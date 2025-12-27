Search here...

En Japón, esta materia escolar prepara a los niños para convertirse en adultos.

Sociedad
Anaëlle G.
jcomp/Freepik

¿Y si la escuela no se tratara solo de acumular conocimientos, sino también de aprender a respetarse, cuidarse y vivir mejor cada día? En Japón, una asignatura poco conocida intriga y cautiva con su enfoque concreto y humano.

Katei Ka, o el arte de aprender a vivir

Katei Ka puede traducirse como "educación en la familia y la vida cotidiana". Impartida desde primaria hasta secundaria, esta asignatura forma parte integral del currículo escolar japonés. Su objetivo es claro: guiar a los niños hacia una autonomía sana , respetuosa consigo mismos y con los demás, sin negar jamás las realidades de la vida cotidiana.

En estos cursos, los estudiantes adquieren habilidades esenciales: gestionar un presupuesto, organizar sus gastos, tomar decisiones de consumo informadas, comprender el valor del dinero y anticipar las necesidades futuras. Nada es teórico ni abstracto: todo está diseñado para ser directamente aplicable a la vida real.

Katei Ka también enseña cómo mantener un espacio habitable agradable, limpio y funcional, teniendo en cuenta la comodidad física, la necesidad de descanso y la importancia de vivir en un entorno que brinde apoyo. Es un enfoque amable y atento, donde cada persona merece respeto, cuidado y consideración.

Una relación sana con la comida y el propio cuerpo.

Uno de los pilares de Katei Ka es la alimentación. Los estudiantes aprenden a leer etiquetas, comprender el contenido nutricional y a preparar comidas sencillas y equilibradas. La idea nunca es controlarlos ni hacerlos sentir culpables, sino desarrollar una relación pacífica con la comida.

Se centra en escuchar al cuerpo, respetar sus necesidades y el placer de comer sin prejuicios. Este enfoque fomenta una mentalidad positiva hacia el cuerpo: cada cuerpo es legítimo, merece atención y es capaz. Comer se convierte en un acto de autocuidado, no en una fuente de estrés.

Esta asignatura también abarca la gestión energética, la reducción de residuos y el consumo responsable. Los estudiantes toman conciencia de que cuidar el planeta también significa cuidar de sí mismos, de su futuro y del de los demás.

Habilidades emocionales y sociales esenciales

Katei Ka no se limita a tareas prácticas. También desarrolla habilidades humanas fundamentales: cooperación, comunicación, gestión emocional y respeto por las diferencias. Los estudiantes suelen trabajar en grupo, aprendiendo a escucharse mutuamente y a resolver problemas juntos.

Según investigaciones realizadas en el ámbito de la educación en casa en Japón, esta asignatura fortalece la autoconfianza, la autonomía y la creatividad. Los niños se sienten más competentes, más capaces de actuar y menos indefensos ante los desafíos cotidianos. Esta confianza no está vinculada al rendimiento ni a la comparación, sino al autoconocimiento y la aceptación de las propias capacidades, limitaciones y ritmo. Un enfoque profundamente respetuoso.

¿Qué pasaría si nuestras escuelas se inspiraran en esto?

En muchos países, las escuelas aún tienen dificultades para conectar sus lecciones con las realidades de la vida adulta. Katei Ka ofrece una alternativa: la educación holística, que considera al estudiante como un ser completo, con cuerpo, emociones, necesidades concretas y un lugar en la sociedad.

En resumen, aprender a cocinar, administrar el dinero y cuidar del propio espacio y de uno mismo no es nada secundario. Es una base sólida para construir una vida equilibrada, independiente y plena. ¿Y si el verdadero éxito académico también implicara bienestar y autoestima?

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Me apasiona la moda y siempre estoy al tanto de las tendencias que reflejan nuestro tiempo. Me encanta observar cómo se viste la gente, por qué lo hace y qué revela la moda sobre nosotros. Más allá de las pasarelas y las siluetas, son las historias las que realmente me fascinan.
