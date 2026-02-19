Después de un incidente médico, salió del hospital con ojos verdes fluorescentes.

Lo que se suponía que sería un examen de la vista rutinario se convirtió en una anécdota viral. Unos minutos después, los ojos de Margerita B. Wargola (@margoinireland) mostraron un verde fluorescente inesperado, provocando sorpresa y risas.

Un examen de rutina que toma un giro inesperado

Tras una revisión hospitalaria, Margerita B. Wargola notó que sus ojos habían adquirido un tono verde fluorescente particularmente intenso. La escena, que relató con humor en Instagram, causó asombro rápidamente. Frente a la cámara, insistió en que no se había usado ningún filtro. El color inusual era completamente real y se debía a un producto aplicado durante la prueba ocular.

Según su relato, todo cambió tras la instilación de un líquido para examinar la superficie del ojo. Al parpadear, Margerita B. Wargola notó un intenso tinte amarillo en su campo visual. La explicación se hizo evidente rápidamente: sus lentes de contacto habían absorbido el tinte.

Fluoresceína, un tinte común en oftalmología

El fenómeno observado se explica por el uso de fluoresceína, un colorante frecuente en exámenes oftalmológicos. Esta sustancia permite detectar posibles lesiones corneales o evaluar la calidad de la película lagrimal. Bajo una iluminación específica, emite un característico tono verde brillante.

El uso de fluoresceína es una práctica estándar y generalmente segura. Suele desaparecer rápidamente con las lágrimas. Sin embargo, en este caso particular, un detalle alteró el resultado visual: no se habían quitado las lentes de contacto antes de aplicar el producto. Estas lentes pueden absorber el tinte y retener restos durante más tiempo.

¿Por qué el color permanece visible?

La fluoresceína, al entrar en contacto con ciertos materiales, puede causar manchas persistentes. Las lentes de contacto blandas, en particular, tienden a absorber líquidos. Margerita B. Wargola explica que el personal médico intentó enjuagarle los ojos inmediatamente. A pesar de ello, la mancha permaneció incrustada en las lentes.

Sin gafas de repuesto ni otras disponibles, tuvo que volver a ponérselas para poder irse a casa. Margerita B. Wargola, que sufre de miopía severa, explicó que no puede prescindir de lentes correctivos. Como resultado, salió del centro con ojos verdes fluorescentes que se le notaban especialmente a la luz del día.

Un efecto espectacular, pero sin peligro.

Aunque la apariencia puede ser llamativa, los expertos señalan que la fluoresceína se usa ampliamente y sus efectos son temporales. La decoloración del ojo suele desaparecer en pocas horas. En este caso, no fueron los ojos los que quedaron coloreados permanentemente, sino las lentes de contacto. Margerita B. Wargola incluso demuestra en un video posterior que el color natural de su iris volvió a la normalidad tras retirarse las lentes. Sin embargo, conservó las lentes tintadas como recuerdo de este percance. El líquido del estuche también tiene un tinte verdoso, evidencia de que el tinte ha permeado el material.

Una anécdota que se volvió viral

Más allá del aspecto médico, fue principalmente el llamativo contraste de color lo que atrajo la atención en línea. Muchos usuarios de internet reaccionaron, desde la sorpresa hasta la diversión. Esta historia sirve como recordatorio de que un examen médico de rutina a veces puede revelar hallazgos inesperados, pero no necesariamente preocupantes. También subraya la importancia de seguir las instrucciones antes de un examen de la vista, especialmente en lo que respecta al uso de lentes de contacto.

En definitiva, salir del hospital con los ojos verdes fluorescentes podría parecer una película de ciencia ficción. Sin embargo, en este caso particular, fue simplemente una reacción a un tinte usado en oftalmología y absorbido por las lentes de contacto. Más impresionante que peligroso, este percance experimentado por Margerita B. Wargola (@margoinireland) ilustra cómo funciona una revisión rutinaria y sirve como recordatorio de algunas precauciones sencillas. Una anécdota inusual que, una vez pasada la sorpresa inicial, termina sin consecuencias para la salud.