Viettävätkö lemmikkimme liikaa aikaa ruutujen ääressä?

Taustalla soiva televisio, lintuvideot YouTubessa tai lattialle jätetty tabletti... näytöt ovat nyt osa sisustusta monissa kodeissa. Mutta entä koirat ja kissat? Ovatko ne todella kiehtovia näistä kirkkaista kuvista, ja mikä tärkeintä, onko se hyväksi niiden hyvinvoinnille?

Näkevätkö eläimet todella, mitä ruudulla tapahtuu?

Toisin kuin pitkään uskottiin, koirat ja kissat todellakin pystyvät havaitsemaan nykyaikaisilla näytöillä näkyviä kuvia. Vanhemmat televisiot, joiden virkistystaajuus oli alhaisempi, tuottivat välkkymistä, jonka koirat havaitsivat helposti erittäin herkän näkönsä ansiosta. Nykyisillä teräväpiirtonäytöillä kuva näyttää niille paljon sulavammalta.

American Kennel Clubin mukaan koirat pystyvät nyt helpommin seuraamaan liikettä ruudulla, mikä selittää, miksi jotkut näyttävät katsovan televisiota niin tarkkaavaisesti. Toisaalta kissat ovat erityisen kiinnostuneita nopeista liikkeistä. Linnun tai kalan siluetti ruudulla voi laukaista niiden luonnollisen metsästysvaiston. Niiden valpas ruumis, kirkkaat silmät ja pienet hyökkäykseen valmiit tassut ovat kaikki todisteita tästä hyvin kissamaisesta uteliaisuudesta.

Yksinkertainen viihteen muoto… vai todellinen ärsyke?

Vastauksena tähän kiinnostukseen jotkut alustat tarjoavat nyt eläimille erityisesti suunniteltuja ohjelmia: lintujen nokkimista, oravien hyppimistä tai kalojen rauhallista uintia. Vuonna 2022 Applied Animal Behaviour Science -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin koirien reaktioita erityyppisiin televisiokuviin.

Tutkijat havaitsivat, että koirat reagoivat voimakkaimmin kohtauksiin, joissa kuvattiin muita koiria, joihin liittyi tuttuja ääniä, kuten haukkumista. Staattiset maisemat puolestaan herättivät paljon vähemmän kiinnostusta. Reaktio vaihteli kuitenkin huomattavasti luonteen mukaan. Jotkut koirat seurasivat näyttöä innokkaasti päät kallistettuina ja korvat pystyssä, kun taas toiset halusivat jättää visuaalisen näytelmän täysin huomiotta.

Ovatko näytöt vaarallisia?

Tähän mennessä mikään tutkimus ei ole osoittanut, että kohtuullinen ruutuaika olisi haitallista eläimille. RSPCA kuitenkin muistuttaa meitä siitä, että rikas ja monipuolinen ympäristö on edelleen välttämätön eläimen hyvinvoinnille. Toisin sanoen muutaman animoidun kuvan katsominen ei sinänsä ole ongelmallista. Toisaalta koiran jättäminen yksin useiksi tunneiksi televisio päällä ei korvaa aktiviteetteja, jotka todella edistävät sen terveyttä ja hyvinvointia.

Seuralaistemme täytyy liikkua, haistaa, tutkia ja olla vuorovaikutuksessa. Aktiivinen keho, liikkuvat tassut ja virkistynyt mieli ovat todelliset ainesosat tyydyttävään eläinelämään. Joillakin erittäin herkillä eläimillä nopeat kuvat tai äkilliset äänet voivat jopa laukaista liiallista kiihtymistä tai jonkinlaista turhautumista.

Persoonallisuuden kysymys

Kuten ihmistenkin kohdalla, mieltymykset vaihtelevat valtavasti. Jotkut koirat ovat todellisia katsojia, jotka joskus haukkuvat ruudulla olevaa eläintä. Toiset kävelevät suoraan ohi edes huomaamatta. Useat tekijät voivat selittää näitä eroja: ikä, energiataso, rotu tai elämänkokemus. Kissoille ruutu voi tarjota lyhytaikaista visuaalista stimulaatiota, mutta se on harvoin yhtä tyydyttävää kuin interaktiivinen leikki höyhenen tai pallon kanssa.

Pitäisikö meidän siis rajoittaa heidän "ruutuaikaansa"?

Eläimiä koskevia virallisia sääntöjä ei ole. Asiantuntijat ovat kuitenkin yhtä mieltä yksinkertaisesta periaatteesta: ruutuajan tulisi olla bonus, ei pääasia. Onnelliselle ja hyvin sopeutuvalle koiralle tai kissalle tärkeimmät ovat edelleen kävelylenkit, interaktiiviset pelit, vuorovaikutus ihmisten kanssa ja todellisen maailman tutkiminen.

Lyhyesti sanottuna, jos koirasi pysähtyy muutamaksi minuutiksi katsomaan lintua televisiosta, voit hymyillä huoletta. Eläinten hyvinvoinnin todellinen salaisuus ei löydy ruudusta... vaan rikkaasta, aktiivisesta elämästä, joka on täynnä löytöjä.