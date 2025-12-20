Search here...

Stranger Things -kampaukset eivät ole enää salaisuus: niiden luoja paljastaa vihdoin kaiken.

Kun "Stranger Things" valmistautuu sulkemaan viimeisen lukunsa, fanit ovat liian kiireisiä seuraamaan Ylösalaisen tarinan seuraamista keskittyäkseen hahmojen kampauksiin. Monet kuitenkin ylistävät näyttelijöiden kampauksia. Ja tietenkin Steve Harrington ilmentää täydellisesti 80-luvun estetiikkaa föönatulla leikkauksellaan ja muutamalla pörröisellä hiuksellaan.

Uskomattomat hiustenmuutokset

Jos olet vannoutunut "Stranger Things" -fani, tunnet luultavasti kaikkien hahmojen profiilit, Demogorgonien heikkoudet, Elevenin lempiruoan ja "Dungeons & Dragonsin" säännöt. Mutta oletko huomannut hahmojen uskomattomat kampaukset, jotka ovat häiritsevän realistisia? Wheelersien, Byersien ja parantumattoman Steven kampaukset eivät ole pelkkiä yksityiskohtia, vaan ne määrittelevät sarjan ja jalottavat sen ajallaan.

Tarina sijoittuu 80-luvulle, walkmanien, korkeavyötäröisten farkkujen ja kirkasväristen vaatteiden aikakauteen. Luonnollisesti tasalaatuisuus päästä varpaisiin oli avainasemassa. Niinpä kampaaja Sarah Hindsgaul lainasi asiantuntemustaan näyttelijöille muodonmuutoksen aikaan, joka tuntui ajassa taaksepäin hyppyltä.

Todennäköisesti irvistit Willin visuaalisesti näyttävälle kulholeikkaukselle ja kenties jopa irvistit Billyn kultaiselle takatukkalle. Todennäköisesti halusit myös leikata Millie Bobby Brownin laineikkaalle, otsatukkaiselle polkkatukkalle hänen Kalifornian-aikanaan. Nämä leikkaukset ovat kuitenkin taideteoksia, lukemattomien työtuntien tulosta. Ohuet rullat ja runsaasti hiuslakkaa ovat välttämättömiä kulissien takana. Itse asiassa kampaaja itse jakaa eksklusiivisia kulissien takaisia kurkistuksia miljoonan seuraajansa kanssa.

250 permanenttia tehtynä kuvauksissa

Sarjassa pikkutarkasti uudelleen luodut 80-luvun ikoniset kampaukset eivät ole kaikkea muuta kuin yleisesti rakastettuja. Ne herättävät joillekin ikäviä muistoja, toisille nostalgian symboleja ja herättävät ristiriitaisia reaktioita. Internetin käyttäjät eivät ole epäröineet verrata Eddien hiustenleikkausta moppiin tai Billyn hiustenleikkausta rotanhäntiin. Tietenkin voit tehdä omille hiuksillesi mitä haluat.

Todellinen saavutus piilee jokaisen kampauksen pidossaan ja kestävyydessä, erityisesti toiminnan tuoksinassa. Saavuttaakseen vuosikymmenelle tyypillisen laineikkaan ilmeen kampaaja turvautui vanhaan käytäntöön, jonka aikoinaan ajateltiin olevan vain hienostuneiden kaupunginosien ikääntyneiden käytössä: permanenttiin. Hän suoritti niitä peräti 250 kertaa kuvausten aikana. Tämä selittää, miksi nämä irtonaiset kiharat kestävät intensiivisistä taisteluista demogorgonien ja Ylösalaisen aistittavan kosteuden kanssa huolimatta.

Mutta myös peruukit, jotka luovat täydellisen illuusion

Stranger Thingsin virallinen kampaaja, joka on vastuussa taitavasti muotoilluista, pörröisistä lookeista ja alkuperäisiä realistisemmista hiustyyleistä, otti myös muutamia vapauksia. Uusimmalla kaudella, jota odotat innolla, Nancylla on peruukki, joka on pehmeämpi ja löysempi kuin ennen. Myöskään sarjan tähteä Eleveniä näyttelevä Millie Bobby Brown ei ole peruukkien ystävä. Vaikka hän suostui ajamaan päänsä kaljuksi ensimmäisellä kaudella, seuraavilla kausilla hän valitsee uskomattoman realistiset peruukit.

Sydämeltään rokkari Eddie käyttää myös tekohiuksia, jotka heijastelevat hänen tyyliään: tulinen, kuriton ja provosoiva. Ja juuri siinä pointti onkin. Kampaukset kehittyvät hahmojen mukana korostaen viestiä entisestään.

Kaikista näistä silkkisistä paljastuksista huolimatta kampaaja pitää yllä jännitystä käytettyjen tuotteiden suhteen, mutta ne ovat varmasti hienostuneempia kuin rakkaan Steve Harringtonin mainitsema ”Farrah Fawcette” -suihke.

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Tämä punainen hiusväri on nousemassa tämän hetken trendiksi.
Harmaiden tyvien esittely: hiustrendi, jota emme odottaneet tulevan

