Miksi hiukset tuntuvat staattisemmilta, litteämmiltä tai himmeämmiltä talven jälkeen?

Vinkkejä ja niksejä
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : azerbaijan_stockers/Freepik

Kevään saapuessa hiuksesi saattavat tuntua muuttuneilta. Staattisemmat, hieman latteat tai himmeät, ne näyttävät joskus vastustavan lämpimämpää säätä. Voit olla varma: tämä ilmiö on hyvin yleinen ja johtuu pääasiassa talven vaikutuksista hiuskuituihin ja päänahkaan.

Kuiva talvi-ilma koettelee hiuksia

Kylmempinä kuukausina ilma kuivuu huomattavasti. Ulkolämpötilan laskiessa ja sisälämpötilan noustessa ilmankosteus laskee huomattavasti. Tämän seurauksena hiuksesi menettävät osan luonnollisesta kosteudestaan. Kun hiuskuiduista puuttuu vettä, ne kuivuvat ja ovat alttiimpia ulkoisille tekijöille. Hiusten hankaaminen, muotoilu tai jopa pelkkä huivin käyttäminen voi tehdä hiuksista elottomammat ja vaikeammin käsiteltävät.

Ihotautilääkärit selittävät myös, että tämä kuivuus heikentää hiussuoneen muodostunutta suojakerrosta, joka ympäröi hiuskuitua. Kun tämä suojakerros on vähemmän sileä, valo heijastuu vähemmän tehokkaasti, jolloin hiukset näyttävät vähemmän kiiltäviltä. Tämä ei tarkoita, että hiuksesi olisivat "vaurioituneet" tai "ongelmalliset". Ne vain reagoivat ympäristöönsä, aivan kuten muukin kehosi.

Staattinen sähkö, talven suuri tähti

Jos hiuksesi tuntuvat toimivan omin voimin, kun otat hatun päästäsi, et todellakaan ole yksin. Staattinen sähkö on erityisen yleistä talvella. Se tapahtuu, kun hiuksiin kertyy sähkövaraus kitkan vuoksi. Hatut, takit tai huivit – erityisesti synteettisistä materiaaleista valmistetut – voivat pahentaa tätä ilmiötä.

Kuivassa ilmassa tämä sähkövaraus purkautuu hitaammin. Hiukset hylkivät toisiaan, mikä luo pahamaineisen "staattisen hiuksen" ilmiön, jota voi joskus olla vaikea hallita. Tämä ei ole vika eikä merkki "vaikeista" hiuksista: se on yksinkertaisesti fysiikkaa.

Miksi hiukset näyttävät litteämmiltä

Talven lopussa jotkut ihmiset huomaavat myös, että heidän hiuksensa näyttävät vähemmän tuuheilta.

  • Hattujen tai myssyjen usein toistuva käyttö voi painaa hiusjuuria puristuksiin useiden tuntien ajan. Tämä aiheuttaa tilapäistä hiusten luonnollisen liikkuvuuden menetystä ja litteämmän ulkonäön.
  • Myös päänahka voi hieman muuttua kylmänä vuodenaikana. Suojautuakseen kylmältä ja kosteuden puutteelta se saattaa tuottaa hieman enemmän talia.
  • Tämä ylimääräinen tali voi painaa hiusjuuria alas ja antaa vaikutelman, että hiuksista puuttuu volyymia, vaikka niiden rakenne pysyisi samana.

Talvi vaikuttaa myös kehoon

Talven lopussa havaitut hiusten muutokset eivät liity pelkästään ilmastoon. Kylmä vuodenaika voi vaikuttaa myös koko kehoon. Auringonvalon puute, elämäntapamuutokset ja vuodenaikojen hormonaaliset vaihtelut voivat kaikki vaikuttaa epäsuorasti.

Jotkut tutkimukset viittaavat siihen, että hiustenlähtö voi olla hieman voimakkaampaa tiettyinä aikoina vuodesta, erityisesti talven lopussa. Nämä vaihtelut ovat kuitenkin täysin luonnollisia: hiukset noudattavat kasvusykliä, joka kehittyy ympäri vuoden.

Näin autat hiuksiasi saamaan takaisin kiillon

Hyviä uutisia: kevään palatessa hiukset usein vähitellen palautuvat tasapainoonsa. Ilma kosteutuu ja talven aiheuttamat vauriot vähenevät. Muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä voit myös antaa niille pienen piristysruiskeen:

  • kosteuttaa pituuksia ravitsevilla hoidoilla
  • rajoittaa kitkaa synteettisten kankaiden kanssa
  • Valitse hellävaraisia ja suojaavia tuotteita.
  • vältä liian tiukkoja kampauksia

Tarkoituksena ei ole "korjata" hiuksiasi, vaan pikemminkin ohjata niitä hellävaraisesti.

Loppujen lopuksi hiukset – kuten koko vartalo – muuttuvat vuodenaikojen, tapojen ja ympäristön mukaan. Ja tämä sopeutumiskyky on myös osa niiden luonnollista kauneutta.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
"Kukkiva geeli", tämä japanilainen manikyyri on uusi trendi vuodelle 2026

