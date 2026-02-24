Una mujer canadiense sobrevive a un derrame cerebral y se despierta con un acento inesperado

Una mujer canadiense que sufrió un derrame cerebral en 2023 pensó que estaba emprendiendo un largo camino hacia la rehabilitación. Tras la cirugía, se despertó con un acento inesperado, un fenómeno neurológico poco común.

Un derrame cerebral seguido de un sorprendente cambio en la voz.

En noviembre de 2023, Tara Livingston, una canadiense de 56 años, sufrió un derrame cerebral que le causó dificultades para hablar. Tras un período de atención y seguimiento médico, se sometió a una cirugía cerca del ojo un año después.

Aunque la operación transcurrió sin mayores complicaciones, un fenómeno inesperado ocurrió al despertar. Según su relato, publicado en el periódico británico The Mirror, su voz había adquirido acento ruso, a pesar de no haber aprendido el idioma ni haber vivido en Rusia. Explicó que se sorprendió al oír su propia voz transformada, incapaz de recuperar su entonación original.

Síndrome del acento extranjero, un trastorno poco común

Los médicos informan de un caso de Síndrome de Acento Extranjero (SAF). Se trata de un trastorno neurológico extremadamente raro, generalmente causado por un derrame cerebral, un traumatismo craneoencefálico u otro daño cerebral que afecta las áreas cerebrales del lenguaje. El síndrome no implica que la persona esté hablando un nuevo idioma. Más bien, implica un cambio en la prosodia, el ritmo o la articulación que crea la impresión de un acento extranjero.

Los accidentes cerebrovasculares pueden alterar los circuitos cerebrales implicados en la coordinación del habla. Se han descrito casos similares en la literatura médica desde principios del siglo XX, aunque siguen siendo muy poco frecuentes. Una revisión publicada identificó menos de cien casos documentados en todo el mundo en ese momento.

Un impacto significativo en la vida diaria

Más allá de la sorpresa inicial, esta transformación vocal tiene repercusiones concretas. Tara Livingston explica que le preguntan con frecuencia sobre sus orígenes. Afirma que algunas personas asumen que es inmigrante por su acento. Según ella, esta situación complica su vida diaria y refuerza la sensación de haber perdido parte de su identidad.

Dice que quiere recuperar su voz original y ha comenzado terapia del habla para intentar mejorar su pronunciación. Los especialistas señalan que la progresión del síndrome del acento extranjero varía según el caso. Algunas personas recuperan gradualmente su acento original, mientras que en otras, los cambios persisten.

Cuando el cerebro reconfigura el habla

El lenguaje depende de una compleja red de regiones cerebrales, que incluye el área de Broca y otras áreas implicadas en la planificación motora del habla. Incluso una lesión localizada puede provocar cambios sutiles en la articulación. En el caso del síndrome del acento extranjero, los cambios afectan principalmente a la melodía de la oración, la longitud de las sílabas y la pronunciación de ciertas consonantes. Para el oyente, estas alteraciones evocan un acento específico, aunque esto no sea consecuencia del aprendizaje del idioma. Este trastorno sigue siendo poco frecuente y aún se investiga para comprender mejor sus mecanismos.

En resumen, la historia de Tara Livingston ilustra la complejidad del cerebro humano y las consecuencias, a veces inesperadas, de un derrame cerebral. Si bien su cirugía salió bien, se despertó con un acento inesperado, probablemente relacionado con el síndrome del acento extranjero. Se trata de un fenómeno poco común, documentado científicamente, pero aún poco comprendido.