Según una sexóloga, aquí hay 7 cosas que toda pareja debería saber

La intimidad en una relación suele estar rodeada de creencias persistentes, comparaciones innecesarias y presiones tácitas. Incluso cuando el vínculo es fuerte, estas ideas preconcebidas pueden generar dudas o dificultar el placer. Basándose en su experiencia en terapia de pareja, la psicóloga clínica Karen Gurney , directora de la Clínica Havelock en Londres, comparte verdades sencillas y liberadoras para experimentar una intimidad más serena y, sobre todo, más alineada con sus cuerpos y deseos.

1. El orgasmo no es el único objetivo

Contrariamente a la cultura popular, una relación íntima exitosa no se mide por el orgasmo. El placer no se trata de un destino; se desarrolla a través de la exploración, las sensaciones y la conexión. Cuando las parejas se toman su tiempo, varían sus ritmos y prácticas, la experiencia se vuelve más rica y satisfactoria. Sus cuerpos merecen ser escuchados en toda su diversidad, sin la presión de lograr un resultado específico.

Y es igualmente importante recordar que la sexualidad no es una obligación dentro de una pareja: cada persona, cada dúo, es libre de definir sus deseos, sus necesidades y su manera de vivir su historia, con o sin sexualidad.

2. El dolor nunca es inevitable

Un cuerpo respetado es un cuerpo que no sufre. El dolor durante las relaciones sexuales no es normal y nunca debe minimizarse. Estar relajado, excitado y seguro es fundamental para disfrutar del sexo. Si la incomodidad o el dolor persisten, consultar con un profesional de la salud es un acto de autocuidado. Tu comodidad y bienestar físico son primordiales.

3. No existe la "sexualidad normal"

Frecuencia, prácticas, fantasías: no hay reglas universales. Cada pareja inventa su propio lenguaje íntimo. Intentar ajustarse a un estándar externo a menudo reprime el deseo y la espontaneidad. La sexualidad florece cuando se permiten ser curiosos, creativos y libres, sin compararse con los demás. Sus deseos son legítimos, sean cuales sean, siempre que sean compartidos y consensuados.

4. Hablar de sexo aumenta el deseo.

La comprensión silenciosa es valiosa, pero no reemplaza las palabras. Atreverse a hablar sobre tu cuerpo, tus necesidades, tus límites y tus placeres crea un ambiente de seguridad emocional. Convertir la comunicación en un hábito, en lugar de una discusión ocasional, ayuda a evitar malentendidos. El diálogo sincero fomenta la confianza y hace que los intercambios sean más fluidos y emocionantes.

5. La penetración no es obligatoria

Reducir la sexualidad a un solo acto puede empobrecer la experiencia. La intimidad no se limita a la penetración , ni mucho menos a una situación repetitiva. Explorar otras formas de contacto, caricias y juegos sensoriales ayuda a mantener la sorpresa y el deseo. Cada cuerpo tiene mil maneras de experimentar el placer, y ninguna es superior a otra.

6. El mito del "buen trato" es engañoso.

El rendimiento no tiene cabida en la cama. No puedes ser "bueno" o "malo" por tu cuenta: la sexualidad es un encuentro. Se basa en la escucha, la adaptación y el autoconocimiento. Sentirse cómodo con el propio cuerpo, sea cual sea, es un potente motor de placer. La autenticidad es mucho más seductora que la perfección.

7. Es humano tener una mente errante.

Todos tenemos la mente divagando durante el sexo. Estas distracciones son normales siempre que no nos dominen. Aprender a reconectar con nuestras sensaciones, especialmente mediante prácticas diarias de mindfulness, nos ayuda a estar más presentes. Cuanto más escuchamos a nuestro cuerpo, más intensos se vuelven el placer y la conexión.

En definitiva, una sexualidad plena se construye lejos de expectativas y comparaciones. Se basa en el respeto por el cuerpo, la curiosidad mutua y la comunicación compasiva. Al permitirte explorar sin juzgar, transformas la intimidad en un espacio de libertad, placer y confianza compartida.