Kiinassa näistä tekoälyn luomista eläimistä on tulossa sometähtiä.

Kiinan internetissä kissat ja koirat ovat pitkään olleet sydäntä lämmittävien videoiden tähtiä. Uusi ilmiö on kuitenkin mullistamassa asioita: nämä eläimet, jotka on nyt kokonaan tekoälyn luomia, ovat nousseet keskiöön erittäin menestyneissä minisarjoissa. Niiden söpöjen ulkonäköjen takana piilee todellinen digitaalinen teollisuus, joka yhdistää tunteen, teknologian ja kannattavuuden.

Koskettavia tarinoita… algoritmin luomia

Kiinassa valtavan suosituissa lyhytvideosovelluksissa tekoäly kirjoittaa ja animoi nyt kokonaisia tarinoita. Yksi kuuluisimmista kertoo työväenluokan kissasta, jota rikkaat eläimet pilkkaavat, mutta joka lopulta onnistuu ja todistaa arvonsa. Resepti: sekoitus empatiaa, kostoa ja suosittua moraalista sanomaa – mutta ilman näyttelijöitä tai kameroita.

Nämä usein vain minuutin mittaiset klipit houkuttelevat miljoonia katselukertoja. Yksittäinen tili, jota hallinnoi riippumaton tekijä ilmaisia tekoälytyökaluja käyttäen, voi kerätä useita tuhansia euroja kuukaudessa. Kaikki tämä minimaalisella investoinnilla: muutamalla uudelleenkäytetyllä tekstillä, automaattisesti luoduilla kuvilla ja ripauksella mielikuvitusta kaiken sitomiseksi yhteen.

Suunnittelijat, jotka ansaitsevat siitä elantonsa

Useat amatöörivideokuvaajat ovat kääntyneet näiden "eläindraamojen" puoleen. Jotkut sekoittavat lajeja ja maailmoja: bichon frisestä tulee prinsessa, kissasta supersankari tai hyväsydäminen koira löytää prinssinsä. Nämä ultralyhyet "saippuasarjat" leikittelevät hyvin inhimillisellä tunnetilalla – mustasukkaisuudella, nöyryytyksellä, voitolla – herättääkseen voimakkaita reaktioita ja rakentaakseen yleisön uskollisuutta.

Virtuaalisia lemmikkejä käytetään myös oikeiden tuotteiden, kuten lemmikkienhoidon ja ruoan, mainostamiseen. Se on tehokas ja usein hauskempi tapa ohittaa perinteinen mainonta.

@meow_paplo #Labradori #MustaLabradori #Labradorinnoutaja #Koira #Pentu #Eläimet #3DAnimaatio #Koirantarina #ai #viraalinen Todista pienen vaaleanmustan labradorinnoutajan pennun koskettava matka, kun hän työskentelee väsymättä riisipelloilla, mudan peitossa mutta täynnä toivoa. Riisin istutuksesta ja kanojen ruokkimisesta vaatimattoman aterian valmistamiseen, tämä ultrarealistinen 8K 3D-animaatio vangitsee kovan työn, rauhan ja kiitollisuuden todellisen hengen. Sydäntä lämmittävä tarina Kiinan maaseudulta, joka muistuttaa meitä: todellinen onnellisuus kasvaa yksinkertaisesta vaivannäöstä. 🌾🐾🔥 Tilaa kanava ja tykkää tukeaksesi lisää tällaisia elokuvamaisia tarinoita! 3D-animaatiokoiran tarina, realistinen 3D-animaatio, motivoiva eläintarina, ahkera labradorinnoutaja, elokuvamainen 8K-animaatio, tunteellinen lyhytelokuva, maaseudun kiinalainen elämä, riisipellon tarina, suloinen labradorinnoutajanpentu, elokuvamainen tarinankerronta, sydäntä lämmittävä 3D-lyhytelokuva, elämänohjeanimaatio, tilaa ja tykkää -animaatio, koiran työanimaatio, muta- ja riisipelto, maaseudun 3D-animaatio, inspiroiva koiralyhytelokuva, 8K ultrarealistinen koiraanimaatio, tunteellinen koiralyhytelokuva, rauhallinen elämäntarina #Labradori #Labradorinnoutaja #LabradorinRakkaus #LabradorinElämä #LabradorinPentu #LabradorinYstäväiset #LabradorinPentu #MustaLabradori #KeltainenLabradori #SuklaaLabradori #SöpöLabradori #HauskaLabradori #ÄlykäsLabradori #TyöskenteleväLabradori #Labradoriseikkailu #Koiratarina #Koirananimaatio #KoiranYstävä #TikTokinKoirat #YouTubenKoirat #LemmikkienYstäväiset #Koirashortsit #Pentushortsit #ViraalinenKoiraVideo #KoiranMotivaatio #KoiraElokuva #3DAnimaatioKoira #RealistinenKoiraAnimaatio #KoiranElämänTavoitteet #KoiranFiilikset #LabradorinHetket #KoiranInspiraatio #LabradorinTaikas #KoiraYhteisö #PentuUnet #ParasKoiraKoiraIkään #KoiraVirus #InspiroivaKoiratarina #KoiraFanit #LabradorinFanit #Pentusöpöys #3DAnimaatio #Elokuvatarina #Koiraanimaatio #LabradorinTarina #LämminTarina #MotivoivaLyhytelokuva #8KAnimaatio #Realistinen3D #TunteellinenAnimaatio #KoiranElämää #Maaseutuelämää #InspiroivaTarina #TilaaJaTykkää #Virusanimaatio #AnimoituLyhytelokuva #MaaseutuKiina #RiisipellonTarina #EläintenMotivaatio #RauhallinenElämä #lyhytelokuvat #Miau #Kissa #Kissat #Kissarakastava #Söpökissa #HauskaKissa #KissanElämä #Kissarakastajat #Kissavideo #Kissalyhytelokuvat #KissaTikTok #KissaVirus #Viruskissa #PuhuvaKissa #Kissaanimaatio #3DCissa #Kissatarina #Elokuvakissa #Kissaseikkailu #MeowMaailma #IhanaKissa #ÄlykäsKissa #HauskaMiau #MiauFiilisiä #Kissafanit #KehrääväKissa #Kissahetket #Kisu #Kissanpentu #Kissanrakkaus #Kissapomo #Sankarikissa #MiauPoliisi #MiauAnimaatio #Kissasarjakuva #KissaElokuvamainen #KissanTaikas #SöpöKissanpentu #PuhdasKissa #Viruskissa #TilaaJaTykkää ♬ الصوت الأصلي - Meow & Paplo

Kun kone tietää miten saada sinut itkemään

Kiehtovaa on se, että nämä luomukset herättävät yhtä autenttisen tunteen kuin tositarinat. Katsoja nauraa, kiintyy, on raivoissaan – melkein unohtaen, että kaikki on luotu ohjelmistolla.

Vaikka jotkut internetin käyttäjät ihmettelevät tätä, toiset ovat syvästi surullisia: he näkevät tekoälyn luoman sisällön nauttivan valtavasta menestyksestä, kun taas luojat, kuvittajat ja sarjakuvapiirtäjät, vaikka ovatkin täysin laillisia ja lahjakkaita, kamppailevat tunnustuksen saamiseksi. Tekoälyä suositaan yhä enemmän, koska se "ei maksa mitään" ja mahdollistaa samalla valtavia voittoja – ihmistyön, elinvoimaisen luovuuden ja oikeudenmukaisen korvauksen kustannuksella.

Nämä digitaaliset sadut, jotka ovat jossain viihteen ja kokeilun välimaastossa, osoittavat, missä määrin tekoäly voi jäljitellä ihmisen tunteita. Kiinassa, kuten muuallakin, nämä sadut heijastavat kiinnostustamme yksinkertaisiin tarinoihin, jotka kykenevät liikuttamaan meitä – silloinkin, kun ne eivät enää perustu todellisuuteen.