación en transición

En su discurso, Maren Morris también expresó su optimismo respecto a las nuevas generaciones. Considera que cada vez más padres animan a sus hijos a crecer en un entorno más abierto, donde se acepta la diversidad de gustos y emociones. Hizo hincapié en el papel de la familia y el círculo social en la educación, agradeciendo a quienes contribuyen a este apoyo.

Según ella, permitir que los niños se expresen libremente puede ayudar a romper ciertos patrones heredados del pasado. Esta idea coincide con un movimiento más amplio observado en muchas sociedades, donde la cuestión de la expresión emocional y la igualdad de género sigue evolucionando.

Al recordarnos que, entre otras cosas, "todos podemos amar el rosa", la cantante estadounidense de música country Maren Morris reaviva el debate sobre la libertad de los niños para construir sus identidades sin restricciones de género. Su testimonio subraya la importancia del diálogo abierto sobre educación, en un contexto donde las normas evolucionan gradualmente.