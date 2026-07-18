Tras ser criticada por su aspecto, esta madre denuncia los comentarios "crueles".

Las redes sociales pueden ser una fuente fantástica de intercambio… pero también un caldo de cultivo para el juicio. Brittany Born, creadora de contenido y madre estadounidense, lo experimentó en carne propia tras recibir una avalancha de comentarios hirientes sobre su apariencia y su papel como madre. En lugar de guardar silencio, decidió transformar esta experiencia en un mensaje de aceptación y bondad.

Una oleada de críticas sobre su apariencia y su maternidad.

Acostumbrada a compartir su día a día y sus viajes a Disney World, Brittany Born declaró recientemente a la revista People que había sido blanco de numerosos comentarios maliciosos. Algunos internautas criticaron su aspecto, mientras que otros cuestionaron su forma de criar a sus hijos. Para ella, estos ataques son un recordatorio de una realidad a menudo olvidada: detrás de cada pantalla hay una persona. Brittany Born explica que nadie quiere leer comentarios humillantes sobre su cuerpo ni oír que es un mal padre o madre.

Tomarse tiempo para uno mismo no te convierte en un mal padre o madre.

Algunas de las críticas se centraron en sus viajes en solitario a Disney. Varios internautas la criticaron por ir sin sus hijos, sintiendo que estaba descuidando a su familia. Sin embargo, Brittany Born prefiere poner las cosas en perspectiva. Explica que también organiza muchos viajes con sus hijos y que estos momentos a solas son simplemente descansos para recargar energías. Al trabajar desde casa y educar a sus hijos en casa, pasa la mayor parte del tiempo con su familia. Según ella, tomarse un descanso no disminuye el amor que siente por sus seres queridos; todo lo contrario.

Rompiendo estereotipos sobre las mujeres de talla grande

Más allá de la maternidad, Brittany Born cree que su físico alimenta ciertos prejuicios. Como creadora de contenido de tallas grandes, defiende una imagen auténtica y luce con orgullo sus canas a los 35 años. Rechaza especialmente la idea, aún muy extendida, de que una persona con curvas o con sobrepeso no cuida su salud ni su bienestar, una suposición simplista que considera totalmente infundada. A través de sus publicaciones, Brittany Born busca demostrar que es posible sentirse plena, ambiciosa y segura de sí misma, independientemente de la figura.

Una oleada de solidaridad más fuerte que el odio.

Al compartir su experiencia con tanta sinceridad, Brittany Born no esperaba tal reacción. Los mensajes de apoyo llegaron casi de inmediato. Muchas madres le comentaron que su historia las había animado a dedicarse un momento a sí mismas, sin sentirse culpables. Conmovida por esta oleada de cariño, la diseñadora publicó un video agradeciendo a su comunidad. También destacó el invaluable apoyo de su familia, amigos y esposo, quienes la acompañaron durante este difícil momento.

Un mensaje inspirador sobre la autoaceptación.

Con esta declaración pública, Brittany Born nos recuerda que ningún tipo de cuerpo debe usarse como pretexto para burlarse o atacar. Su historia también subraya la importancia de desmantelar los estereotipos que aún afectan a las mujeres, en particular a las madres y a las mujeres de tallas grandes.

El testimonio de Brittany Born invita a todos a mostrar más amabilidad y nos recuerda que es perfectamente legítimo cuidarse a uno mismo a su manera, aceptar la propia apariencia y vivir de acuerdo con las propias elecciones, sin dejar que la mirada de los demás defina el propio valor.