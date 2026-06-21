En lugar de decir "Deja de llorar", aquí tienes 5 frases que ayudan a los niños a expresar sus emociones.

Las lágrimas de un niño pueden resultar inquietantes. Ya sea por cansancio o por reflejo, es tentador querer detener el llanto cuanto antes. Sin embargo, reconocer la emoción en lugar de reprimirla permite al niño comprenderla mejor y desarrollar habilidades valiosas para crecer en paz.

Por qué se debe evitar esta pequeña frase

«Deja de llorar» es una de esas frases que muchos adultos usan sin mala intención. Sin embargo, puede hacer que un niño sienta que lo que siente es inaceptable o que debe ocultar sus emociones. Los especialistas en desarrollo infantil nos recuerdan que un niño aún no tiene la misma capacidad emocional que un adulto. Llorar suele ser su forma más natural de liberar frustración, miedo, tristeza o cansancio extremo. Por lo tanto, el objetivo no es hacer desaparecer la emoción, sino apoyarla.

1. "Veo que estás triste, estoy aquí."

Esta frase tiene un efecto tranquilizador inmediato. Al ponerle nombre a la emoción observada, ayudas al niño a identificar lo que siente. Al añadir "Estoy aquí", le muestras que puede superar este momento difícil sin sentirse solo. Esta sensación de seguridad es fundamental para aprender a gestionar mejor sus emociones con el tiempo.

2. "Tienes derecho a llorar, le pasa a todo el mundo."

Llorar no es una debilidad ni un comportamiento que deba corregirse. Al recordarles que todos podemos sentir tristeza o desánimo, normalizamos la emoción. Esto ayuda al niño a comprender que sus sentimientos son legítimos y que no tiene nada de qué avergonzarse. Un mensaje sencillo, pero especialmente valioso para fomentar una sana autoestima.

3. "¿Prefieres un abrazo o un momento de tranquilidad?"

No todos los niños reaccionan igual cuando están molestos. Algunos buscan el contacto físico, mientras que otros necesitan un poco de espacio. Al ofrecerles opciones, los animas a identificar qué les haría sentir mejor en ese momento. Además, es una excelente manera de enseñarles a escuchar sus necesidades y expresarlas.

4. "¿Puedes mostrarme dónde sientes eso en tu cuerpo?"

Las emociones suelen expresarse a través del cuerpo antes de poder expresarse con palabras. Un nudo en el estómago, un nudo en la garganta o una sensación de calor pueden acompañar a la ira, el miedo o la tristeza. Animar a los niños a reconocer estas sensaciones les ayuda a comprender mejor lo que experimentan. Esta conciencia desarrolla gradualmente su inteligencia emocional y corporal.

5. "Cuando estés listo, hablaremos de ello juntos."

A veces, un niño simplemente no puede explicar lo que siente en ese momento. Exigir una respuesta inmediata puede intensificar su malestar. Esta frase le da el tiempo necesario para calmarse, a la vez que le demuestra que estarás disponible para escucharlo. Crea un clima de confianza y respeta su ritmo.

En definitiva, estas pocas frases tienen algo en común: reconocen la emoción en lugar de rechazarla. Unas pocas palabras bien elegidas pueden transformar una crisis en una auténtica oportunidad de aprendizaje. Este enfoque comprensivo fortalece el vínculo de confianza y proporciona al niño herramientas valiosas para la vida.