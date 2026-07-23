Kuinka usein hiuksia oikeasti pitäisi pestä?

Vinkkejä ja niksejä
Léa Michel
Photo d'illustration : Design by Magnific

Pitäisikö hiuksesi pestä joka päivä, kolmen päivän välein vai vain kerran viikossa? Vaikka kysymys nousee usein esiin, vastaus ei ole kaikkea muuta kuin yksiselitteinen. Paras rutiini on ennen kaikkea se, joka sopii hiuksillesi, päänahkallesi... ja jokapäiväiseen elämääsi.

Päivittäinen shampoopesu: hyvä vai huono idea?

Toisin kuin yleisesti uskotaan, hiusten pesemistä joka päivä ei välttämättä suositella. Tiheä shampoopesu voi itse asiassa poistaa talirauhasten eritettä, joka on päänahkaa ja hiusvartta suojaava luonnollinen kalvo. Tämän seurauksena päänahka voi tuottaa vielä enemmän talia, mikä antaa vaikutelman, että hiukset rasvoittuvat entistä nopeammin.

Ei kuitenkaan tarvitse tuntea syyllisyyttä: jos elämäntyylisi tai mukavuustasosi pakottaa sinut pesemään hiuksesi päivittäin, se on täysin ok. Tärkeintä on käyttää sopivia tuotteita ja kuunnella hiustesi tarpeita.

Jokaisella hiustyypillä on oma rytminsä

Ihanteellinen tiheys riippuu pääasiassa hiustesi luonteesta.

  • Hienot tai rasvoittuvat hiukset hyötyvät usein pesusta kahden tai kolmen päivän välein.
  • Niin sanotut "normaalit" hiukset löytävät yleensä tasapainonsa yhdellä tai kahdella shampoopesulla viikossa.
  • Kuivat, kiharat tai pörröiset hiukset , jotka ovat luonnostaan vähemmän rasvoittuvia, voidaan usein pestä harvemmin niiden pehmeyden ja kosteutuksen säilyttämiseksi.

Sen sijaan, että noudattaisit tiettyä sääntöä, tarkkaile vain, miten hiuksesi reagoivat.

Myös elämäntapasi muuttavat asioita

On mahdotonta puhua pesutiheydestä ottamatta huomioon päivittäistä rutiiniasi. Treeni, runsas hikoilu, saasteet tai jopa muotoilutuotteiden säännöllinen käyttö voivat saada sinut haluamaan pestä hiuksesi useammin. Toisaalta, jos päänahkasi pysyy mukavana ja hiuksesi pysyvät raikkaina useita päiviä, ei ole tarvetta pestä hiuksiasi shampoolla aikaisemmin. Aikataulusi, tapasi ja mieltymyksesi ovat aivan yhtä tärkeitä kuin suositukset.

Oikeat tavat hellävaraiseen pesuun

Pesutiheys ei ole kaikki kaikessa: aivan yhtä tärkeää on, miten peset hiuksesi. Valitse haaleaa vettä kuuman sijaan, hiero päänahkaa hellävaraisesti sormenpäilläsi hankaamatta voimakkaasti, huuhtele huolellisesti ja valitse hiustyypillesi sopiva shampoo. Eikä tarvitse käyttää suurta määrää: usein riittää pieni määrä.

Haluatko pitää shampoopesut tauotta? Tee se vähitellen.

Jos haluat vähentää hiustenpesukertoja, on parasta tehdä se vähitellen. Päänahka tarvitsee joskus muutaman viikon löytääkseen uuden tasapainon. Pesujen välillä kuivashampoo voi tarjota nopean raikkauden, kun taas nutturakampaus helpottaa ylimääräisen päivän odottamista, jos haluat.

Ei ole olemassa absoluuttista sääntöä

Viime kädessä paras pesutiheys on se, joka sopii sinulle. Kyllä, usein on parempi pidentää pesukertoja kuin pestä hiukset joka päivä. Jokainen tekee kuitenkin mitä haluaa... ja mitä pystyy. Päivittäisten rajoitusten, treenien, hiustyypin tai yksinkertaisesti henkilökohtaisten mieltymysten vuoksi ei ole olemassa yleispätevää sääntöä.

Tärkeintä on löytää itselle sopiva rutiini. Terveet hiukset eivät noudata tiukkaa aikataulua; ne heijastavat ensisijaisesti sinulle sopivaa tasapainoa.

Léa Michel
Léa Michel
Olen intohimoinen ihonhoidosta, muodista ja elokuvista, ja omistan aikani uusimpien trendien tutkimiseen ja inspiroivien vinkkien jakamiseen, joiden avulla voit tuntea olosi hyväksi omassa ihossasi. Minulle kauneus on aitoudessa ja hyvinvoinnissa, ja se motivoi minua tarjoamaan käytännön neuvoja tyylin, ihonhoidon ja henkilökohtaisen täyttymyksen yhdistämiseen.
Article précédent
Tämä virhe voi heikentää kynsiä huomaamattasi.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tämä virhe voi heikentää kynsiä huomaamattasi.

Halkeilevatko, katkeilevatko helposti vai tuntuvatko kyntesi kasvavan hitaammin? Ennen kuin syytät vitamiininpuutosta tai "luonnostaan hauraista" kynsistä, on olemassa...

Nämä vinkit voivat auttaa tuoksua kestämään koko päivän

Hajuvesi on henkilökohtainen ilo, mutta se ei ole missään nimessä velvoite. Sukupuolestasi tai iästäsi riippumatta voit vapaasti käyttää...

Miksi huulipuna ei kestä (ja miten se korjataan)

Huulipuna haalistuu, leviää tai katoaa muutaman tunnin kuluttua? Älä panikoi: muutama yksinkertainen vinkki voi muuttaa kauneusrutiinisi. Opi maksimoimaan...

Tämä japanilainen päänahan hieronta voi edistää terveempiä hiuksia

Entä jos hiustenhoito alkaisi muutamalla rentoutumisminuutilla? Suoraan Japanista lähtöisin oleva päänahan hieronta, joka on tullut suosituksi "head spa"...

Nämä meriveden hyödyt iholle jäävät usein huomiotta.

Meressä uiminen tarjoaa vertaansa vailla olevan vapauden ja raikkauden tunteen. Tämän kesäisen nautinnon lisäksi sillä on odottamattomia kauneushyötyjä....

Mitä oikeasti tapahtuu, kun iho ruskettuu

Kultainen rusketus tuo usein mieleen lomia, terassilla vietettyjä päiviä ja aurinkoisia irtiottoja. Tämä värinmuutos kertoo kuitenkin aivan toisenlaisen...