Tämä palomies pelastaa koiran vedestä: Hänen tekonsa liikuttaa internetiä

Nîmesiläinen palomies suoritti upean pelastusoperaation joulukuun lopulla 2025 sukeltamalla Canal de la Fontainen jäiseen veteen pelastaakseen hädässä olevan koiran. Tämä spontaani teko, joka kuvattiin ja jaettiin sosiaalisessa mediassa, liikutti nopeasti tuhansia internetin käyttäjiä.

Sankarillinen refleksi vaaran edessä

Partioidessaan kanavan lähellä palomies huomasi eläimen kamppailevan epätoivoisesti kylmässä vedessä. Epäröimättä hän riisui osittain vaatteet ja hyppäsi kanavaan uimaan koiraa kohti. Virrasta ja jäätävästä pakkasesta huolimatta hän onnistui nappaamaan paniikissa olevan eläimen ja tuomaan sen turvallisesti takaisin rannalle.

Pelastusoperaatio, joka kosketti internetin käyttäjien sydämiä

France Bleu Gard Lozèren ja lukuisten eläimiin liittyvien kuvausten jakama pelastusvideo herätti välittömän tunne-aallon. ”Koskettava”, ”Bravo, silkkaa sankaruutta ”, ”Todellinen tuntematon sankari” : kommentteja tulvi, ja niissä ylistettiin palomiehen rohkeutta ja inhimillisyyttä. Näkyvästi uupunut mutta vahingoittumaton koira otettiin heti pelastuksen jälkeen hoitoon ja tunnistukseen.

Tämä tapaus havainnollistaa täydellisesti palomiesten ratkaisevaa roolia eläinten pelastustoiminnassa. He puuttuvat säännöllisesti tilanteeseen, jossa koirat ovat pudonneet kanaviin, jokiin tai lampiin, ja puuttuvat tilanteeseen samalla omistautumisella, olipa kyseessä sitten ihminen tai nelijalkainen seuralainen. Nîmesissä, kuten muuallakin, nämä yksinkertaiset mutta päättäväiset toimet muistuttavat siitä, että palomiehen ammatti ulottuu paljon tulipalojen sammuttamista pidemmälle: se on yleismaailmallisen avun tehtävä.