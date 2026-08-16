Este músico demuestra que la discapacidad no impide el virtuosismo ni la presencia escénica.

La reconocida arpista francesa Anja Linder marca la pauta de la diversidad en el escenario operístico y resuena con la melodía de la resiliencia en cada una de sus presentaciones. Esta virtuosa clausuró los Juegos Paralímpicos de 2024 con su instrumento predilecto, imponente en tamaño pero de sonido delicado. A pesar de haber perdido el uso de sus piernas en un accidente durante una actuación, continúa demostrando su talento y confirma el dicho de que la música reconforta el alma.

Un accidente que podría haber cambiado el rumbo de su carrera.

Anja Linder tenía un futuro prometedor. Hija de una pianista y un artista visual, recibió una excelente formación de sus padres, cuya creatividad era palpable. Heredó esta vena artística y desarrolló una pasión por un instrumento poco común entre los niños precoces y difícil de imaginar en manos de una niña: el arpa.

Desde los nueve años, coloca sus dedos sobre las cuerdas de este instrumento, que parece descendido de los ángeles, y la poesía fluye casi espontáneamente. Anja posee un don innato para este arte, que exige cierta destreza y buena coordinación. En cuanto empieza a tocar la primera nota, parece elevarse a otros planos y flotar sobre la tierra. Quienes la escuchan también se sienten ingrávidos. El arpa, símbolo del paraíso, se convierte en algo más que una actividad extracurricular: es una extensión de su cuerpo, su razón de ser, su motor diario.

Posteriormente, estudió en el Conservatorio de Estrasburgo, con la intención de dedicarse a ello a tiempo completo. Galardonada con el primer premio en arpa y música de cámara, fue una de las alumnas más talentosas de su promoción. Sin embargo, su prometedora carrera se vio truncada por un trágico accidente el 6 de julio de 2001. Mientras asistía a un concierto al aire libre en el Parc de Pourtalès, se encontró en el lugar y el momento equivocados, atrapada en un plátano y arrastrada por una violenta tormenta. El saldo: 13 muertos y 97 heridos. Anja Linder, con tan solo 26 años, tuvo que lamentar la pérdida de sus piernas, esenciales para tocar el arpa, que cuenta con nada menos que siete pedales.

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Una oportunidad para reinventar su arte

Este accidente irreversible parecía poner fin a su carrera y, por consiguiente, a su pasión más profunda. Sin poder usar las piernas, continuar su carrera como pianista de concierto con un instrumento tradicional se volvió prácticamente imposible, casi utópico. Quienes la rodeaban la desanimaron a seguir adelante e indirectamente le sugirieron un cambio de rumbo. Sin embargo, ella se negó a escuchar estas insistencias y optó por adaptar su instrumento, al que consideraba su otra mitad, un elemento fundamental de su identidad.

Decidida a redescubrir la sensación de las cuerdas en sus dedos y a perpetuar su amor por el arpa, una melodía bendecida por los dioses, modificó su sistema original con la ayuda de dos ingenieros. Y gracias a su gran perseverancia, creó un arpa automática única, a la que llamó Anjamatic en homenaje a su propia historia.

Entonces tuvo que aprender a dominar este instrumento hecho a medida, a dominarlo de una manera nueva y, sobre todo, a replantearse por completo su estilo de interpretación. Gracias a esta innovación técnica, que demuestra la paciencia y la tenacidad de esta niña prodigio, Anja se ha convertido en la voz de todas las posibilidades, portadora de sueños. Este accidente podría haberla alejado de su arte, pero en realidad, fortaleció sus ambiciones.

La música, una terapia en sí misma.

La propia Anja lo afirma: la música es un remedio, una medicina, cuyo único riesgo es deleitar los oídos. «Creo que la música puede curar. Produce una increíble liberación de endorfinas», exclamó en France Musique. Desde que volvió a conectar con el público en 2007, se encuentra en la cima de la felicidad y ha demostrado que la discapacidad puede coexistir perfectamente con las exigencias de una orquesta.

En 2024, alcanzó un momento cumbre, sin duda el punto culminante de este espectáculo que celebra la diversidad y la resiliencia. Participó en la ceremonia de clausura de los Juegos Paralímpicos de París 2024, confirmando su lugar entre la élite de la música clásica. En 2025, su nombre también figuró en la lista de homenajeados del Ministerio de Cultura, que la nombró Oficial de la Orden de las Artes y las Letras.

Si bien la discapacidad suele ir acompañada de una emotiva celebración, Anja la celebra con entusiasmo y deja de lado todos los prejuicios. Porque, aunque su movilidad sea reducida, su creatividad no conoce límites.