Éstas son las profesiones en las que la infidelidad está muy extendida, según un inquietante estudio.

Ciertas profesiones parecen crear entornos propicios para la infidelidad romántica, pero es importante recordar que el trabajo en sí no la "crea". Se trata principalmente de situaciones donde la proximidad, el estrés o los horarios inusuales pueden fomentar interacciones más íntimas. Un reciente estudio británico arroja luz sobre estas tendencias con cifras sorprendentes.

Un estudio británico que está causando revuelo

En el Reino Unido, se realizó una encuesta a 3800 participantes para comprender las relaciones extramatrimoniales en el ámbito laboral. Se preguntó a los encuestados sobre relaciones pasadas con compañeros, y aproximadamente el 20 % admitió haber engañado a sus parejas en este contexto. El estudio no pretendía estigmatizar determinadas profesiones, sino identificar estadísticamente los entornos donde dicha infidelidad era más frecuente. Las respuestas fueron anónimas, lo que refuerza la sinceridad de las confesiones, aunque, por supuesto, se mantuvieron autoinformadas y no fueron exhaustivas.

Sectores donde la infidelidad es más frecuente

Los vendedores son los principales. Los viajes regulares, las comidas de negocios y los eventos con clientes crean un ambiente donde la proximidad informal y la interacción social son constantes. Esto multiplica las oportunidades para forjar relaciones que, en ocasiones, pueden trascender el ámbito estrictamente profesional, señala el estudio.

Justo después, los docentes y los profesionales sanitarios también figuran entre las profesiones donde se reportan inconsistencias con mayor frecuencia. En estas profesiones, los horarios irregulares, el trabajo en equipo y la intensidad emocional de las interacciones fomentan la confianza y la camaradería, que a veces pueden derivar en una intimidad inesperada, explica el estudio.

Los 10 sectores más afectados también incluyen:

Transporte y logística

Hostelería, catering, eventos

Ingeniería e Industria

Bienes raíces y construcción

Contabilidad, banca y finanzas

Ciencias de la Computación

Fuerzas armadas

Estos entornos a menudo comparten factores comunes: horarios de trabajo irregulares, fuerte cohesión del equipo y situaciones en las que el estrés o la fatiga pueden acercar a los individuos, señala el estudio.

Profesiones donde las discrepancias son menos frecuentes

Por el contrario, algunas profesiones parecen menos expuestas. Los sectores científico y farmacéutico encabezan la lista de profesiones consideradas más "leales". Le siguen la consultoría, la administración, y las fuerzas del orden y la seguridad.

Las explicaciones son diversas: horarios laborales más regulares, códigos éticos estrictos, una cultura corporativa formalizada o, simplemente, una menor cercanía informal entre compañeros. En estos contextos, las interacciones se mantienen más profesionales y las oportunidades de intimidad emocional son más limitadas.

Una encuesta, no una inevitabilidad.

Es fundamental comprender que estas tendencias no definen los "perfiles típicos" de las personas infieles. Revelan contextos de riesgo: viajes frecuentes, largas jornadas laborales, turnos nocturnos, consumo de alcohol en eventos laborales o gestión del estrés fuera de casa. En estas situaciones, los compañeros pueden convertirse en importantes fuentes de apoyo emocional, y algunas relaciones pueden trascender el ámbito estrictamente profesional, especialmente si la pareja atraviesa dificultades.

Además, los autores del estudio enfatizan que se trata de una encuesta autoadministrada. Las respuestas pueden estar sesgadas y ciertos sectores pueden estar sobrerrepresentados o infrarrepresentados. Por lo tanto, no se debe juzgar la fidelidad amorosa de una persona únicamente por su profesión.

En definitiva, para una pareja, la clave no es evitar ciertas profesiones, sino comunicarse claramente sobre los límites y la confianza. La sinceridad, la escucha y el respeto mutuo siguen siendo los pilares fundamentales para preservar la intimidad y la fidelidad, independientemente de la trayectoria profesional elegida.