Miksi hevosten intuitio kiehtoo tutkijoita, tutkimuksen mukaan

Hevoset eivät ole vain ihania seuralaisia: ne näyttävät kykenevän "lukemaan" tunteitamme. Äskettäin tehty ranskalainen tutkimus paljastaa, että näillä eläimillä on hämmästyttävä herkkyys ihmisten tunnesignaaleille ja että ne pystyvät havaitsemaan pelkomme tai ilomme hajuaistin avulla, mikä vahvistaa aidon lajien välisen tunnetartunnan.

Ainutlaatuinen hajuelämys

Ymmärtääkseen tätä ainutlaatuista kykyä INRAE:n tutkijat Léa Lansaden johdolla kehittivät omaperäisen kokeen. He keräsivät 30 vapaaehtoiselta kehon hajuja sen jälkeen, kun he olivat katsoneet elokuvia, jotka herättivät joko pelkoa (kauhuelokuvat) tai iloa (komediat), käyttämällä kainaloihin asetettuja näytteitä. Nämä näytteet annettiin sitten 43 walesilaiselle tammalle kolmessa tilanteessa: ihmisen kanssa vuorovaikutuksessa, sateenvarjon äkillisessä avautumisessa ja tuntemattoman esineen tutkimisessa.

Tulokset olivat silmiinpistäviä. Pelottavien hajujen kanssa samaistuneet hevoset olivat valppaampia, säikähtivät enemmän ja pitivät pidemmän etäisyyden. Sitä vastoin iloiset tuoksut herättivät rennompaa ja uteliaampaa käyttäytymistä.

Pelko ja ilo: mitattavia reaktioita

Tammat nuuhkivat uusia tuoksuja pidempään, mikä osoitti niiden kyvyn erottaa ne tarkasti. Mielenkiintoista kyllä, ne käyttivät positiivisten signaalien vastaanottamiseen ensisijaisesti vasenta sierainta, mikä vastaa miellyttävien tunteiden kanssa käytävään aivojen toimintaa.

Fysiologisesti niiden syke nopeutui pelkoa aiheuttavien hajujen seurauksena ilman kortisolin nousua, mikä viittaa pikemminkin sopeutuneeseen valppaustilaan kuin krooniseen stressiin. Kuten Léa Lansade selittää, "pelon haju saa hevoset erittäin valppaiksi ja aiheuttaa emotionaalisen tartunnan." Toisin sanoen tunteemme kirjaimellisesti ylittää lajin.

Intuitio, joka ulottuu paljon näkö- ja kuuloaistin tuolle puolen

Tämä herkkyys ylittää hevosten jo tunnetun kyvyn lukea ilmeitämme ja äänensävyjämme. Niiden hajuaisti korostaa luonnollista ja voimakasta empatiaa, jota voidaan hyödyntää eläinavusteisessa terapiassa tai hevosterapiassa. Hevoset eivät vain reagoi; ne tulkitsevat signaalejamme hienovaraisesti ja mukauttavat käyttäytymistään sen mukaisesti, mikä edistää vahvan ja hyödyllisen emotionaalisen siteen syntymistä molemmille osapuolille.

Kohti muita tunteita ja konkreettisia sovelluksia

Vaikka tämä tutkimus keskittyy pelkoon ja iloon, tutkijat aikovat tutkia myös muita tunteita, kuten surua tai vihaa, sekä emotionaalista vastavuoroisuutta: voivatko hevoset vaikuttaa tunteisiimme yhtä paljon kuin me vaikutamme heidän tunteisiinsa?

Tämän havainnon tarkka luonne on edelleen epäselvä: onko se evoluutiosta periytynyt vaisto vai (valitettavasti) kesyttämisen kautta hankittu sosiaalinen taito? Tuleva tutkimus, joka kattaa myös muita rotuja ja uroshevosia, antaa meille mahdollisuuden yleistää tuloksia ja ymmärtää paremmin, miten näitä kykyjä voidaan käyttää yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Viime kädessä tämä tutkimus osoittaa, että tunteemme eivät rajoitu vain meihin itseemme: hevoset voivat havaita, tuntea ja jopa vahvistaa niitä. Hevosista tulee näin ollen todellisia tunnekumppaneita, jotka kykenevät vahvistamaan hyvinvointiamme ja rikastuttamaan vuorovaikutustamme.