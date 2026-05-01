Joulu lähestyy, ja sen myötä halu näyttää parhaimmaltamme ja loistaa juhlallisuuksien aikana kasvaa . Joulun lopun juhlameikki on paljon enemmän kuin pelkkä kauneusrutiini: se on todellinen nautinnon hetki, kutsu paljastaa luonnollinen hehku hienostuneesti.

Me kaikki etsimme kirkasta ilmettä, joka kimaltelee ilman liioittelua, joka korostaa kyllästymättä.

Tässä artikkelissa tarjoamme käytännön neuvoja, vaiheittaisen joulumeikkioppaan ja helppokäyttöisiä lahjaideoita, jotka auttavat sinua kohtaamaan juhlapyhät tyylikkäästi ja itsevarmasti.

Millaisen joulumeikin minun pitäisi valita loistaakseni tyylikkäästi vuonna 2025?

Joulun 2025 tärkeimmät meikkitrendit

Tänä kautena juhlava kauneus keksitään uudelleen hallitun loiston ympärille , kaukana menneiden vuosien ylilyönneistä.

Joulun 2025 meikkitrendit keskittyvät hienovaraisuuteen: helmiäispigmenttien herkkiin leikkeihin, erittäin hienoon glitteriin, ilmaviin metallinhohtoisiin sävyihin ja siihen kuuluisaan lasimaiseen ihoon, josta kaikki puhuvat.

Keskeisenä ajatuksena on edelleen valon vangitseminen tyylikkäästi muuttamatta kasvoja joulukuusenkoristeena.

Tämän kauden lookit pyörivät muutaman keskeisen teeman ympärillä. Silmät on koristeltu kultaisilla tai vaaleanpunaisilla sävyillä, jotka lämmittävät katsetta. Huulet puolestaan vaihtelevat syvän viininpunaisen ja hohtavan hohteen välillä.

Terve ja säteilevä iho on harmonisen ulkonäön perusta. Hehkuva iho on välttämätön: se ei ole liian matta eikä liian rasvainen, vaan se antaa luonnollisen hehkuvan vaikutelman, joka kestää koko yön.

Huomaa, että NPD Groupin tutkimuksen mukaan vuonna 2024 helmiäis- ja valoa antavien meikkituotteiden myynti kasvoi 18 % lomakauden aikana Ranskassa .

Tämä luku kuvaa täydellisesti kasvavaa kysyntää koostumuksille, jotka parantavat ihoa latistamatta sitä. Trendi on siis täysin vahvistunut vuonna 2025, ja sitä ajaa halu pehmeään ja aistilliseen kauneuteen raa'an visuaalisen suorituskyvyn sijaan.

Tämä paluu herkempään ja harkitusti rakennettuun meikkiin vetoaa kaikkiin vartalotyyppeihin ja ihonsävyihin.

Tämän kauden sävyjen monimuotoisuus antaa jokaiselle naiselle mahdollisuuden omaksua nämä trendit omalla tavallaan, leikitellen tekstuureilla ja intensiteeteillä mielialan ja tilanteen mukaan.

Juhlavan ja säihkyvän meikin perusasioita

Jotta nämä trendit voidaan kääntää konkreettisiksi toimiksi, tietyt tuotteet erottuvat kauden olennaisiksi tuotteiksi.

Nestemäinen korostuspuuteri on ensimmäinen välttämättömistä : sen nestemäinen koostumus sulautuu ihoon luoden luonnollisen, hehkuvan vaikutelman, joka on hyvin erilainen kuin menneiden aikojen puuterimaiset meikit.

Helmiäishohtoiset luomivärit, olivatpa ne sitten puikko- tai palettimuodossa, antavat sinun jäsentää silmiäsi ja vangita valon jokaisella liikkeellä.

Myös kimaltelevat huulipunat ovat kokeneet uuden suosion nousun. Ne tarjoavat arvokkaan tasapainon intensiivisen värin ja juhlavan silauksen välillä olematta kuitenkaan pröystäileviä.

Sävyjen osalta kausi juhlistaa hohtavia kultaisia, syviä viininpunaisia, pehmeitä pinkkejä ja herkkiä nude-sävyjä . Tämä paletti kattaa laajan kirjon toiveita luonnollisesta ja ilmavasta ilmeestä dramaattisempaan meikkiin.

Kimaltelevat kynsilakat täydentävät lookin ja lisäävät hauskuutta kynsien kärkiin. Kaunis, juhlava manikyyri on yksityiskohta, joka tekee kaiken eron uudenvuodenaaton juhlissa, varsinkin maljaa nostettaessa.

Kauden kultainen sääntö pysyy muuttumattomana: valitse yksi katseenvangitsija, joko silmät tai huulet, ja anna muiden kasvojen hengittää . Tämä jäsennelty lähestymistapa takaa elegantin ja yhtenäisen lopputuloksen riippumatta siitä, minkä tyylin valitset.

Intensiivisen kultainen katse vaatii kiiltävän nude-huulipunan. Syvänpunaiset huulet sopivat parhaiten yhteen pehmeän helmiäissävyisten silmien kanssa.

Juhlava iho: miten valmistautua ja parantaa meikkipohjaa joulua varten?

Valmistele ihosi raikkaalle ja tasaiselle iholle

Ennen minkäänlaista levityskertaa ihon laatu riippuu ihon huolellisesta valmistelusta .

Suosittelemme aloittamaan intensiivisellä kosteutuksella: levitä kosteusvoidetta hieromalla kasvoille pyörivin liikkein.

Tämä ele aktivoi mikroverenkiertoa, rentouttaa kasvonpiirteitä ja luo täydellisen pohjan seuraaville vaiheille.

Kevyt, kosteuttava kosteusvoide on täydellinen kumppani tälle meikkirutiinille. Anna voiteen imeytyä muutaman minuutin ajan ennen meikkivoiteen levittämistä. Tämä odotusaika estää tuotteita valumasta tai laskeutumasta ihohuokosiin.

Näin ravittu iho saa takaisin raikkaan ja tasaisen ulkonäön, mikä helpottaa levittämistä.

Meikkivoiteen osalta suosittelemme nestemäistä koostumusta. Levitystapa tekee kaiken eron: tuotteen hellävarainen vetäminen kasvoilta ulospäin estää epäimartelevan, kakkumaisen vaikutelman.

Aloitamme kasvojen keskeltä ja etenemme kohti ohimoita pienin, progressiivisin kosketuksin sen sijaan, että levittäisimme paljon kerralla.

Ihanteellinen pohja onnistuneelle joulumeikille voidaan kuvailla seuraavasti: raikas , tasainen, hieman hehkuva iho. Se ei ole täysin matta eikä rasvainen iho.

Juuri tämä valoisa välimuoto antaa vaikutelman luonnollisen hyvinvoivasta ihosta, jopa pitkän juhlaillan jälkeen.

Lisää strategisia säteileviä yksityiskohtia nestemäisellä korostuspuuterilla

Kun pohja on paikoillaan, on aika leikitellä valolla. Nestemäinen korostuskynä on tarkin työkalu kohdennettujen loiston yksityiskohtien lisäämiseen .

Sen nestemäinen koostumus imeytyy ihoon välittömästi ja antaa lopputuloksen , jota voidaan kerrostaa haluttuun intensiteettiin. Voit säilyttää hyvin hienovaraisen ja luonnollisen ilmeen tai lisätä intensiteettiä dramaattisemman vaikutelman saavuttamiseksi, mikä sopii täydellisesti erityistilaisuuksiin.

Tällä kaudella kaksi sävyä erottuu edukseen. Ensimmäinen, lämpimiin, kultaisiin sävyihin taipuvainen, sopii täydellisesti kultaisille, mattapintaisille tai kultaisille ihotyypeille. Se korostaa juhlameikin aistillista ja hemmottelevaa puolta.

Toinen, raikkaampi ja ruusunpunaisempi sävy, on suunnattu vaaleammille tai ruusunpunaisemmille ihotyypeille: se tuo ripauksen säteilevää raikkautta , joka kirkastaa ihoa kellastumatta.

Levitysalueisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poskipäiden yläosat, nenänvarsi, amorinkaari ja silmän sisänurkka ovat kasvojen strategisia kohtia.

Ne vangitsevat ja heijastavat valoa luonnollisesti luoden halutun kolmiulotteisen vaikutelman. Meikkiä voi levittää myös dekolteelle ja ylähartioille yhtenäisen päästä hartioihin ulottuvan ilmeen aikaansaamiseksi.

Tämän tyyppinen tuote on yleensä erittäin edullinen, noin 9,95 € , joten se on loistava vaihtoehto hemmotella itseäsi tyhjentämättä lompakkoasi. Näiden modernien koostumusten edullisuus antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla tuotteita ilman budjettirajoituksia.

Soveltamisala Saavutettu vaikutus Suositeltu intensiteettitaso poskipäiden yläosa Silmät koholla, kasvot säteilevät Hienovaraisesta intensiiviseen Nenänvarsi Hienostunut nenä, valo keskellä Herkkä Amorin jousi Täyteläiset huulet, korostetut huulet Hienovarainen Silmän sisänurkka Avoin ja rento katse Hyvin herkkä Pääntie ja hartiat Kirkas ja juhlava siluetti Kohtalainen tai voimakas

Joulumeikkiopas: vaiheet ja tekniikat onnistuneeseen juhlailmeeseen

Tehosta ja kirkasta tyyliäsi juhlapyhiä varten

Silmät ovat usein juhlameikin keskipisteenä. Tarkkaan levitykseen luomiväripuikot ovat käytännöllinen ja tehokas vaihtoehto . Vedenkestävät ja pitkäkestoiset ne pysyvät paikoillaan koko yön rypistymättä tai laskeutumatta tummiin silmänaluksiin.

Niitä voi käyttää yksinään nopean vaikutuksen aikaansaamiseksi tai kerrostaa luomaan hohtavan ja intensiivisen lopputuloksen.

Tällä kaudella kolme sävyä erottuu edukseen. Ensimmäinen, pehmeän pinkki , tuo hohtavan pehmeyden, joka imartelee erittäin hyvin vaaleita tai pähkinänruskeita silmiä.

Toinen, hohtavan kultainen, erottuu edukseen juhlallisten lookien yleismaailmallisena liittolaisena: se lämmittää minkä tahansa ihonvärin.

Kolmas, syvän viininpunainen , tehostaa katsetta vaikuttavalla eleganssilla ja sopii täydellisesti virallisimpiin iltoihin. Näiden tikkujen hinta on noin 8,95 € kappale.

Niille, jotka haluavat viedä tyylinsä seuraavalle tasolle, juhlameikkipaletit tarjoavat vertaansa vailla olevan luovan vapauden .

Neljän luomivärin paletti, jossa on lämpimän kultaiset harmoniat, tarjoaa tyylikkään ja tasapainoisen meikin, joka sopii täydellisesti niin aloittelijoille kuin kokeneillekin meikkaajille, hintaan 7,95 euroa .

Kuusi sävyä sisältävä paletti, jossa on mattapintaisia ja ultrapigmenttisiä irisoivia sävyjä, luo lumoavan ilmeen hintaan 9,95 euroa .

Lopuksi, yhdeksän luomivärin paletti, jonka sävyt vaihtelevat vaaleanpunaisesta kultaan ja luumun sävyihin, antaa sinun vaihdella intensiteettejä mielialaasi mukaan luonnollisimmasta ilmeestä rohkeimpaan, hintaan 11,95 euroa .

Kerrostekniikka on edelleen avainasemassa vaikuttavuuden maksimoimiseksi. Levitä ensin vaaleinta sävyä koko liikkuvalle luomelle ja tehosta sitä sitten tummemmalla sävyllä luomivakoon.

Ripaus valoa silmän sisänurkassa täydentää ilmeen hienostuneella vivahteella.

Luo eloisa ja kiiltävä huulimeikki jouluksi

Huulet ansaitsevat yhtä paljon huomiota kuin silmät lomalla. Kaunis, kiiltävä ja värikäs huulipuna muuttaa ilmeen välittömästi.

Kermaisen koostumukseltaan ja kimaltelevalla viimeistelyllä varustettujen huulipunien kokoelma tarjoaa kolme täydellisesti kaudelle sopivaa sävyä, kaikki saatavilla hintaan 8,95 euroa .

Ensimmäinen sävy, syvän viininpunainen , on lumoava ja itsevarma. Se sopii kaikille ihonsävyille ja on täydellinen juhlailtoihin.

Toinen, herkkä nude , lisää valoa pysyen samalla erittäin helposti lähestyttävänä: se mukautuu helposti koristeellisempaan silmämeikkiin. Kolmas, pehmeä ja elegantti pinkki , täydentää täydellisesti hohtavan tai kullanvärisen silmämeikin luoden harmonisen ja juhlavan kokonaisuuden.

Levitystekniikka vaikuttaa suoraan lopputulokseen. Luonnollisen, pureskeltujen huulten vaikutelman saat levittämällä tuotetta useissa kerroksissa yrittämättä viimeistellä muotoja, poistamalla ylimääräisen huulipunalla ja häivyttämällä reunat kevyesti sormella.

Voit jopa mennä hieman reunaa äärimmilleen korostaaksesi äänenvoimakkuutta.

Saat eleganttimman ja hienostuneemman lopputuloksen aloittamalla rajaamalla huulten ääriviivat saman sävyisellä kermaisella huultenrajauskynällä ja poimimalla sitten väriä pienellä siveltimellä suoraan tuubista ja täyttämällä sitä varovasti, kunnes saavutat tasaisen lopputuloksen.

Molemmissa tapauksissa huulten huolellinen valmistelu on välttämätöntä.

Hellävarainen kuorinta ja sitä seuraava perusteellinen kosteutus takaavat optimaalisen pidon ja sileän, säteilevän lopputuloksen. Tämä usein unohdettu vaihe tekee kaiken eron koko illan ajan.

Hemmottele käsiäsi ripauksella kimallusta

Yksi yksityiskohta, joka joskus unohtuu: kädet ovat jatkuvasti näkyvissä juhlailtoina .

Lasin pitäminen kädessä, lahjojen vaihtaminen, elehtiminen tarinankerronnan aikana... kaikki nämä ovat hetkiä, jolloin kynsilakka tulee mukaan kuvioihin. Kaksi rajoitetun erän sävyä on ehdoton hankinta tällä kaudella.

Ensimmäinen tarjoaa pehmeän ja hehkuvan kullan sävyn, joka sopii täydellisesti klassiseen ja eleganttiin juhlalookiin. Se sopii yhteen kaikkien lämpimien ja helmiäishohtoisten meikkituotteiden kanssa.

Toinen vaihtoehto tarjoaa syvän, intensiivisen vihreänharmaan viimeistelyn niille, jotka haluavat erottua persoonallisuudellaan ja eleganssillaan . Nämä kaksi vaihtoehtoa kattavat hyvin erilaisia esteettisiä tyylejä, mutta niillä on yhteinen pitkäkestoinen ja korkeakiiltoinen koostumus.

Jopa 79 % luonnollisista ainesosista koostuva koostumus erottaa nämä kynsilakat perinteisistä koostumuksista. Laadukas valinta, joka tarjoaa mielenrauhaa ja samalla kauniin ulkonäön.

Kaikki tämä vain 4,95 eurolla , hinnalla, joka tekee kokemuksesta kaikkien saatavilla.

Joulumeikki: virhe, jota kannattaa välttää harmonisen lopputuloksen saavuttamiseksi

Ylilyöntejä, joita kannattaa välttää onnistuneen juhlameikin saavuttamiseksi

Juhlameikissä vuoden lopussa on omat sudenkuopat. Ensimmäinen ja yleisin: liiallinen glitterin kertyminen .

Kun jokainen kasvojen alue kimaltelee itsenäisesti ja intensiivisesti, lopputulos muistuttaa enemmän koristeellista palloa kuin kauniisti parannettua ihoa. Glitteriä tulisi käyttää säästeliäästi, vain mainitsemillamme strategisilla alueilla.

Toinen suuri sudenkuoppa on liiallinen koostumusten sekoittaminen. Hehkuvan meikkivoiteen, helmiäishohtoisen meikkivoiteen, hohtavan poskipunan ja voimakkaan korostuspuuterin kerrostaminen samalle iholle aiheuttaa välittömästi visuaalisen ylikuormituksen.

Tärkein muistettava sääntö: jokaisen vaiheen tulisi täydentää edellistä , älä koskaan toista sitä. Hehkuva iho ei tarvitse intensiivistä korostuspuuteria päällä; kevyt kosketus riittää viimeistelemään vaikutelman.

Kolmas sudenkuoppa koskee korostustekniikoiden yhdistämistä. Voimakkaasti meikattujen smoky eyes -luomivärien ja intensiivisen väristen huulten yhdistäminen luo epämiellyttävän visuaalisen kilpailun. Silmä ei enää tiedä, mihin tarkentaa.

Tällainen assosiaatio häiritsee ulkoasun yleistä harmoniaa ja paradoksaalisesti vähentää kunkin elementin vaikutusta erikseen tarkasteltuna.

Jokainen yksityiskohta ansaitsee tulla esiin erikseen sen sijaan, että se hukkuisi ylikuormitettuun kokonaisuuteen.

Nämä virheet eivät rajoitu vain aloittelijoille. Jopa kokeneet ammattilaiset antavat joskus periksi liiallisuuden houkutukselle, varsinkin kun edessä on runsaasti lomakokoelmia. Saatavilla olevien värien, tekstuurien ja tehosteiden valtava määrä luonnollisesti houkuttelee liioitteluun.

Selkeän näkemyksen säilyttäminen lopputuloksesta ennen aloittamista on edelleen paras suoja.

Kultainen sääntö tasapainoiseen juhlailmeeseen

Kaikkien näiden sudenkuoppien edessä onnistuneen joululookin luomisprosessia ohjaa yksinkertainen sääntö : valitse yksi raita ja anna muiden kasvojen hengittää.

Tämä binäärinen lähestymistapa tuntuu lähes liian itsestään selvältä mainittavaksi, ja silti se on edelleen juhlameikin parhaiten varjeltu salaisuus.

Käytännössä, jos valitset kultaisen ja intensiivisen silmämeikin syvästi muotoilluilla silmäluomilla, huulet puetaan kiiltävään nude-sävyyn tai pehmeän herkkään pinkkiin. Ihoa puolestaan korostetaan kevyellä korostuspuuterilla poskipäille.

Kaikki on suunniteltu korostamaan silmiä ilman kilpailua. Lopputulos on silmiinpistävä yhtenäisyydellään ja luonnollisella tyylikkyydellään .

Käänteisesti, jos valitset keskipisteeksi viininpunaisen tai syvänpunaisen huulen, silmät saavat hillitympiä ja valoisampia sävyjä : samppanjanvärinen luomiväri liikkuvalla silmäluomalla, kevyt khakin tai ruskean sävy luomivakoon ja siisti ripsiväri.

Kokonaisvaikutelma korostaa suuta kilpailematta sen kanssa. Tämä hillityn ja intensiivisen yhdistelmä tuottaa aina silmiinpistäviä tuloksia.

Palataanpa kauneuden historian merkittävään päivämäärään: vuonna 1994 MAC Cosmeticsin Holiday-malliston lanseerauksen myötä brändi teki tunnetuksi tasapainon vahvan elementin ja taustalla olevien kasvojen välillä.

Siitä lähtien tämä periaate on jäsentänyt lähes kaikkien alan toimijoiden juhlameikkikokoelmia .

Kolmekymmentä vuotta myöhemmin se on edelleen yhtä ajankohtainen kuin aina ennenkin. Kontrolloitu kauneus ei ole ohikiitävä trendi: se on itsestä huolehtimisen filosofia.

Meikkilahjasettejä ja lahjaideoita jouluksi edulliseen hintaan

Juhlavia meikkisettejä lahjaksi tai itselle hemmotteluun.

Joulu rimmaa myös lahjojen kanssa, ja meikki on yksi arvostetuimmista lahjakategorioista vuoden lopun lahjavaihtojen aikana.

Teemalahjasetit yksinkertaistavat valintaa ja takaavat välittömän juhlallisen vaikutelman, olipa kyseessä sitten lahja tai itseä hemmottelu.

Mattahuulipunaa ja kynsilakkaa yhdistävä setti tarjoaa heti käyttökelpoisen, tehokkaan ja edullisen juhlakaksin.

Tämän tyyppinen yhdistelmä heijastaa kaunista esteettistä yhtenäisyyttä: huulet ja kynnet täydentävät toisiaan samassa värikkäässä universumissa. Täydellinen lahjaksi, jolla on maksimaalinen vaikutus ilman, että se tyhjentää pankkitiliään.

Syvänpunainen samettinen meikkilaukku ansaitsee erityismaininnan.

Rajoitetussa erässä lomakautta varten luotu se ilmentää joulun henkeä: sametin syvää väriä , pehmeyttä ja käytännöllistä kokoa, joka mahtuu iltalaukkuun.

Sen voi antaa sellaisenaan, kauneus- ja hyvinvointituotteena tai täyttää vastaanottajan makujen mukaan valituilla tuotteilla. Se toimii myös kauniina säilytysrasiana henkilökohtaiseen ihonhoitorutiiniin.

Nämä lahjapakkaukset ovat osa meille erittäin tärkeää esteettömyysaloitetta . Jokaisella naisella, vartalostaan tai meikkitavoistaan riippumatta, on oikeus saada juhlavia, korkealaatuisia tuotteita ilman rajoituksia.

Kauneuden demokratisoituminen tarkoittaa myös lahjamuotojen suunnittelua kaikille budjeteille.

Tuote Kuvaus Hinta Nestemäinen korostuskynä 5,5 ml Kaksi sävyä: lämmin kulta ja säteilevä pinkki 9,95 € Luomiväripuikko Vedenkestävä, pitkäkestoinen, 3 sävyä 8,95 € 4-sävyinen luomiväripaletti Lämpimiä ja kultaisia harmonioita 7,95 € 6-sävyinen luomiväripaletti Violetti, pinkki, samppanja, matta ja hohtava 9,95 € 9-sävyinen luomiväripaletti Vaaleanpunaisesta kultaan, myös luumunväriseen 11,95 € Huulipuna 3,5 g Kermainen koostumus, kimalteleva lopputulos, 3 sävyä 8,95 € 8 ml kynsilakkaa Pitkäkestoinen, korkeakiiltoinen, 79 % luonnollinen 4,95 €

Luo oma budjettiystävällinen joulumeikkisarjasi

Niille, jotka haluavat personoida lahjansa, yksilöllisesti valituista tuotteista valmistetun meikkisetin luominen tarjoaa arvokasta joustavuutta.

Tämä lähestymistapa mahdollistaa valinnan mukauttamisen kyseisen henkilön maun, ihonvärin ja meikkitottumusten mukaan.

Ensimmäinen, iholle ja silmille keskittyvä setti voisi siis yhdistää nestemäisen korostusvärin hintaan 9,95 € ja luomiväripuikon hintaan 8,95 € . Pelkästään tämä kaksikko kattaa nopean juhlalookin kaksi päävaihetta.

Se sopii sekä kevyestä ja luonnollisesta meikistä pitäville että koristeellisemmasta lookista pitäville.

Toinen setti, joka keskittyy väreihin ja asusteisiin, voisi yhdistää kermaisen huulipunan ( 8,95 €) ja glitterkynsilakan ( 4,95 €) . Alle 15 eurolla saat täydellisen ja yhtenäisen juhlavan kauneuskokemuksen.

Tällainen mielleyhtymä toimii erittäin hyvin salaiselle joulupukille tai viime hetken lahjalle, kun aikaa on vähän, mutta halu miellyttää on edelleen läsnä.

Pakkausta voi personoida entisestään lisäämällä juhlavan paletin. Laajan väri- ja tekstuurivalikoimansa ansiosta se sopii kaikille taitotasoille ja mieltymyksille.

Luonnollisesta ja hehkuvasta päivämeikistä intensiivisempään ja itsevarmempaan iltameikkiin, jokainen paletti tarjoaa rajattomasti luovia mahdollisuuksia.

Nämä personoidut setit ovat myös ihania lahjoja nautinnon ja itsestä huolehtimisen hetkeen juhlallisuuksien välissä.

Meikin laittaminen uudenvuodenaattona on myös itsensä hoitamista hellästi ja hemmotellen , valitsemalla värit ja tekstuurit, rakentamalla ulkonäköäsi kuin kirjoittaisit tarinaa.

Ja tämä tarina ansaitsee tulla kerrotuksi parhailla saatavilla olevilla työkaluilla, hinnoilla, jotka tekevät kauneudesta kaikkien saatavilla.

Express-säteilevä ihonvärisarja: nestemäinen korostuspuuteri (9,95 €) + kultainen luomiväripuikko (8,95 €) = 18,90 € Juhlava huuli- ja kynsilakkasetti: hohtava huulipuna (8,95 €) + glitterkynsilakka (4,95 €) = 13,90 € Täydellinen silmämeikkisetti: 9 sävyn luomiväripaletti (11,95 €) + luomiväripuikko (8,95 €) = 20,90 € Kaikki yhdessä -kosmetiikkasetti: nestemäinen korostuspuuteri (9,95 €) + 6-sävyinen luomiväripaletti (9,95 €) + huulipuna (8,95 €) = 28,85 €

Olipa kaava mikä tahansa, juhlinnan kauneus piilee ennen kaikkea eleen taustalla olevassa tarkoituksessa .

Joulumeikkisetin antaminen tai saaminen juhlistaa itsensä hoitamisen iloa, omalla tavallaan loistamista ja juhlallisuuksiin astumista ilmeellä, joka heijastaa sitä, keitä olemme.

Kauden valikoima vastaa tähän toiveeseen laadulla , monipuolisuudella ja saatavuudella , jotka tekevät kaiken eron.