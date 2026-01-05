Search here...

Tämä palomies pelastaa koiran vedestä: Hänen tekonsa liikuttaa internetiä

Eläinten elämä
Julia P.
Dany Nîmes/Facebook

Nîmesiläinen palomies suoritti upean pelastusoperaation joulukuun lopulla 2025 sukeltamalla Canal de la Fontainen jäiseen veteen pelastaakseen hädässä olevan koiran. Tämä spontaani teko, joka kuvattiin ja jaettiin sosiaalisessa mediassa, liikutti nopeasti tuhansia internetin käyttäjiä.

Sankarillinen refleksi vaaran edessä

Partioidessaan kanavan lähellä palomies huomasi eläimen kamppailevan epätoivoisesti kylmässä vedessä. Epäröimättä hän riisui osittain vaatteet ja hyppäsi kanavaan uimaan koiraa kohti. Virrasta ja jäätävästä pakkasesta huolimatta hän onnistui nappaamaan paniikissa olevan eläimen ja tuomaan sen turvallisesti takaisin rannalle.

Pelastusoperaatio, joka kosketti internetin käyttäjien sydämiä

France Bleu Gard Lozèren ja lukuisten eläimiin liittyvien kuvausten jakama pelastusvideo herätti välittömän tunne-aallon. ”Koskettava”, ”Bravo, silkkaa sankaruutta ”, ”Todellinen tuntematon sankari” : kommentteja tulvi, ja niissä ylistettiin palomiehen rohkeutta ja inhimillisyyttä. Näkyvästi uupunut mutta vahingoittumaton koira otettiin heti pelastuksen jälkeen hoitoon ja tunnistukseen.

Tämä tapaus havainnollistaa täydellisesti palomiesten ratkaisevaa roolia eläinten pelastustoiminnassa. He puuttuvat säännöllisesti tilanteeseen, jossa koirat ovat pudonneet kanaviin, jokiin tai lampiin, ja puuttuvat tilanteeseen samalla omistautumisella, olipa kyseessä sitten ihminen tai nelijalkainen seuralainen. Nîmesissä, kuten muuallakin, nämä yksinkertaiset mutta päättäväiset toimet muistuttavat siitä, että palomiehen ammatti ulottuu paljon tulipalojen sammuttamista pidemmälle: se on yleismaailmallisen avun tehtävä.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
Article précédent
Tutkijoiden mukaan persoonallisuutesi voi vaikuttaa kissasi persoonallisuuteen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tutkijoiden mukaan persoonallisuutesi voi vaikuttaa kissasi persoonallisuuteen.

Entä jos kissasi olisi osittain peili itsestäsi? Laaja brittiläinen tutkimus , joka julkaistiin tieteellisessä PLOS One -lehdessä, selvitti...

17-vuotias Addison kohtaa hain: veljensä sankarillinen teko

Näennäisen tavallinen veneretki muuttui järkyttäväksi koettelemukseksi. Floridassa 17-vuotias Addison selvisi hain hyökkäyksestä veljensä välittömän rohkeuden ansiosta. Tarina sinnikkyydestä,...

Flossie täyttää 30 vuotta: maailman vanhin kissa juhlii syntymäpäiväänsä

Flossie ei ainoastaan puhalla 30 kynttilää loppuun: hän vahvistaa entisestään paikkaansa kissaeläinten historiassa. Tämä brittiläinen kissa, jonka Guinnessin...

Tässä eläimessä todellisten ystävien saaminen hidastaa ikääntymistä.

Ikääntyminen on osa matkaa, niin ihmisille kuin eläimillekin. Ja joskus tiede tarjoaa löytöjä, jotka ovat yhtä huvittavia kuin...

Vähemmän vauvoja, enemmän lemmikkejä: uuden sukupolven valinta?

Tänään on noussut esiin yllättävä mutta paljastava havainto: uusi sukupolvi näyttää hylkäävän perinteisen vanhemmuuden lemmikkien hyväksi. Välittömän hellyyden,...

© 2025 The Body Optimist