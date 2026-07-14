Esta madre dejó que su bebé eligiera su nombre de una manera inusual.

Elegir el nombre de un hijo suele ser un momento cargado de emoción, debate… y a veces de dudas. Una artista estadounidense decidió romper con la tradición al confiar, en cierto modo, esta decisión a su hija desde su nacimiento. Veinticinco años después, esta singular historia sigue divirtiendo y dando que pensar.

Una forma completamente inesperada de hacer las cosas.

Mientras que muchos futuros padres pasan horas revisando listas de nombres o pidiendo consejo a amigos y familiares, Brenda Zlamany ideó un método mucho más personal. Antes del parto, preparó un centenar de tarjetas, cada una con un nombre diferente. Una vez en la maternidad, se las leyó a su bebé una por una, observando atentamente sus reacciones. ¿Su objetivo? Encontrar el nombre que mejor le quedara a su niña. Este método, tan original como intuitivo, reflejaba a la perfección la personalidad creativa de esta madre, que quería convertir esta elección en un momento único.

Dos nombres en la final

Con el paso de los días, dos nombres destacaron rápidamente: Imogen y Oona. Durante los cinco días que pasó en la maternidad, la madre, Brenda Zlamany, continuó con su pequeño ritual, convencida de que uno de los dos acabaría imponiéndose. Según la joven, que relató esta anécdota en un vídeo que se hizo viral , un nombre parecía provocarle una reacción más fuerte que los demás. Al final de su estancia, la decisión estaba tomada: sería Oona. Hoy, Oona explica con humor que tal vez simplemente la cautivó la musicalidad del nombre y la suavidad de sus vocales.

Una decisión tomada en los últimos momentos

Esta cuidadosa consideración, sin embargo , casi provocó un problema administrativo . Según se cuenta, el personal de la maternidad le recordó a la madre que era imprescindible incluir un nombre de pila en el certificado de nacimiento. Ante el riesgo de que le asignaran un nombre sin su consentimiento, finalmente lo hizo oficial justo a tiempo. Es un recuerdo que divierte a Oona hoy en día, quien fue criada sola por esta madre que se convirtió en madre a los 40 años y cuya creatividad aún admira.

Un nombre de pila que forma parte de su historia.

Oona ahora cree que su inusual nombre de pila ha contribuido a forjar su personalidad. Cuando se presenta, suele despertar curiosidad y entablar una conversación fácilmente. Para esta creadora de contenido, tener un nombre tan singular la ha animado a aceptar plenamente lo que la hace especial y a cultivar su propia identidad. Incluso está convencida de que su vida habría sido diferente con un nombre más común. Lejos de querer cambiarlo, ahora le tiene mucho cariño.

Un hermoso traspaso de la antorcha entre generaciones.

Esta historia podría incluso inspirar a la próxima generación. Si algún día llega a ser madre, a Oona le gustaría llamar a su hija Imogen, el segundo nombre que ella misma eligió al nacer. En cuanto a su nombre actual, dice que lo volvería a elegir sin dudarlo.

Más allá de su singularidad, esta anécdota nos recuerda que un nombre de pila suele contar una historia familiar, encarna valores y evoca recuerdos. En este caso particular, se convirtió en el símbolo de un vínculo especial entre una madre (Brenda Zlamany) y su hija (Oona), una historia que sigue resonando en miles de internautas hoy en día.