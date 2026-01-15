Search here...

Kuukausia kateissa ollut kissa ilmestyy uudelleen 250 kilometrin päästä; sen tarina valloittaa internetin myrskyn lailla.

Eläinten elämä
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Septimiu Lupea/Pexels

Filou-kissa, joka katosi elokuussa 2025 moottoritien levähdysalueelta Gironan lähellä Espanjassa, on juuri ilmestynyt uudelleen Olonzaciin, Héraultin alueelle Ranskaan, 250 kilometrin päähän. Sen omistajat, Patrick ja Evelyne Sire, kokevat ihmeen viiden kuukauden tuloksettomien etsintöjen jälkeen.

Äkillinen katoaminen Kataloniassa

Filou pakeni perheen matkailuauton avoimesta ikkunasta Espanjan moottoritien levähdysalueella 9. elokuuta 2025. Héraultin alueelta kotoisin oleva pariskunta ilmoitti välittömästi paikallisille eläinsuojille, teki poliisiilmoituksen ja julkaisi kadonneista kissoista kertovia ilmoituksia ympäri Kataloniaa. Huolimatta raporteista Filouta muistuttavista kissoista, mitkään johtolangat eivät tuottaneet konkreettisia tuloksia. Viiden kuukauden ajan Evelyne menetti yöuniaan : "Tarkistimme jokaisen kuvan kulkukissasta Facebook-ryhmissä." Toivo hiipui etäisyyden ja mahdollisten vaarojen edessä.

Pelastettu 500 metrin päässä kodistaan

Tammikuun 9. päivänä 2026 tapahtui ihme: Hompsin asukas (500 metrin päässä Olonzacista) löysi puutarhastaan heikentyneen mustavalkoisen kissan. Mikrosiru tunnisti sen: se oli Filou! Nainen vei kissan välittömästi eläinlääkäriin. "Naapurini huusi minulle: 'Minulla on kissasi!' Juoksin takaisin. Näin sen umpikujassa puutarhan päässä. Se oli laiha, mutta silti tunnistettavissa", Patrick Sire kertoo kyyneliin asti liikuttuneena.

250 kilometrin odysseia rajan yli

Kuinka Filou onnistui matkustamaan 250 kilometriä, moottoriteitä, jokia ja kaupunkialueita pitkin? Matkailevat kissat luottavat poikkeukselliseen hajuaistiinsa ja seuraavat usein vesistöjä tai sähkölinjoja muuttoreitteinä. Hänen aliravittu tilansa vahvistaa yksinäisen ja vaarallisen matkan. Eläinlääkärit totesivat hänen tassuissaan vammoja ja vakavan nestehukan, mutta Filou toipui nopeasti tehohoidon ansiosta. Hänen vuonna 2018 istutettu RFID-siru osoittautui ratkaisevaksi.

Kissan vaisto uhmaa tiedettä

Tämä tapaus tuo mieleen muita kissaeepoksia: kissoja, jotka palaavat kotiin 300 kilometrin matkan jälkeen, ylittäen meriä tai vuoria. Niiden avaruudellinen muisti yhdistettynä hämmästyttävään kestävyyteen rikkoo kuviteltavissa olevan rajoja. Internet on liekeissä: #FilouTheTraveler on kerännyt tuhansia jakoja. Patrick ja Evelyne vahvistavat nyt kaikkia toiveita: "Hän ei koskaan enää lähde."

Oppitunti toivosta ja teknologiasta

Filoun tarina todistaa kissojen horjumattoman kiintymyksen koteihinsa ja mikrosirujen tehokkuuden. Olonzacissa koko kylä juhlii tänään tätä epätodennäköistä paluuta, joka on sekä eläinten että ihmisten sinnikkyyden symboli. Täynnä ja kehräten Filou on palannut koriinsa, tietämätön sankari rajat ylittävässä saagassa.

Ihmisten sinnikkyyden, täysin tuntemattomien ihmisten solidaarisuuden ja teknologian ratkaisevan tärkeän avun ansiosta tämä tarina osoittaa, että toivo voi syntyä uudelleen jopa kuukausien hiljaisuuden jälkeen. Ainutlaatuinen seikkailu, joka kannustaa myös lemmikkien omistajia olemaan koskaan luovuttamatta... ja hankkimaan lemmikeilleen mikrosirun, sillä joskus siru tuo mukanaan ihmeitä.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Nämä palkitut luontokuvat saavat hymyn takaisin huulille.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Nämä palkitut luontokuvat saavat hymyn takaisin huulille.

Luontokuvaajat onnistuvat sekunnin murto-osassa vangitsemaan elämän raa'an olemuksen. Refocus Photographer of the Year Awards 2025 -palkintojenjako paljastaa sarjan...

Tämä palomies pelastaa koiran vedestä: Hänen tekonsa liikuttaa internetiä

Nîmesiläinen palomies suoritti upean pelastusoperaation joulukuun lopulla 2025 sukeltamalla Canal de la Fontainen jäiseen veteen pelastaakseen hädässä olevan...

Tutkijoiden mukaan persoonallisuutesi voi vaikuttaa kissasi persoonallisuuteen.

Entä jos kissasi olisi osittain peili itsestäsi? Laaja brittiläinen tutkimus , joka julkaistiin tieteellisessä PLOS One -lehdessä, selvitti...

17-vuotias Addison kohtaa hain: veljensä sankarillinen teko

Näennäisen tavallinen veneretki muuttui järkyttäväksi koettelemukseksi. Floridassa 17-vuotias Addison selvisi hain hyökkäyksestä veljensä välittömän rohkeuden ansiosta. Tarina sinnikkyydestä,...

Flossie täyttää 30 vuotta: maailman vanhin kissa juhlii syntymäpäiväänsä

Flossie ei ainoastaan puhalla 30 kynttilää loppuun: hän vahvistaa entisestään paikkaansa kissaeläinten historiassa. Tämä brittiläinen kissa, jonka Guinnessin...

Tässä eläimessä todellisten ystävien saaminen hidastaa ikääntymistä.

Ikääntyminen on osa matkaa, niin ihmisille kuin eläimillekin. Ja joskus tiede tarjoaa löytöjä, jotka ovat yhtä huvittavia kuin...

© 2025 The Body Optimist