Mujeriego empedernido: ¿un simple rasgo de personalidad o una auténtica señal de alerta?

Incluso en sus relaciones, se comportan como Don Juan y sienten una necesidad irrefrenable de complacer, como si el coqueteo fuera una adicción. Estos seductores compulsivos, que coquetean sin límites, que guiñan el ojo a la primera mujer que conocen y que coquetean con la infidelidad con frecuencia, no solo existen en las comedias románticas. ¿Son estos hombres, más conocidos como "amantes", víctimas de una patología psicológica o simplemente de un vacío interior?

Seductor compulsivo: lo que necesitas saber sobre este tipo de hombre.

Prácticamente llevan esa etiqueta en la frente. Hay que decirlo, no se caracterizan precisamente por la discreción. Estos mujeriegos compulsivos, que parecen estar emparentados con cierto Casanova y comparten el mismo árbol genealógico que el detestable Chuck Bass, se enamoran con facilidad. Su vida entera es una cita interminable. Acosa a las mujeres y empieza varios romances a la vez sin llegar nunca a buen término.

Con miradas cómplices, gestos coquetos, halagos constantes, demostraciones de carisma y discursos grandilocuentes para impresionar a las mujeres, los seductores compulsivos no conocen límites. Mientras que otros se detienen al quedar solteros, estos hombres van un paso más allá, convirtiendo el flirteo en su ocupación principal. Incluso cuando ya no necesitan demostrar nada, continúan su ofensiva de encanto como si fuera su única razón de ser, o al menos de existir.

Estos seductores compulsivos, generalmente vetados, son caricaturas en sí mismos. Sin embargo, tras esa aparente confianza y halagos excesivos suele esconderse un ego frágil, una autoestima inestable y una inquietud subyacente. Los psicólogos hablan de una «vulnerabilidad narcisista ». Estos seductores competitivos, que ofrecen elogios pero luego son criticados, refuerzan su confianza con palabras persuasivas, al igual que otros con halagos en una nota adhesiva o afirmaciones positivas. «Debe interpretarse como una sed de reconocimiento. Este comportamiento surge del deseo de destacar, de reafirmarse», explica Karine Schein , terapeuta de parejas.

Esto puede explicar esta constante necesidad de seducir.

Estos seductores compulsivos, que burlan constantemente a Cupido y abusan de la galantería, son perpetuamente incomprendidos. Las mujeres, asustadas por su falta de seriedad y su predisposición al engaño, los ven como casos perdidos. Sin embargo, según análisis de expertos, están más interesados en llenar un vacío que en acumular conquistas. No es su corazón el que habla, sino simplemente sus heridas internas.

En general, los seductores compulsivos son niños que crecieron sin reconocimiento familiar ni apoyo emocional. «Esto suele ocurrir con personas que no recibieron suficiente atención de sus padres», explica el especialista. Como resultado, en la edad adulta, compensan esta carencia emocional buscando atención y adoptando una actitud muy egocéntrica.

Al acumular conquistas, secretamente esperan compensar lo que les faltó en su juventud. Ciertamente, los amantes en serie tienen la audacia de acercarse a las mujeres sin preámbulos o pedirle el número a una desconocida en el metro, pero esto no es más que una fachada. Debajo se esconde un niño retraído, con las cicatrices de una infancia marcada por la indiferencia.

¿Vivir con un mujeriego compulsivo es una receta para la infelicidad?

Construir una vida con un mujeriego compulsivo, una réplica humana del insoportable Johnny Bravo, parece un autosabotaje y una receta para la decepción. ¿Cómo imaginar un futuro estable y sano con un hombre que coquetea con cualquiera como un soltero empedernido? «Primero, aceptando que no puedes cambiarlo. Pero también examinándote a ti misma y lo que realmente sucede en la relación», advierte la terapeuta.

En otras palabras, la pregunta no se trata solo de él, sino también de ti. ¿Por qué quedarse? ¿Qué despierta o satisface esta relación? A veces, estas dinámicas se arraigan porque reflejan patrones antiguos: miedo al abandono, necesidad de validación o incluso atracción por relaciones inestables.

Vivir con un mujeriego compulsivo no es necesariamente una sentencia de muerte… pero sí requiere una vigilancia constante. Porque detrás de los momentos de euforia, los halagos, la atención, la sensación de ser "elegido", suele esconderse una inestabilidad emocional difícil de mantener a largo plazo. La confianza se pone a prueba y la sensación de seguridad, tan esencial en una relación, se vuelve frágil.

La clave está en los límites que establezcas. Si el comportamiento de tu pareja atenta contra tu bienestar, alimenta tus inseguridades o normaliza la falta de respeto, es fundamental no ignorar estas señales de alerta. El amor no debería ser una competencia silenciosa con el resto del mundo.