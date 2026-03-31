Ella viste a su hijo con mallas, y las reacciones en línea dicen mucho sobre las normas de género.

Los estereotipos de género aún persisten en la ropa infantil. Una madre, que también escribe rimas infantiles contemporáneas, vivió una triste experiencia al respecto en las redes sociales. Todo comenzó con unos simples leggings, usados por niños, que su hijo llevaba puestos. A juzgar por los comentarios, los niños deberían usar pantalones y suéteres con connotaciones heroicas, y las niñas vestidos rosas con lentejuelas. Normas arcaicas que la madre denuncia.

Polainas, la prenda de la discordia

La sola mención de los leggings provoca indignación y acalorados debates estilísticos. A menudo descritos como un «horror visual» o incluso un desastre de costura, los leggings se encuentran entre las prendas «controvertidas», al igual que los pantalones labubu y los vaqueros rotos. Criticados por el mundo de la moda y acusados de «mal gusto», los leggings tienen una reputación poco favorable.

Si bien apenas se tolera en las figuras consideradas femeninas, en las piernas de los hombres está simplemente prohibido. Los únicos que gozan de una excepción con esta prenda tan ajustada son los corredores de maratón experimentados, e incluso bajo el pretexto del deporte, suelen ser objeto de duras críticas. Los chicos, por muy despreocupados que sean, también sufren el terrible destino de la masculinidad cuando se dignan a elegir mallas en lugar de pantalones azules.

Al menos, esa es la aterradora conclusión a la que llegó una madre. La joven, conocida como @laurelbang, reinterpreta canciones famosas desde una perspectiva de crianza y compone conmovedoras nanas. Su cuenta de Instagram se asemeja a un diario íntimo donde comparte consejos útiles y realidades sin filtros. A veces graba momentos espontáneos con su hijo, y uno de estos videos ha desatado la indignación en internet. ¿El motivo de este revuelo colectivo? Unos leggings inofensivos, como si los niños debieran seguir un código de vestimenta y elegir su ropa según su género en lugar de sus gustos personales.

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Comentarios odiosos sobre un simple trozo de tela.

Ver a un niño paseando felizmente con mallas no supone ningún problema, salvo para quienes confunden los estereotipos con la realidad y creen que un niño debería jugar con coches y llevar jerséis deportivos. A juzgar por los comentarios, que inundaron la publicación con críticas, las mallas no tienen cabida en el armario de un niño, y la madre es irresponsable por introducir a su hijo en tales "prácticas".

Esta prenda elástica, que se ajusta como una segunda piel, es ideal para las aventuras activas y las constantes acrobacias de los niños. Sin embargo, algunos internautas, cegados por las normas y la influencia de estereotipos anticuados, protestaron, viendo señales de "afeminación" donde los más tolerantes simplemente veían una prenda "todoterreno", propicia para la flexibilidad.

«Vestir a tu hijo con mallas es señal de enfermedad mental», afirma una mujer. «¡Qué pesadilla!», añade otra. «Ese niño va a ser un marica». Estos incitadores al odio son los mismos que añoran los viejos tiempos, cuando las niñas jugaban tranquilamente con Barbies y aprendían sobre la maternidad con sus muñecas, mientras los niños se peleaban por una pelota y aprendían con delicadeza sobre el liderazgo.

La madre, víctima involuntaria de una flagrante estrechez de miras, señala que el 95% de los comentarios son de hombres. Como si un simple par de leggings de la talla 10 significara el fin de su especie y amenazara su masculinidad. Como si la ropa dictara el comportamiento. Pero, como nos recuerda la madre , "la ropa no tiene moral". Y esa no es su única lección de tolerancia.

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La brillante respuesta de esta madre al odio

La ropa y los juguetes no tienen género inherente. Un niño puede usar una camisa polo rosa y una niña una sudadera azul, del mismo modo que uno puede disfrutar preparando comidas con su cocinita de juguete mientras el otro disfruta del ciclismo de montaña. Por lo tanto, los leggings no son más «femeninos» que masculinos. La idea de que los leggings son de alguna manera castrantes es una construcción social, producto del condicionamiento ideológico.

La sociedad nos ha convencido de que cada prenda debe encajar en una categoría, y no solo la que tenemos en nuestro armario. Y esto sigue siendo cierto hoy en día. Según un estudio a gran escala de 20.000 camisetas y pantalones cortos de marcas importantes, los estereotipos están claramente impresos en los pechos de los niños. A pesar de tener intereses comunes, a las niñas se las asocia con palabras como "amor", "sonrisa" y "sueño", mientras que a los niños se les asocian adjetivos más atrevidos como "explorar", "rápido" o "equipo".

Este incidente con los leggings es solo una muestra más de este problema subyacente. Lejos de reaccionar violentamente ante estos ataques, la madre se mantuvo firme, pero lo hizo de manera didáctica. Les recordó a todos: "No se protege a los niños enseñándoles a seguir códigos absurdos". Está criando a su hijo para que sea amable, mientras que otros siguen siendo prisioneros de sus creencias obsoletas.

Estos leggings son secundarios comparados con la alegría que expresa un niño y sus carcajadas. Son simplemente un telón de fondo. Sin embargo, algunos todavía los ven como una señal de alarma, como si la ropa que lleva un niño en el parque pudiera determinar todo su futuro.