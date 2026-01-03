Search here...

Superyksinkertainen kampausvinkki, joka antaa sinulle tyylikkään ilmeen kahdessa minuutissa

Tatiana Richard
Perhosleikkuri ja kaksi minuuttia riittää muuttamaan sotkuiset hiukset elegantiksi, strukturoiduksi nutturaksi. Tämä TikTokissa ja Instagramissa hittinä ollut viraalitemppu näyttää upealta kaikille hiustyypeille ja sopii täydellisesti mihin tahansa tilaisuuteen.

Välttämättömät varusteet

Ota perhospidike (klassinen 10–12 cm malli, mieluiten kiiltävästä tai mattapintaisesta asetaattipinnasta). Harjaa hiukset selvittämään ne ja suihkuta hieman hiuslakkaa, jos ne kestävät hyvin. Vaihtoehtoisesti voit käyttää ohutta kuminauhaa pitkien hiusten pitoon.

Vaihe 1: Valmistele pohja

Kerää kaikki hiuksesi korkealle tai puolikorkealle poninhännälle niskassa saadaksesi maksimaalisen tyylikkyyden. Kiinnitä kuminauhalla (tai sormillasi, jos käytät vain klipsiä). Vedä varovasti tyvestä saadaksesi luonnollista volyymia. Kierrä poninhäntä tiukasti itsensä ympärille.

Vaihe 2: Rullaa ja kiinnitä

Kierrä poninhäntä pyöreäksi nutturaksi ja kierrä se sisäänpäin kuin etana. Aseta perhospidike vaakasuoraan keskelle: pujota toinen piikki nutturan alle ja toinen sen yli ja kiinnitä suortuvat koukulla. Kierrä pidikettä pystysuunnassa lukitaksesi sen.

Vaihe 3: Säädä ja tarkenna

Vedä hiussuortuvia varovasti nutturasta saadaksesi tyylikkään ja sotkuisen lopputuloksen. Työnnä irtokarvat pidikkeen alle hammastikulla tai sormella. Suihkuta hiuslakkaa ja lisää halutessasi irtokiharat sivuille. Lopputuloksena on tyylikäs, tuuhea nuttura, joka pysyy paikoillaan koko päivän.

Muunnelmia kaikkiin tyyleihin

Lyhyet hiukset? Laita ne puoliksi ylös ja kierrä latvat. Iltaisin voit koristella ne strassikiinnityksillä. Suorat hiukset: kierrä tiukemmin; kiharat hiukset: jätä ne tuuheiksi. Etu: irtoaa sekunneissa, ei vaadi lämpöä tai monimutkaisia työkaluja.

Nopea, elegantti ja vaivaton – tämä perhosleikkitemppu todistaa, että joskus vain kaksi minuuttia ja oikea asuste riittää minkä tahansa tyylin kohentamiseen. Olipa kyseessä spontaanit treffit, työpäivä tai tyylikäs ilta, tämä nuttura mukautuu toiveisiisi ja tyyliisi vahingoittamatta hiuksiasi. Jälleen yksi todiste siitä, että yksinkertaisuus, kun se hallitaan, on edelleen tyylikkään lopputuloksen avain.

Tämän kuuluisan kampaajan mukaan nämä 5 hiusväriä hallitsevat vuonna 2026

