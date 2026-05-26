"Hän ei päästänyt irti": Pariskunta kertoo kohtaamisestaan tiikerihain kanssa Havaijilla

Havaijilainen pariskunta koki järkyttävän tapahtuman Mauin rannikolla. Meloessaan kajakilla Cheslei Akima ja Alika Dickerson kohtasivat tiikerihain, joka oli kooltaan suurempi kuin heidän kajakkinsa. He suostuivat kertomaan kohtaamisesta paikallismedialle, mikä muistuttaa varovaisuuden tarpeesta saariston ympäröivillä vesillä.

Odottamaton kohtaaminen Mauin rannikolla

People -lehden mukaan tapaus sattui 23. toukokuuta 2026 iltapäivällä Olowalun rannikolla Mauin länsirannikolla. Pariskunta oli noin mailin päässä rannasta, kun tilanne muuttui dramaattisesti. "Yhtäkkiä, noin kolme metriä kajakin edessä, ilmestyi evä. Mietin, mikä se oli, ja sitten se alkoi kiitää meitä kohti", Cheslei Akima kertoi. Vaaleanharmaista raidoistaan tunnistettava eläin oli tiikerihai, joka näytti olevan pidempi kuin heidän lähes neljä metriä pitkä kajakkinsa.

Vaikuttava yhteenotto

Tilanne kävi nopeasti hälyttäväksi, kun hai nappasi kajakin ja alkoi heiluttaa sitä. "Se ei päästänyt irti", nuori nainen sanoi. Yrittäessään ajaa eläimen pois, Alika Dickersonin oli valitettavasti lyötävä sitä useita kertoja. "Kolmannella kerralla se lopulta päästi irti. Se sukelsi hieman, roiski meitä hännällään ja ui pois", hän selitti yhä järkyttyneenä. Maalla pariskunta huomasi, että hai oli jättänyt puremajälkiä kajakkiin.

Onko tiikerihai laji, jota kannattaa varoa?

Vaikka hainpuremat ihmisiin ovat edelleen harvinaisia Havaijilla, vain 3–4 tapausta vuodessa, paikallisviranomaiset huomauttavat, että tiikerihai on laji, joka on useimmin osallisena tällaisissa kohtaamisissa. On kuitenkin tärkeää olla demonisoimatta näitä eläimiä: hait ovat luonnostaan rannikon ravintoketjun huipulla ja niillä on tärkeä rooli meren ekosysteemien tasapainon ylläpitämisessä.

Monissa tapauksissa vuorovaikutusta ihmisten kanssa selitetään ihmisen toiminnan lisääntymisellä niiden elinympäristössä. Oleskelemalla alueilla, joilla haita jo esiintyy, ihmiset lisäävät kohtaamisten todennäköisyyttä. Nämä puremat johtuvat useimmiten hämmennyksestä tai opportunistisesta tutkimusmatkasta, varsinkin kun tavanomaisen saaliin niukkuus voi saada eläimen testaamaan muita ravinnonlähteitä. Näihin tapauksiin liittyvät ärsykkeet voidaan sitten sisällyttää niiden käyttäytymiseen ilman, että ne välttämättä viittaavat ihmisiin kohdistuvaan aikomukseen.

Vaikka tämä kokemus on leimannut Cheslei Akimaa ja Alika Dickersonia, he eivät ole luopuneet merenkäytöstä. He kuitenkin kehottavat muita käyttäjiä noudattamaan äärimmäistä varovaisuutta: välttämään sameaa vettä, olemaan uimattamatta aamunkoitteessa tai hämärässä ja suosimaan valvottuja rantoja.