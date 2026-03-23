Durante su embarazo, tomó fotos de los cambios en su vientre a lo largo de 8 meses.

Amanda Macari (@macariamanda), que está embarazada, inmortalizó ocho meses de crecimiento de su barriga en blanco y negro, una conmovedora serie que ha sido vista por miles de personas en Instagram.

Una serie de fotografías íntimas y poéticas

La influencer brasileña Amanda Macari (@macariamanda) compartió una serie de 16 retratos en blanco y negro que documentan su embarazo mes a mes. Las dos filas alternan entre vistas de perfil y de frente: al principio, una barriga apenas redondeada con jeans ajustados; a medida que avanzan los meses, crece considerablemente hasta el octavo mes, aún resaltada por un sencillo sujetador y jeans. Estas instantáneas minimalistas capturan la suavidad de sus curvas, sus manos protectoras y una serenidad palpable.

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Un profundo mensaje espiritual

El texto, en portugués, resuena como una plegaria: «9 meses siendo tu hogar favorito 🤰💗». Luego cita el Salmo 139:13-16: «Tú creaste mi ser interior y me formaste en el vientre de mi madre. […] Tus ojos vieron al niño que aún no había nacido; en tu libro estaban escritos todos mis días». Un texto bíblico que celebra la vida prenatal como una creación divina, llena de asombro y predestinación.

Una conmovedora celebración de la maternidad.

Esta publicación de Instagram conmueve por su sencillez y fe: sin filtros ni artificios, solo la íntima transformación del cuerpo en un "hogar" para el bebé. Numerosos comentarios de futuras mamás emocionadas comparten sus propias historias. Con hashtags como #gravidasnotiktok, conecta con una comunidad brasileña donde el embarazo se vive como un milagro diario.

Las fotografías de Amanda Macari trascienden la simple comparación de antes y después, convirtiéndose en una meditación poética y espiritual sobre la creación de la vida. Un conmovedor testimonio que evoca la belleza sagrada de los nueve meses de gestación.