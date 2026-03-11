Lähi-idän sota: Dubaissa eläimet joutuvat joukkohylkäämisen uhreiksi

Lähi-idän konflikti kärjistyy päivittäin ja syöksee lukuisia kaupunkeja kaaokseen. Dubai, vaikuttajien turvasatama ja ylellisyyden ja ylenpalttisuuden kaupunki, on joutunut useiden iskujen kohteeksi. Vaikka paikallishallinto kehottaa ihmisiä olemaan paniikkimatta, ulkomaalaiset ovat kiirehtineet pakkaamaan laukkujaan ja jättäneet lemmikkinsä kotiin.

Eläimet, konfliktin näkymättömät uhrit

Kissa loukussa parvekkeella, sen mau'untu kuin avunhuuto. Kissanpennut jätetty oman onnensa nojaan lähes aavekaupungissa. Koira sidottuna lyhtypylvääseen odottamassa omistajaansa, joka ei koskaan palaa, ja kymmenet muut vaeltelevat autioilla kaduilla pannat edelleen kiinni. On mahdotonta pysyä koskemattomana näille autiuden ja syvän eläinten kärsimyksen näkymille. Lähi-idän konfliktin puhjettua Dubai on joutunut haavoittuvaan asemaan. Tämä kaupunki, jota aikoinaan kutsuttiin Eldoradoksi, on vähitellen vajonnut epävarmuuteen pakottaen ulkomaalaiset varaamaan lentoja "turvallisempiin" maihin, jotka sijaitsevat "sota-alueen" ulkopuolella.

Rauhoittavista julistuksistaan huolimatta maan johtajat eivät onnistuneet voittamaan pahamaineista "selviytymisvaistoa". Yhdistyneiden arabiemiirikuntien asukkaat hylkäsivät huvilansa ja huimaavat kattohuoneistonsa etsiäkseen turvaa ja pelastaakseen oman henkensä, jättäen lemmikkinsä synkän kohtalon eteen. Tämän joukkopaon jälkeen eläinsuojeluyhdistykset ovat olleet hukkua pyyntöihin, ja eläinsuojelujärjestöt ovat raivoissaan tällaisesta inhimillisyyden puutteesta.

Nämä eläimet, jotka oli hylätty kuin roskat vihamielisessä ympäristössä, huomasivat yhtäkkiä olevansa ilman perhettä. Telegraph-lehden välittämän UAE Animal Communityn vapaaehtoisen kertomuksen mukaan jotkut ihmiset jopa pyysivät eläinlääkäreiltä ennenkuulumatonta: "Eutanasiaa terveille eläimilleen... koska he eivät halua maksaa muuttokustannuksia tai paperitöitä."

Dubaista pakenevat ulkomaalaiset hylkäävät lemmikkinsä kaduille ja pelastuskeskusten ulkopuolelle kiirehtiessään poistumaan Persianlahden valtiosta https://t.co/zQBUTrzueI — Daily Mail (@DailyMail) 9. maaliskuuta 2026

Vaikuttajat kiistan ytimessä

"Hankalat" hallinnolliset menettelyt ovat toistuva teema vaikuttajien väittelyissä. Näin oli internet-sensaatio Maddy Burciagan tapauksessa, joka jätti savusumun taakseen paistatellakseen Mauritiuksen sinisen taivaan alla. Vaikka hän jatkaa palmuista kertovien tarinoiden julkaisemista ja sopeutumista uuteen trooppiseen elämäänsä, hänen koiransa Maya pysyi Dubaissa. Hän selvensi tilanteen muistuttaen kaikkia, että hänen koiransa oli hyvissä käsissä: heidän lastenhoitajansa käsissä. Hän tarkensi myös, ettei kyseessä ollut yksisuuntainen matka ja että perhe yhdistyisi pian uudelleen.

Tästä puolustusyrityksestä huolimatta Eläinliitto ei kaunistellut sanojaan. "Koira ei koskaan jättäisi ihmistä pelastaakseen oman nahkansa. Koirat ovat valmiita käymään läpi sodan pysyäkseen ihmistensä kanssa. Siinä on koko ero uskollisuuden... ja mukavuuden välillä", se raivosi X:ssä (entinen Twitter) viitaten räikeään empatian puutteeseen. Nämä koirat ja kissat, jotka olivat aina tunteneet kodin lämmön, vaipuivat loputtomasta kiintymyksestä täydelliseen kurjuuteen vain muutamassa päivässä yksinkertaisesti siksi, että heidän paperityönsä eivät olleet "kunnossa". Ja Dubain pienimuotoiset eläinsuojat ovat niin täynnä, etteivät ne pysty pelastamaan kaikkia näitä kodittomia eläimiä.

Eläinten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää yksinkertaistaa menettelytapoja.

Vaikka vaikuttajat voivat varaa merinäköalalla varustettuihin huviloihin, merkkivaatteisiin ja luksusautoihin, internetin käyttäjät ovat päätelleet, että heillä on varaa myös yksityiskoneeseen ratkaistakseen karvaisiin seuralaisiinsa liittyvät "hallinnolliset ongelmat". Näin on kertoman mukaan tehnyt lifestyle-sisällöntuottaja Jade Lavoie, jolla on 1,3 miljoonaa seuraajaa. Paljon järkevämpi ja loogisempi valinta kuin hylätä lemmikki aavikolla tai palavien kaupunkien laitamille. Tavallisille matkailijoille, joilla ei ole budjettia matkustaa kuten julkkikset, se on hieman monimutkaisempaa. Luvattuun maahan pääseminen uskollisen nelijalkaisen ystävän kanssa vaatii kärsivällisyyttä.

”Euroopan unioniin tulevien eläinten edellytykset, erityisesti rabiesvasta-aineiden testausvaatimus, joka on tehtävä 30 päivää rokotuksen jälkeen ja kolme kuukautta ennen Ranskaan saapumista”, Brigitte Bardot -säätiö selittää. Tilanteen kiireellisyyden ja yhä useammin tulevien ohjusvaroitusten vuoksi näiden määräaikojen noudattaminen on vaikeaa. Vuonna 2022 Ukraina kuitenkin teki poikkeuksen lakiin erityissäännöksellä, jonka mukaan pakolaiset voivat tuoda eläimensä mukanaan olosuhteistaan riippumatta.

Kaupungissa, jossa kaikki näyttää olevan mahdollista, lemmikkien perusturvallisuuden tarjoamisen tulisi olla normi, ei poikkeus. Kuvat nälkäisistä kissanpennuista parvekkeilla ja autioilla kaduilla vaeltelevista kulkukoirista ovat hiljaisia vetoomuksia maailmanlaajuiseen tietoisuuteen. Koska jokaisen hylätyn eläimen takana on tarina petetystä uskollisuudesta. Hylkääminen ei ole ratkaisu; se on vitsaus, kuvastaa ihmisen turmeluksen syvyyttä.