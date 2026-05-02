"Soltera por elección": por qué cada vez más mujeres rechazan las relaciones.

La soltería ya no se percibe necesariamente como algo que se espera o como un estado de incertidumbre. Para muchas mujeres, estar soltera se está convirtiendo en una elección consciente, segura y, a veces, incluso gratificante. Esta evolución refleja tanto transformaciones sociales como nuevas formas de concebir la libertad.

Un estilo de vida cada vez más visible

Las cifras muestran una tendencia duradera. Según las proyecciones de la firma Morgan Stanley , casi el 45% de las mujeres estadounidenses de entre 25 y 44 años podrían estar solteras para 2030, un nivel históricamente alto.

En Francia, este fenómeno también es notable. Diversos estudios indican que una proporción significativa de jóvenes adultos se declaran solteros por elección. En otras palabras, la soltería ya no se considera simplemente una fase pasajera antes de la "vida adulta": puede ser una forma de vida en sí misma.

¿Harto de las aplicaciones de citas?

Entre las razones que se suelen mencionar, el cansancio por el uso de aplicaciones de citas es una de las más frecuentes. Desplazarse por los perfiles, tener numerosas conversaciones, lidiar con silencios repentinos, volver a empezar desde cero… este proceso puede llegar a ser agotador.

Algunas mujeres prefieren abandonar este sistema antes que adaptarse a él. No porque estén cerradas al amor, sino porque ya no desean dedicar su energía a códigos de relación que les resultan agotadores. El mensaje es claro: si la búsqueda del amor se siente como un segundo trabajo, muchas optan por dejarlo.

Cuando la pareja gasta tiempo y energía

Otro factor importante es la distribución desigual de responsabilidades en muchas parejas heterosexuales. Los estudios sobre la carga mental muestran que las mujeres a menudo siguen asumiendo gran parte de la organización diaria: citas, compras, logística familiar y la constante anticipación.

A esto se suma una carga emocional sutil pero muy real: escuchar, consolar, apoyar, gestionar las tensiones. Para algunos, permanecer solteros les permite recuperar tiempo, espacio mental y energía valiosa. No se trata de rechazar la conexión, sino de rechazar los desequilibrios.

La independencia financiera cambia las reglas.

Durante mucho tiempo, estar en pareja también representó una forma de seguridad económica. Hoy en día, muchas mujeres tienen ingresos, carreras profesionales y proyectos independientes. Esta independencia transforma profundamente el panorama. Estar en pareja ya no es una necesidad material, sino una elección emocional. La unión se convierte en una opción adicional, no en una obligación social.

Cuando uno logra construir una vida estable, cómoda y estimulante por sí mismo, los criterios para el amor evolucionan naturalmente: ya no se busca a "alguien a cualquier precio", sino una relación verdaderamente enriquecedora.

El celibato elegido ahora tiene nombre.

Están surgiendo nuevos términos para describir esta realidad: «delibat», una contracción de «deliberado» y «celibato», o incluso «celibato soberano». La idea es simple: algunas personas no son solteras «por falta de una mejor opción», sino porque este estilo de vida les conviene.

Investigadoras como la psicóloga Bella DePaulo también han popularizado el concepto de "solterofilia", que se refiere a los prejuicios contra las personas solteras: se las considera incompletas, a la espera de pareja o necesariamente infelices. Sin embargo, cada vez más mujeres afirman lo contrario: se sienten plenas, realizadas y libres.

Estar soltero no significa estar solo

Elegir no tener pareja no significa elegir el aislamiento. Muchas mujeres se entregan profundamente a sus amistades, lazos familiares, pasiones o proyectos personales. Estar en pareja ya no es el único centro de gravedad emocional. Existen otras formas de conexión, igual de enriquecedoras y satisfactorias. Esta perspectiva más amplia sobre las relaciones permite construir una vida plena, cálida y conectada, sin necesidad de estar en pareja.

En definitiva, no se trata de contraponer las relaciones a la soltería. Algunas mujeres prosperan en pareja, otras en solitario, y otras alternan entre relaciones según la etapa de su vida. Lo esencial reside en otra parte: poder elegir libremente lo que te conviene, sin presiones ni expectativas. Porque hoy en día, el éxito en la vida ya no se reduce simplemente a "estar en pareja". Y para muchas mujeres, el verdadero romance a veces comienza consigo mismas.