Este detalle en tu rutina nocturna podría influir en la salud de tu corazón

¿Te acuestas bajo las sábanas después de medianoche sin pensarlo mucho? Este pequeño retraso, ahora común en nuestras vidas hiperconectadas, podría afectar tu corazón. Investigaciones recientes sugieren que la hora a la que te quedas dormido es casi tan importante como la duración del sueño.

Tu reloj interno, el conductor de tu corazón

Tu cuerpo funciona con un ritmo circadiano de aproximadamente 24 horas. Este reloj biológico no solo regula el sueño, sino que también influye en la presión arterial, el azúcar en sangre, el metabolismo y la secreción de hormonas como el cortisol. Si te acuestas habitualmente después de la medianoche, este ritmo natural puede desincronizarse con el ciclo día-noche.

Esta alteración, denominada desajuste del ritmo circadiano, promueve niveles elevados de cortisol (la hormona del estrés), inflamación crónica leve, aumento de la presión arterial y resistencia a la insulina, todos ellos mecanismos implicados en las enfermedades cardiovasculares. Incluso durmiendo entre 7 y 9 horas, los horarios irregulares podrían aumentar el riesgo cardiovascular en aproximadamente un 26 %. Por lo tanto, no solo importa la cantidad de sueño, sino también el horario.

Los "cronotipos vespertinos" más expuestos

Algunas personas están naturalmente más alertas por la noche: se les llama cronotipos vespertinos o noctámbulos. Según varios estudios a gran escala, estos perfiles pueden presentar un mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares, como infartos o accidentes cerebrovasculares.

Un análisis del Biobanco del Reino Unido , que abarca a más de 320.000 adultos británicos, indica que los cronotipos vespertinos tienen mayor probabilidad de presentar una baja puntuación en salud cardiovascular. Otro estudio europeo con aproximadamente 88.000 participantes sugiere que la ventana de sueño más favorable para el corazón se da entre las 22:00 y las 23:00. Después de la medianoche, el riesgo aumenta significativamente, con un impacto especialmente marcado en las mujeres. En promedio, se estima que el aumento del riesgo de infarto o ictus en los cronotipos muy tardíos es de alrededor del 16% en comparación con los cronotipos intermedios.

Más que una cuestión de tiempo: un estilo de vida asociado

Acostarse tarde no es el único factor que contribuye. Los investigadores señalan que los noctámbulos son más propensos a presentar ciertos comportamientos desfavorables:

comidas tardías o desequilibradas

estilo de vida sedentario

calidad del sueño más frágil

niveles más altos de azúcar en la sangre

Estudios universitarios también han demostrado que los patrones de sueño nocturnos pueden ser menos eficientes para quemar grasa, lo que puede contribuir a trastornos metabólicos. Esto se agrava por el tiempo prolongado frente a pantallas por la noche. La luz azul retrasa la producción de melatonina, la hormona clave para el sueño, y mantiene el sistema nervioso en un estado de alerta. Como resultado, la presión arterial no baja tan eficazmente por la noche, lo que puede sobrecargar el sistema cardiovascular con el paso de los años. El corazón se beneficia de la regularidad. Funciona mejor cuando los ritmos son estables y constantes.

Buenas noticias: tienes poder real para actuar

Ser una persona nocturna no es un defecto ni una falla. El cronotipo tiene un componente biológico real. Sin embargo, aproximadamente el 75 % del aumento de riesgo observado está relacionado con factores modificables. Esto significa que puedes tomar medidas. Unos simples ajustes pueden marcar la diferencia:

Adoptar horarios regulares para acostarse y despertarse

Reducir la exposición a pantallas y luz brillante por la noche.

Opte por una cena ligera y evite la cafeína a altas horas de la noche.

Realizar actividad física regularmente, idealmente durante el día.

No se trata de cambiar bruscamente el ritmo, sino de ir avanzando poco a poco hacia una mayor consistencia.

En resumen, tu corazón trabaja para ti cada minuto de tu vida. Brindarle un entorno estable, con un sueño regular y reparador, es una forma de respeto por tu cuerpo. No necesitas ser perfecto, solo constante. La salud de tu corazón a veces depende de detalles sutiles. Esta noche, quizás, uno de ellos sea simplemente… la hora de apagar la luz.