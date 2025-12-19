El fenómeno "kidult" está en pleno auge: ¿una moda pasajera o una auténtica necesidad generacional?

Los peluches, los Lego, los dibujos animados y los videojuegos ya no son solo cosa de niños. Un número creciente de adultos, conocidos como "kidults", admiten abiertamente su apego a estos objetos regresivos. ¿Se trata de una moda pasajera o de un síntoma de un malestar generacional más profundo?

Una tendencia cultural en rápida expansión

El término "kidulte", compuesto de "kid" (niño) y "adulto", se refiere a los adultos que siguen consumiendo productos tradicionalmente asociados con la infancia. Esto incluye figuras coleccionables, videojuegos retro, libros para colorear, ropa con personajes de dibujos animados y convenciones de cultura pop (como la Comic Con o la Japan Expo).

Lejos de ser marginal, el fenómeno ha crecido significativamente. En 2023, según un estudio de la firma británica Mintel , el 27 % de los adultos de entre 25 y 44 años declaró comprar juguetes para sí mismos. Esta cifra ha aumentado de forma constante desde 2019. Las marcas lo han entendido claramente: Lego, por ejemplo, ha lanzado gamas premium diseñadas específicamente para adultos, que combinan nostalgia y sofisticación.

¿Una respuesta a las incertidumbres de la edad adulta?

Detrás de esta tendencia se esconde una dinámica más profunda. El fenómeno de la "infancia adulta" es principalmente una estrategia de afrontamiento ante una sociedad percibida como ansiosa. Crisis económicas, ambientales y políticas... para muchos de entre treinta y cuarenta años, el mundo adulto es sinónimo de precariedad e inestabilidad. Regresar a la infancia les ofrece entonces un refugio.

Esto permite reconectar con recuerdos reconfortantes, recuperar la sensación de control y ligereza en una vida cotidiana que a veces puede resultar pesada. Como explica la socióloga francesa Cécile Van de Velde, especialista en juventud europea, «la transición a la edad adulta se ha convertido en un proceso largo, incierto y a menudo fragmentado. En este contexto, ciertos hitos de la infancia sirven como anclas».

Entre el consumismo y la construcción de la identidad

Algunos críticos lo ven como una extensión de la sociedad de consumo, donde todo se mercantiliza, incluso la nostalgia. Para ellos, el fenómeno de los niños al nacer está siendo explotado por las marcas como herramienta de marketing. De hecho, los productos específicos —a menudo caros— tienen más que ver con el coleccionismo que con el uso diario, y a veces contribuyen a una imagen de autopromoción en redes sociales.

Esta interpretación, sin embargo, pasa por alto un aspecto importante: para muchos niños y jóvenes, estos objetos no son solo un capricho ni una tendencia instagrameable. Representan parte de su identidad. Se convierten en vehículos de expresión personal, conexión social y, a veces, incluso de resiliencia psicológica. En este sentido, ser un niño y joven también puede ser un acto de reapropiación cultural.

Una visión renovada de la madurez

El fenómeno de la adultez también plantea interrogantes sobre nuestra relación con la madurez. Durante mucho tiempo, convertirse en adulto significó abandonar los pasatiempos infantiles. Sin embargo, esta frontera se está difuminando. Ser adulto en 2025 ya no significa necesariamente tener un estilo de vida estandarizado basado en el matrimonio, los hijos y la seguridad laboral. Estos nuevos adultos reclaman el derecho a elegir su propio camino y a inventar otras formas de equilibrio.

En este contexto, gustarle a Pokémon o construir una maqueta de Star Wars ya no se consideraría una regresión, sino una expresión de libertad de expresión y gusto. Este cambio se ve reforzado por figuras públicas que abrazan plenamente su infancia. Artistas, deportistas y creadores de contenido ya no dudan en mostrar sus pasiones frikis o infantiles, contribuyendo así a la legitimación de esta cultura en la esfera pública.

¿Un fenómeno generacional que probablemente perdure?

Si bien es difícil predecir el futuro de este fenómeno, ciertas señales sugieren que es más estructural que cíclico. Por un lado, las nuevas generaciones crecen con una cultura pop omnipresente y desinhibida. Por otro, las sucesivas crisis están haciendo más persistente la necesidad de comodidad y desenfado.

Por lo tanto, los niños adultos no son simplemente adultos que se niegan a crecer. Al contrario, pueden ser adultos que buscan redefinir el significado de "crecer" en un mundo cambiante. Un mundo donde el autocuidado también implica el derecho a la ligereza, el juego y la imaginación.

En resumen, el fenómeno de la adultez juvenil va mucho más allá de una moda pasajera. Revela una búsqueda de sentido, pertenencia y expresión individual en un mundo a menudo incierto. Lejos de representar una evasión de la realidad, también puede verse como una nueva forma de vivir la adultez, con sus propios códigos y sensibilidades.