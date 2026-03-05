"No me lo esperaba": Esta mamá comparte un cambio sorprendente durante su embarazo

Shante Fonseca, de 33 años y madre de tres hijos, compartió en TikTok su inesperada experiencia con el embarazo tras una abdominoplastia. Esta historia viral revela cómo su ombligo adquirió una forma sorprendente, provocando risas y reflexiones sobre las transformaciones corporales.

Una abdominoplastia, luego un cambio de vida

Shante se había sometido a una abdominoplastia en mayo de 2023, convencida de que su familia estaba completa. Madre soltera de tres hijos, incluso consideró la ligadura de trompas. Pero conocer a su pareja sin hijos lo cambió todo: "Hasta una reina puede cambiar de opinión", declaró con humor a People , decidiendo dar la bienvenida a su cuarto bebé.

El choque del ombligo que “da la vuelta”

Para la décima semana, notó un cambio impactante: "Mi ombligo casi se ha volcado hacia afuera, parece la base de una naranja; no me lo esperaba". Ninguna investigación previa la había preparado para esta transformación posoperatoria. Al principio le causó gracia, pero luego admitió sentirse más insegura y ocultarse aún más a pesar del orgullo que sentía por estar embarazada.

Dolor físico y piel tirante

El embarazo tras una abdominoplastia le trae nuevas sensaciones: "Duele, literalmente sientes cómo se estira la piel", explica. Su cicatriz se oscurece y pasa por una fase extraña, mientras la tensión de la piel se intensifica. Incluso le aterra la posibilidad de tener que operarse después de dar a luz.

Un video de TikTok que une a las madres

Su cuenta de TikTok se llenó de miles de comentarios de mujeres que habían pasado por la misma experiencia. "¡Conectar con otras a través de las redes sociales es increíble! Saber que no soy la única con mi ombligo torcido", se regocijó. A pesar de algunas críticas, esta solidaridad le dio más confianza y normalizó estos cambios tabú.

Un mensaje de empoderamiento para las mujeres

Shante anima a quienes consideran la cirugía: «Mujeres, tienen el poder de cambiar de opinión». Transforma una transformación física inesperada en un momento de conexión, recordándoles que el cuerpo de una mujer evoluciona, se adapta y merece compasión, no juicio.

Con su ombligo naranja y su carácter franco, Shante Fonseca está rompiendo tabúes en torno al embarazo posoperatorio. Su historia demuestra que el cuerpo materno guarda sorpresas, pero que compartir la autenticidad crea conexión. A sus 33 años, demuestra que amar tu camino, incluso uno inesperado, sigue siendo la mayor victoria.