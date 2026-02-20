Search here...

Australiassa 80 vuotta sukupuuttoon kuolleeksi luultu eläin ilmestyy uudelleen poikkeuksellisella videolla.

Eläinten elämä
Fabienne Ba.
@Australianwildlifeconservancy/Instagram

Pohjois-Australiassa on äskettäin kuvattu pieni pussieläin, jonka oletettiin kuolleen sukupuuttoon vuosikymmeniä. Tämä uudelleenlöytö on herättänyt uudelleen toivoa paikallisten luonnon monimuotoisuuden ja suojeluohjelmien suhteen.

Pohjois-Quoll kuvattiin yli 80 vuoden poissaolon jälkeen

Pohjois-Queenslandissa automaattikamera tallensi odottamattoman kuvasarjan tammikuussa 2026. Tunnistettu eläin on pohjoisen quoll-kissa (Dasyurus hallucatus), laji, jonka esiintymistä ei ole paikallisesti vahvistettu yli 80 vuoteen.

Havainto tapahtui Piccaninny Plainsin villieläinsuojelualueella, jota hallinnoi Australian villieläinsuojelujärjestö. Cape Yorkin alueella sijaitseva suojelualue on omistettu uhanalaisten lajien suojelulle ja ekosysteemien ennallistamiselle. Sosiaalisessa mediassa julkaisemassaan viestissä järjestö kuvaili löytöä "rohkaisevaksi merkiksi" ja korosti "tieteellisen tutkimuksen ohjaamien suojelutoimien merkitystä".

Useiden uhkien heikentämä laji

Pohjois-Kvolli on pieni yöeläin, jonka tunnistaa punertavanruskeasta, valkoisilla täplillä varustetusta turkistaan, vaaleammasta vatsastaan ja suhteellisen harvasta, tummasta hännästään. Sen populaatio, joka oli aikoinaan laajalle levinnyt Pohjois- ja Itä-Australiassa, väheni rajusti 1900-luvulla. Useat tekijät selittävät tätä vähenemistä. Ruokokonnan, erittäin myrkyllisen vieraslajin, leviämisellä oli merkittäviä seurauksia: monet quollit myrkytettiin, kun niitä yritettiin syödä.

Tuloeläinten, kuten kissojen ja kettujen, aiheuttaman saalistuksen, tulipalojen sekä elinympäristöjen häviämisen ja pirstaloitumisen lisäksi lajia pidetään paikallisesti sukupuuttoon kuolleena joillakin alueilla. Tammikuussa kuvattu video on siis ensimmäinen tuore visuaalinen todiste sen läsnäolosta tällä tietyllä alueella useisiin vuosikymmeniin.

Lupaava löytö

Tiedemiehille ja suojeluviranomaisten näkökulmasta tämä uudelleenlöytö on erittäin merkittävä. Piccaninny Plainsin suojelualueen johtaja Nick Stock selitti, että "jokainen uudelleenlöytö on tärkeä", ja totesi, että nämä havainnot oikeuttavat ponnistelut laajojen luonnonalueiden suojelemiseksi. Videolla näkyy vain yksi yksilö, mutta se tasoittaa tietä jatkotutkimuksille. Kentällä olevat tiimit toivovat selvittävänsä, onko alueella muita pohjoisia quoll-antilooppeja ja onko pieni populaatio onnistunut selviytymään uhkista huolimatta.

Muistutus Australian luonnon monimuotoisuuden haavoittuvuudesta

Australiassa on yksi maailman korkeimmista nisäkkäiden sukupuuttoluvuista viimeisten kahden vuosisadan aikana. Kotoperäiset lajit, jotka ovat usein pitkälle erikoistuneita, ovat erityisen alttiita ympäristönsä nopeille muutoksille. Pohjoisen quoll-antiloopin paluu tälle alueelle ei tarkoita, että laji olisi vaarassa. Se luokitellaan edelleen uhanalaiseksi ja vaatii jatkuvaa suojelua. Tämä poikkeuksellinen video muistuttaa kuitenkin siitä, että luonnon monimuotoisuuden osalta jotkut tarinat eivät ole ennalta määrättyjä. Jopa vuosikymmenten poissaolon jälkeen lajit voivat selviytyä rauhallisesti, kunhan niiden elinympäristö säilytetään.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Queenslandin luonnonsuojelualueella kuvattu pohjoisen quoll-antiloopin paluu yli 80 vuoden poissaolon jälkeen on merkittävä läpimurto australialaisille tiedemiehille. Vaikka varovaisuus on edelleen tarpeen, tämä video muistuttaa ekosysteemien laajamittaisen suojelun tärkeydestä.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla.
