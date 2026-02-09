Search here...

Floridassa kylmä sää aiheuttaa hämmästyttävän "iguaanisateen"

Eläinten elämä
Auringonpaisteestaan ja leudosta ilmastostaan tunnettu Florida todisti hiljattain kauhuelokuvan arvoisen kohtauksen: iguaanit putosivat puista kuin sataisi. Tämä yllättävä ilmiö liittyy poikkeukselliseen kylmänjaksoon ja näiden matelijoiden ainutlaatuisiin biologisiin ominaisuuksiin.

Aurinkoinen osavaltio kohtaa epätavallisen kylmän

Aurinkovaltio tunnetaan paremmin rannoistaan ja palmuistaan kuin hyytävistä lämpötiloistaan. Viime päivinä joillakin alueilla on kuitenkin mitattu poikkeuksellisen alhaisia lämpötiloja, jotka ovat selvästi vuodenaikojen normeja alhaisemmat. Orlandossa lämpömittari laski jopa noin -4 asteeseen, mikä on harvinaista tällä alueella maata. Tämä äkillinen lämpötilan lasku on laukaissut ketjureaktion paikallisten villieläinten, erityisesti vihreiden iguaanien, keskuudessa.

Miksi iguaanit putoavat puista?

Iguaanit ovat kylmäverisiä matelijoita, mikä tarkoittaa, että ne ovat täysin riippuvaisia ulkolämpötilasta lihastensa aktivoimiseksi ja elintärkeiden toimintojensa ylläpitämiseksi. Kylmän sään saapuessa niiden aineenvaihdunta hidastuu huomattavasti. Tämän jälkeen ne vaipuvat uneliaisuuteen, lähes täydelliseen liikkumattomuuteen.

Puissa auringossa paistattelemassa istuvat iguaanit menettävät yhtäkkiä kykynsä takertua oksiin, kun lämpötila laskee liian nopeasti. Tämän seurauksena ne putoavat maahan jäätyneinä, luoden vaikutelman todellisesta "iguaanisateesta". Näytelmä on paikallisille yhtä hämmästyttävä kuin se onkin hämmentävä.

Väliaikainen tyyneys, ei tappava sade

On tärkeää selventää, että nämä kaatumiset eivät aina tarkoita eläimen kuolemaa. Monissa tapauksissa iguaanit yksinkertaisesti halvaantuvat kylmyydestä. Lämpötilan noustessa jotkut niistä palautuvat vähitellen liikkuvuuteensa ja voivat liikkua eteenpäin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Tämä reaktio on siis ensisijaisesti fysiologinen vaste voimakkaalle lämpöstressille, eikä systemaattisesti kuolemaan johtava ilmiö.

Harvinainen ilmiö, mutta sellainen, joka on jo havaittu.

Vaikka tämä "iguaanisade" oli laajuudeltaan vaikuttava, se ei ole ensimmäinen kerta, kun sitä on esiintynyt Floridassa. Samanlaisia jaksoja on havaittu aiempien kylmien jaksojen aikana, mutta harvoin näin alhaisissa lämpötiloissa tai huonossa näkyvyydessä kaupunkialueilla.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa luonnonsuojelupalvelut perustivat keräyspisteitä. Asukkaita pyydettiin ilmoittamaan tai tuomaan takaisin kaikki pihoillaan, kaduilla tai julkisilla paikoilla löydetyt liikkumattomat iguaanit. Useita tuhansia eläimiä saatiin talteen. Koska ne olivat suojelemattomia, jotkut iguaanit valitettavasti lopetettiin "Floridan määräysten mukaisesti", kun taas toisista huolehdittiin paikallisten protokollien mukaisesti.

Lyhyesti sanottuna tämä tapahtuma muistuttaa perustotuudesta: äärimmäisillä ilmastonmuutoksilla voi olla yllättäviä, joskus jopa näyttäviä, vaikutuksia ekosysteemeihin ja niitä eläviin lajeihin. Tämä "iguaanisade" ei ole pelkästään "viraalinen kuriositeetti", vaan myös esimerkki ilmaston vaikutuksesta eläviin olentoihin – ja muistutus siitä, että lajien, ilmaston ja ihmisten välinen tasapaino on edelleen yhtä hauras kuin kiehtovakin.

Touretten oireyhtymästä kärsivä hän näyttää, kuinka hänen koiransa auttaa häntä hallitsemaan tic-oireitaan.

