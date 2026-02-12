Hän myöntää valehdelleensa "koiransa poisviennistä" ja herättää raivoa internetin käyttäjien keskuudessa.

Sosiaalinen media voi olla uskomaton leikkikenttä, mutta myös todellinen miinakenttä. Cyril Schreiner, ranskalainen sisällöntuottaja, joka tunnetaan humoristisista TikTok- ja Instagram-videoistaan, oppi tämän kantapään kautta. Hänen viimeisin "pila", jossa simuloitiin hänen mopsinsa Albertin kidnappausta, laukaisi valtavan vihan aallon verkossa ja muutti "vitsinä" pidetyn teoksen viraaliksi skandaaliksi.

Huijaus, joka meni liian pitkälle

Kaikki alkoi noin kuukausi sitten. Cyril Schreiner loi väärennettyä valvontakameramateriaalia, joka näyttää Albertin väitetyn sieppauksen naamioituneiden tuntemattomien toimesta (hän ei edes käyttänyt oikeaa koiraansa: perunasäkki toimi sijaisena). Helmikuun 5. päivänä hän julkaisi koskettavan videon, jossa hän "löysi" Albertin teeskennellen valtavaa helpotusta. Hänen seuraajansa, liikuttuneina tarinasta, jakoivat sitten omia tarinoitaan kadonneista lemmikeistä uskoen, että koko juttu oli lavastettu.

Tunnustus ja julkinen anteeksipyyntö

Kasvavan paineen ja kiistojen kohteeksi joutunut Schreiner myönsi valheensa 10. helmikuuta TikTokissa ja Instagramissa julkaistulla anteeksipyyntövideolla . Hän selitti, että hänen alkuperäinen tarkoituksensa oli puhtaasti humoristinen: "Halusin luoda viihdettä, iloa", hän sanoi ja myönsi samalla, että jotkin asiat "eivät ole vitsejä varten". Hän myönsi toimineensa typerästi ja vakuutti, ettei hän koskaan tarkoittanut halveksua ihmisiä, jotka olivat todella menettäneet lemmikkinsä.

Cyril Schreiner kertoi myös, että hänellä oli ollut "vaikea henkilökohtainen vuosi", jota leimasi asteittainen pettymys sosiaaliseen mediaan ja lähes automaattinen videoiden tuotanto. Hän väittää, ettei toiminut taloudellisista syistä, mutta myöntää menettäneensä kumppanuuksia, uskottavuutta ja rahaa tämän valehtelun vuoksi.

Internetin käyttäjien räjähdysmäinen viha

Näistä anteeksipyynnöistä huolimatta yleisön reaktio oli raju. Tuhannet internetin käyttäjät ilmaisivat raivonsa ja kutsuivat elettä "manipuloivaksi", "epäkunnioittavaksi" tai pahemmaksi. Monet kokivat, että "tämä huijaus vähättelee niiden perheiden tuskaa, jotka ovat todella kärsineet lemmikkivarkauksista". Boikottivaatimukset lisääntyivät: tykkäyksiä poistettiin, tilauksia peruttiin ja alustoja jopa uhattiin oikeustoimilla väärän tiedon levittämisen vuoksi. Vain muutamassa päivässä Cyril Schreiner muuttui suositusta vaikuttajasta digitaaliseksi hylkiöksi.

Tämä tapaus havainnollistaa täydellisesti sisällön luomisen riskejä hinnalla millä hyvänsä. Cyril Schreiner, joka rakensi maineensa absurdin huumorin ja perhesketsien varaan, liittyy niiden vaikuttajien joukkoon, jotka ovat ylittäneet huumorin rajan. Eläinten hengillä ei saa leikkiä, eikä niiden ahdingon hyödyntäminen kohun luomiseksi ole hyväksyttävää. Eläinten sieppauksen teeskentely, jopa oletetussa sketsissä, trivialisoi tuhansien perheiden, joiden lemmikit on traagisesti varastettu, kokeman todellisen trauman. Tällainen sisältö ylittää eettisen rajan: huumorin takana on todellista kärsimystä, eikä sitä pitäisi koskaan käyttää pelkkänä "komediallisena materiaalina".

Viime kädessä tämä kiista ei ole vain "kertaluonteinen skandaali": se toimii muistutuksena kaikille sisällöntuottajille ja heidän yhteisöilleen. Sitoutumisen ja pöhinän ei pitäisi olla tärkeämpää kuin kunnioitus ja vastuu. Cyril Schreinerin ja hänen mopsinsa Albertin tapaus osoittaa, että sosiaalisessa mediassa huumorin ja epäkunnioituksen välinen raja voi olla hyvin ohut.