Nämä kodeissa hyvin yleiset ruoat voivat olla vaarallisia koirille.

Eläinten elämä
Julia P.
Photo d'illustration : wirestock / Magnific

Koirat jakavat mielellään arjen kanssamme, mutta eivät aina lautasemme. Jotkut meille arkipäiväiset ruokakomeron perusraaka-aineet voivat itse asiassa aiheuttaa todellisen terveysriskin koirille. Näiden ruokien parempi tunnistaminen tarkoittaa rauhallisemman, mukavamman ja terveellisemmän elämän tarjoamista koirille. Tässä ovat tärkeimmät ruoat, jotka kannattaa pitää poissa uteliaiden nenien ulottuvilta.

Suklaa, tunnettu väärä ystävä

Suklaa on luultavasti tunnetuin esimerkki koirien ruokamyrkystä. Se sisältää teobromiinia, ainetta, jonka koiran elimistö poistaa hyvin hitaasti.

Nautitun määrän ja eläimen koon mukaan vaikutukset voivat vaihdella: ruoansulatushäiriöitä, epätavallista levottomuutta, nopeaa sydämensykettä ja vakavimmissa tapauksissa vakavia komplikaatioita. Tumma suklaa on erityisen riskialtista, koska sen teobromiinipitoisuus on korkeampi. Lemmikkisi hyvinvoinnin suojelemiseksi on siksi tärkeää säilyttää se huolellisesti, eikä koskaan jättää patukkaa sen nenän ulottuville.

Viinirypäleet ja rusinat: myrkyllisyys, joka nyt ymmärretään paremmin

Pitkään "eläinlääketieteellisenä mysteerinä" pidetyt viinirypäleet ja rusinat on nyt selvästi tunnistettu koirille vaarallisiksi. Tieteelliset tutkimukset, mukaan lukien Journal of Veterinary Emergency and Critical Care -lehdessä julkaistu tutkimus , viittaavat siihen, että näissä hedelmissä luonnostaan esiintyvä viinihappo voi olla osallisena vakavassa munuaisvauriossa. Jo pieninä määrinä ne voivat aiheuttaa akuutin munuaisten vajaatoiminnan.

Lisäongelmana on se, että kaikki koirat eivät reagoi samalla tavalla: pieni annos voi olla yhdelle vaaraton ja toiselle ongelmallinen. Siksi varovaisuus on edelleen paras lähestymistapa niiden hyvinvoinnin säilyttämiseksi.

Sipuli ja valkosipuli: varo koirasi verta

Sipulit, valkosipulit sekä salottisipulit ja ruohosipulit kuuluvat allium-kasvien heimoon. Miellyttävän tuoksunsa takana ne sisältävät yhdisteitä, jotka voivat heikentää koirien punasoluja.

Riskinä on anemia, joka voi johtaa väsymykseen, heikkouteen ja alhaiseen energiatasoon. Ja toisin kuin yleisesti uskotaan, kaikki ruoan muodot vaikuttavat tähän: raakana, kypsennettynä, jauheena tai valmisruokiin lisättynä. Tähteiden jakaminen saattaa tuntua ystävälliseltä eleeltä, mutta on parasta välttää mausteita tasapainoisen ruokavalion varmistamiseksi.

Muita ruokia, joita kannattaa seurata tarkasti

Myös muut arkipäivän tuotteet ansaitsevat huomiosi.

  • Ksylitoli, makeutusaine, jota löytyy joistakin purukumeista ja dieettituotteista, on erityisen myrkyllistä koirille. Se voi aiheuttaa nopeita ja vakavia reaktioita.
  • Myös makadamiapähkinät, avokado ja kahvi ovat vältettävän ruoan joukossa niiden mahdollisesti haitallisten vaikutusten vuoksi koiran keholle.

Näiden ruokien tunteminen auttaa sinua omaksumaan yksinkertaisia päivittäisiä tapoja lemmikkisi terveyden suojelemiseksi. Hyvin suojattu koira on onnellisempi ja rentoutuneempi koira, joka on täysin valmis nauttimaan elämästä rinnallasi. Nielemisen sattuessa (erittäin) nopea reagointi on välttämätöntä: eläinlääkäriin yhteydenotto antaa sinulle mahdollisuuden toimia tehokkaasti ja rajoittaa kuolemanriskiä.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
Article précédent
"Hän ei päästänyt irti": Pariskunta kertoo kohtaamisestaan tiikerihain kanssa Havaijilla

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Hän ei päästänyt irti": Pariskunta kertoo kohtaamisestaan tiikerihain kanssa Havaijilla

Havaijilainen pariskunta koki järkyttävän tapahtuman Mauin rannikolla. Meloessaan kajakilla Cheslei Akima ja Alika Dickerson kohtasivat tiikerihain, joka oli...

Nämä koirat loivat uudelleen vuoden 2026 Met-gaalan ikonisimmat asut ja internet rakastaa sitä

Hetken puhutuin punainen matto ei ollut tarkoitettu vain julkkiksille… se oli myös koirille. New Yorkissa omalaatuinen "Pet Gala...

Millä luonnollisilla keinoilla hyttysiä voidaan torjua tehokkaasti?

Heti lämpimämmän sään saapuessa hyttysistä tulee usein riesa. Hyvä uutinen on, että niiden esiintymisen rajoittamiseksi on olemassa luonnollisia...

Tässä eläinsuojassa koirat valitsevat tulevat omistajansa.

Entä jos tulevan kumppanin valinta ei olisikaan pelkästään ihmisen päätös? Yhdysvalloissa eräs eläinsuoja on kehittänyt käänteisen parinmuodostusjärjestelmän, joka...

Sosiaalisen median tähti Punch-apina ei ole enää yksin: hänen uudet kuvansa sulattavat sydämiä verkossa.

Olet ehkä jo nähnyt hänen suloisen kasvonsa ruuduillasi. Nuori makaki Punch, josta tuli viraalihitti, sulattaa edelleen sydämiä verkossa....

"Hän on niin söpö": Sydney Sweeneyn koira sulattaa sydämiä verkossa

Sosiaalisessa mediassa tietyntyyppinen sisältö laukaisee välittömiä ja massiivisia reaktioita. Julkkisten lemmikit ovat usein näiden joukossa. Näin kävi hiljattain...