Lo que los médicos le extirparon de la nariz después de 35 años ha sorprendido a todos.

Candela Reybaud, nutricionista e influencer argentina de 35 años con 105.000 seguidores en Instagram, compartió un sorprendente descubrimiento médico a finales de noviembre de 2025 que explicaba sus dificultades respiratorias crónicas desde su nacimiento. Una ecografía realizada tras una infección sinusal recurrente reveló un cuerpo extraño alojado en su tabique nasal derecho, que fue extirpado mediante endoscopia tras 35 años de obstrucción asintomática.

Problemas respiratorios que se han trivializado desde la infancia

Desde su nacimiento en 1990, Candela respiraba principalmente por la boca, con apenas aire pasando por la fosa nasal derecha al inhalar, lo que le dificultaba practicar deportes, dormir y realizar sus actividades diarias. Acostumbrada a esta incomodidad, nunca había consultado a un otorrinolaringólogo, considerándola algo normal a pesar del impacto en su calidad de vida. Una infección sinusal en 2024, tratada inicialmente sin tomografía computarizada debido a la falta de acceso local, hizo que sus síntomas (dolor en la mejilla derecha y aumento de la obstrucción) reaparecieran con mayor intensidad, lo que finalmente la llevó a solicitar una exploración exhaustiva.

El descubrimiento improbable durante el escáner

Las imágenes revelaron un pequeño cuerpo extraño, de apenas unos milímetros, incrustado en el tabique nasal, formando un rinolito tras décadas. El médico lo extrajo mediante endoscopio en casi dos horas: un trozo de cinta adhesiva doblada y enrollada, calcificada por el tiempo. "Al principio, no entendíamos qué era", relata Candela, antes de que se identificara con claridad el objeto inesperado que le había estado bloqueando el flujo de aire durante tanto tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Candela Reybaud | Recetas fáciles y saludables (@candelanutri)

El origen probable vinculado al nacimiento

Su madre recuerda un episodio de dificultad respiratoria en la unidad neonatal, donde le habían insertado una sonda nasal para ventilación: la cinta adhesiva que sujetaba el equipo podría haberse soltado y quedado atascada al retirarlo. «Es la única explicación lógica que hemos encontrado», explica la madre, enfatizando la improbabilidad, pero también la coherencia de esta hipótesis dada la ausencia de otras causas evidentes.

Un soplo de aire fresco y un mensaje de concienciación.

Tras la extracción, Candela respira cada día mejor, descubriendo a los 35 años la sensación de tener las fosas nasales despejadas, con una mejora inmediata en su vida diaria. Su video de Instagram se hizo viral, animando a la gente a no restarle importancia a los síntomas crónicos: "Si mi experiencia ayuda a alguien a buscar ayuda médica a tiempo, habrá valido la pena". Este caso extremadamente raro pone de relieve la importancia de hacerse una revisión ante molestias persistentes, incluso habituales.

La singular historia de Candela Reybaud ilustra cómo el cuerpo puede adaptarse silenciosamente a anomalías insospechadas, a veces durante toda la vida. Su desconcertante experiencia nos recuerda que los síntomas persistentes nunca deben ignorarse, incluso cuando parecen parte de nuestra "normalidad". Al compartir su experiencia, ayuda a romper con la trivialización de ciertos trastornos y anima a todos a escuchar las señales de nuestro cuerpo.